Egy jobban felszerelt tesztautó utastere mindig baromi meggyőző, és nincs ez másként a puccos, erős, nagy aksis Elroq esetében sem. Amibe olyan különösen látványos elemek is belefértek, mint a világos kárpitozás, vagy a narancsszínű biztonsági öv. Egy baklövést azért sikerült találni a belsőben, ez pedig a fogantyú, amivel megragadod az ajtót, amikor becsukod. A puha, kellemes tapintású, nagyrészt remek minőségi anyagokból felépített utastér leggyengébb pontja pont ez az apró, rideg műanyagból készült, nehezen megfogható alkatrész, amit minden egyes beszállásnál megérint a vezető és a saját ajtajukon az utasok is.

Ezen kívül viszont remek a belső, aminek kárpitozásánál sok újrahasznosított anyagot használtak fel. Többek között elaggott halászhálókat, amiket valamiért mostanában óriási divat autóbelsőben használni. Senki ne gondoljon heringszagú, algától zöld kárpitokra, az Elroq belseje annyira barátságos, otthonos, amennyire csak lehet. Tisztességes a helykínálat, a hátsó sorban is bőségesen marad láb- és fejtér is, az akár 190 centiméteres sofőrre optimalizált beállítások mellett is.

A sofőr a szintén márkaemblémát vesztett, Skoda feliratú kormány mögött – a kormányt nagyon tág határok között lehet állítani minden irányban – egy apró, digitális műszerfalat nézhet. Nagyobbra nincs is szükség, mert az autó a szélvédőre is képes kivetíti a legfontosabb információkat. Igazából vezetés közben nem is kell mást nézni, mert a head-up display óriási, minden létező adatot megmutat a sebességtől a navigáción át, sőt, kanyaroknál nagy, térben is mozogni látszó nyilakkal segít, hogy biztosan a jó irányba forduljunk a problémás kereszteződésekben. Ezen felül a záróvonalra, út szélére is képes virtuális figyelmeztető csíkot rajzolni, ha szükségét érzi.

Kormánya jó fogású, kellemes tapintású anyagba van öltöztetve, igazi gombokkal, és egy csodás kialakítású görgetőgomb párral van felvértezve. Fedélzeti rendszere 13 colos képernyőt kapott, ami alatt sajnos a VW-örökségnek számító csúszkás, érintésérzékeny klímavezérlés és hangerőszabályzó található. Kicsivel lejjebb már pár szerencsésebb funkció gombsora következik, majd az USB-C aljzatok, illetve az indukciós töltőfelület.

Van még pohártartó, felhajtható, ügyesen variálható, akár apró szemetessel kiegészített könyöklő, amiben még egy apró, képernyőtisztító folyadékkal feltöltött képernyőtörlő kis izének is maradt hely.

Összesen 48 liternyi kacatot lehet elpakolni a csomagtartón kívüli rekeszekbe, üregekbe, zsebekbe. Csomagtartója 470 literes, amit a háttámlák ledöntése után 1580 literre lehet bővíteni. A márkától megszokott módon a raktér kialakítása zseniális, nem egy ordas nagy kongó üreget adnak az autóval, hanem egy praktikus, jól átgondolt rendszert. Amiben vannak oldalt kisebb rekeszek, polcok, hálók, amelyek közül az egyik legizgalmasabb a kalaptartó alján lévő zseb, ahová a töltőkábelt lehet eltenni.

Hogy szükség esetén ne a csomagtartó aljáról kelljen előkotorni, hanem kéznél legyen bármikor. Emellett gumis pánt, kihajtható szatyorakasztók, 12 voltos aljzat és oldalsó, felső világítás is került a csomagtartóba és a padlószint alatt is van egy emelet. Komolyan nem tudom, van-e bármi, ami hiányzik belőle.

Bár az Elroqot elektromos autónak tervezték, az orrában még sincs első csomagtartó – külföldiül frunk – a motorháztető alatt csak a gépészet található. Nem számít nagy veszteségnek, hiszen kevés olyan frunk létezik, amit nem utálatos, macerás dolog használni.