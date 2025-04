Idén negyedik alkalommal rendezik meg a Forma-1-es Miami Nagydíjat. Nagy múltra tehát nem tekint vissza a verseny, azonban a helyszín miatt mégis egyedi festésekkel, csapatruházatokkal készülnek az egyes istállók. Több csapat is április 30-ára ígérte, hogy megmutatja, mivel készül az idei első USA-beli nagydíjra, ezeket gyűjtöttük össze az alábbiakban.

Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto istállója nem készült radikális átalakítással. A színkombináció maradt fekete-zöld, de az átmenetes változatot festékes-fröccsentett verzióra cserélték.

New exhibit just dropped. 🎨 Introducing our #MiamiGP Special Livery... 💚🌴 pic.twitter.com/VLzX5vDqpn

Az olaszok csak fokozatosan csepegtették az információkat. Először csak azt közölték, hogy overalljukról teljesen eltűnik a piros szín, és kék-fehérbe öltöznek.

Get a better look at the blue vibe⚪🔵 pic.twitter.com/0lnkTIB3Pa