Egy héten keresztül csigázta a prágaiakat, vajon mit rejt az a világító kocka, melyet egy uszály fedélzetén állítottak ki a Moldva folyón. A figyelmesek persze tudták, hogy a Škoda Elroq lesz az, de hogy pontosan mi is ez és hogyan is néz ki, csak október elsején, az esti órákban derült ki. Mi is elutaztunk a csehek kompakt SUV-jának világpremierjére, melyet hajókról figyeltünk.

Ez a a cseh márka harmadik első tisztán elektromos hajtású modellje, a korábbi Citigo és a jelenlegi kínálatban is szereplő Enyaq után. Jelentősége azért nagy, mert az európai piac kiemelt szegmensébe hoz elektromos hajtású modellt a Škoda. Ezzel öt tagúvá nő a márka SUV-kínálata, a Kamiq, a Karoq, az Enyaq és Kodiaq mellett.

Árral hódítana a Škoda új villanyautója 1 /36 Prágában, egy uszályon leplezték le az Elroqot Prágában, egy uszályon leplezték le az Elroqot Fotó megosztása: 2 /36 Kb. 15 métert gurult, ennyit láttuk mozogni Kb. 15 métert gurult, ennyit láttuk mozogni Fotó megosztása: 3 /36 Egyszerre hét Elroq mutatta meg magát hajókon és a folyóparton egyaránt: az alapmodell mellett a Sportline és a First Edition is bemutatkozott Egyszerre hét Elroq mutatta meg magát hajókon és a folyóparton egyaránt: az alapmodell mellett a Sportline és a First Edition is bemutatkozott Fotó megosztása: 5 /36 4488 mm hosszú, 1884 mm széles és 1625 mm magas 4488 mm hosszú, 1884 mm széles és 1625 mm magas Fotó megosztása: 6 /36 Csak LED-technológia kerül az Elroqba, a jobban felszereltek LED Matrix technológiát kapnak Csak LED-technológia kerül az Elroqba, a jobban felszereltek LED Matrix technológiát kapnak Fotó megosztása: 7 /36 Mindössze 0,29 az alaktényezője Mindössze 0,29 az alaktényezője Fotó megosztása: 9 /36 A fekete sáv a Tech-Deck Face, az egyik fontos új dizájnelem A fekete sáv a Tech-Deck Face, az egyik fontos új dizájnelem Fotó megosztása: 10 /36 Nincs szárnyas nyíl, van márkafelirat Nincs szárnyas nyíl, van márkafelirat Fotó megosztása: 11 /36 Úgy világít, mint a Hold: van ereje, de kevésbé vakít Úgy világít, mint a Hold: van ereje, de kevésbé vakít Fotó megosztása: 13 /36 1,9-2,1 tonna erőforrástól függően az Elroq 1,9-2,1 tonna erőforrástól függően az Elroq Fotó megosztása: 14 /36 19-21 colos felniket kaphat az autó 19-21 colos felniket kaphat az autó Fotó megosztása: 15 /36 Sportosabb futóművet kapott a Sportline verzió Sportosabb futóművet kapott a Sportline verzió Fotó megosztása: 17 /36 Nincs Škoda ajtóba dugott esernyő nélkül Nincs Škoda ajtóba dugott esernyő nélkül Fotó megosztása: 18 /36 13 colos érintőképernyő az autó központjában 13 colos érintőképernyő az autó központjában Fotó megosztása: 19 /36 Kényelmes ülések, jó anyagminőség Kényelmes ülések, jó anyagminőség Fotó megosztása: 21 /36 A kormányról is eltűnt a márka logója, de egyébként nem változott sokat A kormányról is eltűnt a márka logója, de egyébként nem változott sokat Fotó megosztása: 22 /36 Összement a digitális műszeregység Összement a digitális műszeregység Fotó megosztása: 23 /36 A kisebb műszeregységet nagy tudású HUD egészíti ki A kisebb műszeregységet nagy tudású HUD egészíti ki Fotó megosztása: 25 /36 Látványos kilincset kapott az Elroq Látványos kilincset kapott az Elroq Fotó megosztása: 26 /36 Nincs okos tekerőgomb, hagyományos gombok kerültek az érintőképernyő alá Nincs okos tekerőgomb, hagyományos gombok kerültek az érintőképernyő alá Fotó megosztása: 27 /36 Fotó megosztása: 29 /36 48 liternyi tárolórekeszt találunk szerte az autóban 48 liternyi tárolórekeszt találunk szerte az autóban Fotó megosztása: 30 /36 Korrekt fej- és lábtér a hátsó sorban Korrekt fej- és lábtér a hátsó sorban Fotó megosztása: 31 /36 A kategória legnagyobb csomagtere A kategória legnagyobb csomagtere Fotó megosztása: 33 /36 Három erőforrásrendszer Három erőforrásrendszer Fotó megosztása: 34 /36 Fél órán belül feltölthető 80 százalékra villámtöltővel Fél órán belül feltölthető 80 százalékra villámtöltővel Fotó megosztása: 35 /36 33 ezer eurós indulóárat célzott meg a Škoda az Elroq-kal, itthoni ára október közepén lesz 33 ezer eurós indulóárat célzott meg a Škoda az Elroq-kal, itthoni ára október közepén lesz Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Méretben a Karoq-hoz áll talán a legközelebb, de tíz centivel hosszabb annál az Elroq: 4488 mm hosszú, 1884 mm széles és 1625 mm magas az autó. Az elektromos kompakt SUV az első autó, mely a Škoda új dizájnnyelvezete, a Modern Solid szerint épült. Leginkább frontrészén lehet észrevenni, mi minden érkezett ezzel a tervezési csomaggal.

Eltűnt például a márkalogó, a szárnyas nyíl helyét Škoda-felirat vette át. A hűtőmaszk hagyományos értelemben véve megszűnt létezni, gyakorlatilag egy egybefüggő műanyag területté vált a fényszórók között. Ez a Tech-Deck Face nevet kapta, mely nem csak a jövő Škodáinak meghatározó arculati eleme lesz, hanem ez rejti a radarokat és a frontkamerát.

Négy lámpatesttel nézhetünk farkasszemet az Elroqon, melyek mindegyike vékonyka, kevés területet vesznek el az autó elejéből. Kizárólag LED-technológiát használnak, a fejlettebb verziókba LED Matrix fényszórók kerülnek. A fények kapcsán úgy fogalmaztak, a Škoda Elroq világítása olyan, mint a Hold: ereje elég, hogy bevilágítsa az éjszakát, de közben mégsem vakít. Az Elroq is követi azt az általános trendet, hogy a nappali menetfényeket és a valódi világításért felelős lámpákat szétválasztották, előbbiek felelnek a designért, ezeket látjuk ott, ahol a fényszórókat keresnénk, a motorháztető magasságában, míg a fényszórók lentebb a lökhárítóban kaptak helyet.

A debütálás után korlátozott ideig elérhető First Edition kivitelen a fényszórók vizuálisan össze is érnek, később ez nem lesz így. Több fekete külső elemmel operál a limitált kiadás, ahogy a sima Elroq mellett a kínálat állandó részét képező Sportline kivitel is. Utóbbi alapvetően a sportosabb vonalat képviseli majd nagyobb kerekeivel, feszesebbre hangolt futóművel és progresszívebb kormányérzettel.

Visszatérve a külső megjelenéshez, hátul szintén új lámpatestekkel találkozni, melyek között elterül a Škoda-felirat. A szárnyas nyíllal már csak a 19-21 colos felniken találkozni, még nem tűnt el végleg a logó. Magáról a dizájnnyelvezetről kijelenthető, hogy valóban újdonságot hozott a márka életébe, viszont nem alakult át minden megrendítően. Egyértelműen škodás az autó, felismerhető, melyik márkához tartozik.

„Nagy arca” van az Elroqnak, alaktényezője viszont csak 0,26. Kellett ehhez a márka szerint a letisztult oldal, melyen talán az egyik legérdekesebb rész a kilincsek elhelyezése. Élőben olyan hatást keltenek, mintha a szokásosnál kissé alacsonyabbra kerültek volna az ajtónyitók, miközben egyébként semmi baj az elhelyezkedésükkel. Valószínűleg az első és hátsó fényszórókat összekötő él babonázza meg a szemet és az agyat, és teszi szokatlanná a látványt.

A letisztult oldal mellett az aerodinamikailag optimalizált A-oszlop, a visszapillantó-házak, az első kerekek körül kialakított légfüggönyök vagy a kerékjárati réseket szűkítő elemek nélkül nem lenne ilyen aerohatékony a Skoda Elroq. Ebből a szempontból a legfontosabb rész nem is látszik: az akkumulátorhűtő nyílását a rendszer automatikusan zárja-nyitja, csökkentve a légellenállást.

Belső

Érezhetően kevésbé fújt be a beltérbe az újítás szele. Vannak újszerű megoldások, de talán nem ott, ahol számítana rá az ember. Helyet foglalva a kiviteltől függetlenül kényelmes ülésekben (a Sportline kivitelbe jobb oldaltartású elemek kerültek), a figyelmet a kijelzők rabolják el.

Az infotainment központja egy 13 colos kijelző, alatta fizikai gombokkal. Személy szerint nem bánom, hogy maradt nyomkodnivaló, bizonyos szempontból azonban ez visszalépés: gondoljunk például a tavaly bemutatkozó új Superbben is megtalálható okos tekerőgombokra. A multikormány sem változott sokat, már az előző generációs Superbben is hasonló gombkialakítású darabbal lehetett találkozni.

A digitális műszeregység egészen összement és kapott egy jókora felső peremet, ami jó árnyékoló, de bizonyos esetekben ronthat a betekintési szögön is. A figyelem azonban nem ide fog összpontosulni, hanem sokkal inkább a vetített HUD-ra, mely olyan komplex dolgokra képes, melyet tényleg lehet kiterjesztett valóságnak nevezni. Üdvözlőgrafikával fogadja a sofőrt, menet közben pedig akár dinamikus navigációs nyilakat is vetíthet, konkrétan megmutatva, hogy merre is haladjunk.

Elmaradt tehát az eget rengető digitális megváltás az Elroq-ban, de nem is biztos, hogy ez probléma. Sokkal inkább érezhető az, hogy az utasok jóléte került a fókuszba, beleértve a kényelmet, az anyagminőséget és a helykínálatot. A Škoda az Elroq belterének összeállításánál törekedett a fenntarthatóságra is. Előkerültek a PET-palackok és a kidobott ruhák, mint alapanyagok. Ezek mind jól hangzanak környezettudatossági szempontból, ám gyakran tapasztalható, hogy minőségükben és megjelenésükben elmaradnak az ilyen összetevőket nélkülöző belsőktől.

Ez nincs így az Elroq esetében. Vannak keményebb műanyagok is, de minden kivitelben legalább 3-4 különböző anyagú vagy textúrájú felület keveredik. Jó érzés az autóba ülni, ilyen környezetbe kerülni. El is férni odabenn, a hátsó sor is korrekt fej- és lábteret kínál. Cuccainkat is van hova pakolni, összesen 48 liternyi extra hely áll rendelkezésre a kategóriaelső 470 literes csomagtéren felül. Kifejezetten tetszett a könyöklő alatti rekesz variálhatósága, a kivehető rendszerező betétekkel, illetve a kalaptartó alján lévő hálós tartó, melybe pl. a töltőkábel csomagolható. A csomagtér a hátsó ülések ledöntésével 1580 literesre növelhető.

Technika

Többféle erőforrással kínálja a Škoda az Elroq-ot. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a különböző konfigurációkat. Alapvetően három különféle akkumulátor és motor kombinációja adja meg a modellkínálatot, de készül egy negyedik igazán szabadidő-autós variáns is.

Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Akkumulátor kapacitása (összes/nettó) 55 kWh/52 kWh 63 kWh/59 kWh 82 kWh/77 kWh Töltési idő (10-80%, villámtöltő) 25 perc 24 perc 28 perc Teljesítmény 125 kW (170 LE) 150 kW (204 LE) 210 kW (286 LE) Végsebesség 160 km/óra 160 km/óra 180 km/óra Gyorsulás (0-100 km/óra) 9 mp 8,5 mp 6,6 mp

Az Elroq alapja a VW-csoport MEB villanyautós építőkészlete. Az állandó mágneses szinkronmotorok mindig a hátsó tengelyen kapnak helyet, és azt is hajtják – ez alól kivétel az Elroq 85 konfiguráció, melyből létezik összkerékhajtású verzió is Elroq 85x néven. Ami a hatótávot illeti, akkumulátorméret szerint növekvő sorrendben 370, 400 és 560 kilométer hozható ki az Elroqból a WLTP mérési ciklus szerint. AC-töltőről 11 kW-os töltési sebesség mellett 5,5-8 óra közötti idő alatt tölthető fel egy Elroq.

Elöl MacPherson-rendszerű futómű dolgozik az önmagában 1,9-2,1 tonnás autó alatt, hátul multilink rendszer található. A nehezebb Elroq-okra komolyabb fékek is kerülnek, az első tengelyt nem egy, hanem kétdugattyús, belső hűtéses tárcsafékek lassítják. A hátsó tengely fékigénye villanyautóknál kevésbé jelentős a visszatöltés miatt, a Škoda oda az olcsóbb dobfékeket választotta.

Természetesen az Elroqba is bekerül mindenféle biztonsági és vezetéstámogató asszisztens, melyek munkáját a korábbiaknál kifinomultabb szenzorok segítik. A rendszerek figyelik, hogy a sávunkban maradunk-e, a megfelelő tempóval halad-e az autó, még a dugóban is levesznek némi terhet a vállunkról és figyelik azt is, hogy a forgalomtól és a sebességtől függően hogyan lehetne az energiafogyasztást csökkenteni.

Egy esetleges baleset előtti utolsó pillanatban a kocsi még felhúzza az ablakokat és megfeszíti az öveket, hogy az utasoknak a lehető legkevesebb baja essen, a védelemről 9 légzsák gondoskodik.

Aki szereti a mobilos parkolós játékokat, az nagyban is játszhat ilyet az Elroqjával. Négy méteres távolságon belül a Škoda mobilalkalmazásán keresztül is irányítható a leparkolni kívánt autó. Meg is taníthatunk parkolóhelyeket az Elroqnak, ahová képes 50 méteren belül magától beállni.

Vezetés

A prágai világpremieren nem vezettük az Elroqot, azonban van már tapasztalatunk a kompakt SUV-val. Még álcázva próbáltuk, vonatkozó cikkünket itt olvashatod:

Az első hosszabb próbára leghamarabb jövő márciusban kerülhet sor, Magyarországra várhatóan akkor érkeznek meg az első modellek.

Költségek

33 ezer euró – ez volt az egyik első dolog, amit a Škoda hivatalos kiadványaiban olvasni lehetett az Elroqról, pontosabban azt, hogy ezt az árat, illetve környékét célozzák meg. Ez az irányár persze csak a belépőmodellre vonatkozik és minden bizonnyal csak néhány országra, a legnagyobb akkumulátoros példány például már a 44 ezer eurót súrolja alulról.

Kiemelték, hogy ár-érték arányban kompakt SUV-ok közt nincs is jobb ilyen áron, figyelembe véve akkumulátorának méretét és gazdag alapfelszereltségét. Hogy a magyar árak mennyire közelítik vagy épp haladják meg az átszámítva kb. 13-17 millió forintos összegeket, majd október közepén fog kiderülni. Az biztos, hogy állításuk igazolásához 14 millió alatt kell maradnia a legolcsóbb Elroqnak.

A Škoda Elroq (Elroq 50, 52 kWh, 170 LE) vetélytársai – Listaár, forint BYD Atto 3 (60,4 kWh, 204 LE) 13 997 900 Hyundai Kona EV (48,4 kWh, 154 LE) 14 599 000 Ford Explorer (52 kWh, 170 LE) 17 050 000

Értékelés

Éles teszt előtt nehéz dolog a véleményezés, de az eddig látottak alapján, aki ekkora méretű villanyautót keres, annak a Skoda Elroq-kal is számolnia kell. Biztatónak tűnik az ára és a helykínálata, miközben minőségben is olyat alkottak, amit ki lehet tenni az ablakba. Lehet, hogy ez az autó fogja rávenni a villanyautózásra Magyarországot?

Mellette – Ellene Remek megjelenés

Minőségi beltér

Praktikus tárolási megoldások

Többféle erőforrás

Hátsó- és összkerékhajtású verzió is a kínálatban

Várhatóan kedvező ár Kevés újdonság a beltérben

Nagy tömeg