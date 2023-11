Régóta ismert tény volt, hogy 2023-ban megújul a Škoda Superb. Nem is csinált titkot abból az elmúlt hónapokban a márka, hogy újdonsággal készülnek, de ha csak azt nézzük, hogy 2015-ben mutatkozott be a modell harmadik generációja, 2019-ben pedig megjött hozzá a facelift, számszakilag is várható volt a lépés.

Előzetesen számos információt közöltek már az autóról, de mégis más, ha élőben találkozik az ember a végeredménnyel. El is látogattunk a világpremierre, a Prága mellett fekvő Dolní Břežanyba.

Nyolc színben kapható kapható majd a Superb, ebből hat metálfényezés
Légellenállási együtthatóját tíz százalékkal javították, a ferdehátúé így 0,23
Panorámatető a kombin
Összkerékhajtású is lehet az új Superb
Csak a kombikba kerül plug-in hibrid erőforrás
Meredek szélvédője hozzájárult a légellenállás csökkentéséhez
Nem csillog annyira a króm helyett használt környezetbarátabb anyag, de ez is jól áll az autónak
Nyolcszögletű hűtőrács és kristálymintás fényszóró
16-19 colos felnik kerülhetnek a Superbekre, a kiállított darabokra 19-esekek pakoltak
Klasszikus arányok, nincs túlbonyolítva a külső
Fény a kilincsnél
Remekül néz ki a megvilágított 3D-s kristálymintázat
Motor nyitja a csomagtérajtót
Átlátható környezet
10 colos digitális műszeregység, mely head-up display-jel kiegészíthető
A kormányoszlopra költözött a menetválasztó
13 colos is lehet a kijelző, melyhez külön törlőeszközt mellékelnek
A hűtőmaszkot idézi a műszerfal mintázata
A vezeték nélküli telefontöltő saját hűtőrendszert kapott
Digitális funkciókkal felokosított tekerőgombok. Nyomásra változik, mit állíthatunk a tekeréssel, ez lehet a hangerőtől kezdve a klímafunkciókon át a navigáció nézete is Az ikonikus esernyő újrahasznosított anyagokból készült
Háromféle üléssel kapható majd a Superb, ez a csúcskivitel memóriafunkcióval és szellőztetőrendszerrel
Bőséges fej- és lábtér a hátsó sorban
690 literes a kombi raktere, de az ülések ledöntésével 1920 literre bővíthető
Számos eszköz és kiegészítő rendelhető a Superbhez a csomagtér rendszerezéséhez
Világító gomb a kombi csomagterében: meghúzására előbukkan a vonóhorog. Jobbra a hátsó üléssor egyik részét ledöntő kallantyú
Nem ugrott elő teljesen a vonóhorog, a végső állásba nekem kellett bekattintanom ennél az autónál
Hatféle erőforrásból választhatnak a Superb-vásárlók
A konnektoros hibrid a kombik privilégiuma, egy töltéssel több mint 100 kilométert tudnak megtenni tisztán elektromosan

Külső

Szemrevaló, klasszikus arányokkal rendelkező szedánok és kombik gördültek be a helyszínül szolgáló jégkorongstadionba, négy autó tett pár kört a lelátó előtt, ahonnan meghívottak százai figyelték az eseményeket. Ezúttal is kétféle kivitelben készült a Superb. Jelentős változások nem vehetőek észre az alapformán, de a bevált recepten felesleges is változtatni: a harmadik generációs Superbből bemutatásától 2023 szeptemberéig 845 ezer példány fogyott. Ez a hozzáállás egyébként az egész fejlesztési folyamatra jellemző volt a helyszínen megszólaló szakértők mindvégig inkább egyfajta továbbfejlesztésként hivatkoztak az új autóra.

Az alapokon olyannyira nem változtattak, hogy a legnagyobb méretnövekedés is csak bő 4 cm, ennyivel lett hosszabb a ferdehátú. Nem jellemző napjainkra a méretcsökkenés, de a Superbnél tapasztalni ilyet, az autó szélessége 15 mm-rel lett kisebb.

Méretek Škoda Superb ferdehátú Škoda Superb kombi Hossz [mm] 4912 (+43) 4902 (+40) Szélesség [mm] 1849 (–15) 1849 (–15) Magasság [mm] 1481 (+12) 1482 (+5) Tengelytáv [mm] 2841 2841 Fejtér elöl [mm] 1049 (+11) 1049 (+7) Fejtér hátul [mm] 986 (+6) 1008 (+8) Csomagtartó [liter] 645 (+20) 690 (+30)

Természetesen az olyan módosítások elengedhetetlenek, melyek egy márka képét határozzák meg. Ezt napjainkban a Škodánál a kristályos formák jelentik, melyek visszaköszönnek a második generációs, az elődnél 40 százalékkal fényesebb LED mátrix fényszórókon, valamint a hátsó lámpákon. Az elegáns, nyugodt összképet kicsit dinamikusabbá teszi a nyolcszögletű hűtőmaszk és a gépháztetőn végigfutó vonások. Egy speciális anyag, az UDC (Unique Dark Chrome) átvette a krómfelületek helyét. Így nem csillog annyira szépen például hátul a nagybetűs márkanév, de fenntarthatóbb megoldás az igazi krómnál.

Kifejezetten büszke a Škoda arra, hogy mennyivel hatékonyabb a Superb elődjénél. Ahhoz, hogy a légellenállási együtthatót 0,23-ra (-10%), illetve a kombinál 0,25-re (-15%) csökkentsék, nem csupán a dizájncsapat működött együtt szorosan a mérnökökkel, de állításuk szerint még a mesterséges intelligenciát is bevetették.

Az eredmény egy szemmel láthatóan meredekebb szélvédőjű autó, melyet ívesebb tető követ. Ezeken felül áttervezték a visszapillantókat, az első lökhárító belső járatai pedig légfüggönyöket alakítanak ki menet közben a felszereltségtől függően 16-19 colos kerekek körül. Szemmel nem látjuk, de aktív redőny húzódik a motor előtt is, mely szabályozza a borítás alatti légáramlást is, sőt, az első fékek is egy olyan hűtőrendszert kapott, mely a hűtőventilátor levegőjét használják. A jobb légellenállás nem csupán fogyasztásban eredményez javulást, de akusztikailag is, csökken ugyanis a szélzaj.

Belső

Sokszor csalókák az ilyen premierek, ugyanis legtöbbször a legjobban felszerelt autókat tapogathatják körbe az emberek, ezekbe ülhetnek be. A négy kiállított Superb azonban viszonylag jól lefedte a különféle enteriőrlehetőségeket. Az összkép nekem bejött, az anyagok és az összeszerelés minőségében sem láttam kivetnivalót, az pedig különösen tetszett, hogy a műszerfal dizájnja a hűtőmaszkét tükrözi. Hétféle beltérdizájnból választhat a majdani vásárló.

A sofőrt körbeölelő tér az átláthatóság és a helykihasználás jegyében lett olyan, amilyen, állította a Škoda. Rossz szavam nemigen lehet, nem tudok belekötni semmibe, legfeljebb abba, hogy az alkalmazott megoldásokat a márka úgy tálalta, mintha azok valóban világújdonságok lennének.

Ilyen például a kormányoszlopra költöző menetválasztó vagy a tekerőgombok visszatérése a középkonzolra. Tény, hogy utóbbiakat felokosították, így a három gomb valójában egy kompakt, sokfunkciós kütyüvé vált, gyorsabb elérést biztosítva a hangerőszabályzáshoz, a vezetési üzemmódhoz vagy épp a klímabeállításokhoz.

Ez az újdonság csak egy eleme a Škoda szlogenje után elnevezett simply clever (egyszerűen okos) megoldások egyikének. 21+7 található belőlük elszórva az autó körül, köztük olyanokkal, mint a parkolójegy-csiptető, a jégkaparó a tanksapka belső felén, a toll-, apró- és napszemüvegtartó, a ruhafogas a B-oszlopban, a 1,5 literes palackok tárolására alkalmas rekesz az ajtózsebben vagy a hátsó kameramosó. A plusz hét opciós tétel, melyből több is a csomagok tárolását, rendszerezését segíti, de van a kínálatban ajtóra akasztható kuka, tablettartó a fejtámlán, állítható hosszúságú hátsó kartámasz pohártartóval vagy alváscsomag, melyhez speciális, a nyakat tartó fejtámla jár, illetve egy takaró.

Komoly hangsúlyt fektettek a telekommunikációra a Superb megalkotásakor. 15 W-os vezeték nélküli mobiltöltője külön hűtést is kapott, így nincs több felforrósodó telefon. Kábelről 45 W-tal is lehet tölteni telefonokat vagy akár a laptopokat, bizonyos felszereltségi szintek felett pedig még a visszapillantóban is találunk egy 15 W-os USB-C csatlakozót. Mindeközben az autó állandó internetkapcsolattal rendelkezhet. Komoly teljesítmény ez a Škodától, mely mérce lehet mindenkinek kütyüfüggő világunkban.

A beltér központi eleme a kiviteltől függően 10 vagy 13 colos érintőképernyős kijelző. Tűéles a képe, de hajlamos az ujjlenyomatgyűjtésre. Tisztában van ezzel a Škoda is, ezért a könyöklő előtti egyik mélyedésbe mellékeltek egy szövetborítású hasábot. A kb. 10 cm hosszú téglatest egyetlen dedikált feladata az ujjlenyomatok eltávolítása a képernyőről.

10 colos a teljesen virtuális műszeregység, melynek talán egyetlen szépséghibája a vastag kerete. Ha valakinek nem elég a teljesen személyre szabható kijelző nyújtotta adatmennyiség, az hagyatkozhat a Superb történetében először felbukkanó head-up displayre is.

Komfortosak a szövetborítású, a bőr- és a szintetikusbőr-ülések is az autókban elöl-hátul. Bőséges a fej- és a lábtér is, és ezt nem csak én mondom a 178 centimmel, a nálam termetesebb kollégák is elégedettek voltak. Hálával gondolok a tervezőre, aki gondolt a kicsit terpeszben vezetőkre vagy a hosszú lábú emberekre, ugyanis kipárnázták a középkonzol jobb térddel érintkező részét.

Háromféle első üléssorral kérhető a Superb, ezek közül a másodikban érkezik meg a motoros háttámla-állítás. Kézzel nyújtható a combtámasz, jár deréktámasz és alapszintű masszázsfunkció is. A legfelső szinten három helyett tíz légpárna masszírozza a sofőrt és a mellette utazót a fűthető-szellőztethető, memóriafunkciós ülésekben. A beltér szövetei, valamint az ikonikus esernyő az ajtóban és a jégkaparó egytől egyig újrahasznosított anyagokból készülnek, a bőröket pedig fenntartható eljárással festik.

Eddig sem volt kicsi a Superb csomagtere, de a negyedik generációs modell emelte a tétet: 645, illetve a kombinál 690 literes raktere számos rendszerezést segítő kiegészítővel variálható, valamint a csomagtéren lévő kallantyúval egy pillanat alatt 1920 literre bővíthető a hátsó üléssor síkba döntésével. Kombiknál elérhető a gombnyomásra előugró vonóhorog, bár az kicsit illúzióromboló volt, hogy a kiállított autón a nyitó-záró mechanizmus csak félútig vitte az eszközt, onnan nekem kellett teljesen kinyitnom vagy becsuknom a rendszert.

Technika

Ha van megosztó része az új Superbnek, az a motorkínálata. Talán ezzel kapcsolatban érheti a legtöbb kritika az autót, ugyanis nincs tisztán elektromos erőforrása, ami igencsak meglepő 2024-re fordulva. Ezzel együtt épp ez az, aminek köszönhetően pozitívabb lehet a fogadtatása, vágyottabb darabbá teheti a kocsit olyan országokban, mint például Magyarország, ahol azért a villanyautózással kapcsolatban még mindig van egyfajta tartás, akár elutasítás.

A Škoda ki is tűzte a választás szabadsága tételmondatot egyik legfontosabb modelljének hat különböző, fosszilis üzemanyagot használó motorjához. A kínálat igencsak változatos, össze is szedtük az egészet egy táblázatba:

Motor Hajtás Teljesítmény Váltó 1,5 TSI Plug-in hibrid (csak kombi) elsőkerék-hajtás 150 kW (204 LE) – benzinmotor önmagában 110 kW (150 LE) hatfokozatú DSG 1,5 TSI mHEV (benzines lágyhibrid) elsőkerék-hajtás 110 kW (150 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TSI (benzines) elsőkerék-hajtás 150 kW (204 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TSI (benzines) összkerékhajtás 195 kW (265 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TDI (dízel) elsőkerék-hajtás 110 kW (150 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TDI (dízel) összkerékhajtás 142 kW (193 LE) hétfokozatú DSG

Néhány pluszmondatot azért érdemel a két villanyosított erőforrás. A lágyhibrid a jól ismert szíjas indítómotor-generátoros rendszer, 48 voltos elektromos egységgel és akkumulátorral.

A konnektoros hibridet 25,7 kWh kapacitású akkumulátorral szerelték, mellyel a WLTP-szabvány szerint több mint 100 kilométert is megtehet a Superb Combi iV. 11 kW-os AC-töltővel a teljesen lemerült akkupakk is feltölthető 2,5 óra alatt, egyenáramú töltőkkel, 50 kW-os teljesítménnyel pedig 25 perc alatt 10-ről 80 százalékra hozhatóka telepek.

Opcióként elérhető az adaptív felfüggesztés az autóhoz, mely két, független irányítású szelep segítségével szabályozza a futómű útját a korábbi egy helyett. A rendszer gyorsabban reagál, kevésbé érzékeny az autó a függőleges irányú mozgásokra, így komfortosabb vele az utazás, mint a korábbi verzióval.

Jókora csokor vezetéstámogató és biztonsági rendszert kapott a Superb negyedik generációja. Ki sem lehet emelni mindet, de az érdekesebbek közé tartozik a kanyarodási asszisztens, mely például együttműködhet a fékekkel is, ha valamiért a szembejövő forgalom felé akarnánk kanyarodni az autóval, például egy benézett egyirányú utca esetén. Hirtelen ütközéselkerülő manővert végezhet a vészkormányzási asszisztens 30 és 150 km/óra között, de van keresztforgalom-figyelő és kiszállás-figyelmeztető: utóbbi szól, ha rányitnánk az ajtót a forgalomra. Le is parkol helyettünk a kocsi az intelligens parkolóasszisztenssel, a sebességet és a kormányzást is magától végzi a Škoda, melyben akár tíz légzsák is védheti az utasokat.

Költségek

Cikkünk megjelenésekor még nincs ára az új Superbeknek, azt azonban már tudjuk, hogy először a kombi kivitel válik rendelhetővé még idén. A ferdehátúra 2024 elejétől veszik fel a rendeléseket, az első legyártott darabok pedig jövő tavasszal érkezhetnek Magyarországra.

Értékelés

A klasszikus értelemben vett autózás lemezének újrajátszása az új Škoda Superb, melynél visszanyúltak a már bizonyított, sikeres szólamokhoz. Hogy ez platina lesz-e, az csak azon múlik, mit tartanak fontosabbnak a vevők az elkövetkezendő években: még egyszer, utoljára kérnek a megújult köntösbe csomagolt régi slágerekből, vagy már teljesen új hangzást keresnek egy zöldebb autó formájában.