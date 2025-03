Először látunk Teslákat a NAV oldalán eladásra meghirdetett használt autók között. Most százezer forinttól három és fél millióig hirdeti a többnyire adóügybe keveredett polgároktól begyűjtött járműveket az adóhatóság. Személyautókat, kamionokat, motorokat, utánfutókat, mindent, ami mozdítható értéktárgy. A NAV honlapján jelenleg a megszokottnál valamivel több, 96 darab jármű várja új tulajdonosát.

Rendkívül színes a kínálat. ahogy azt az elmúlt évtizedben megszoktuk. A filmekből ismert kalapácsos árveréseket a visszaélések miatt sok-sok éve megszüntette az akkori APEH, azóta elektronikusan lehet licitálni a kiválasztott járműre. Ügyfélkapus azonosítóval lehet a rövidre szabott idő alatt ajánlatot tenni.

Erősen ajánlott elolvasni a jármű adatlapját, amelyen három dátum szerepel: az árverés meghirdetése után egy hónappal kezdődik a verseny, ami három nap alatt le is zajlik. A járműveket nyilván célszerű személyesen is megnézni, amit cseppet nehézkessé tesz, hogy az ország különféle pontjain lévő helyi NAV-kirendeltségeken szomorkodnak.

Az első ránézésre sokszor vonzónak tűnő ár mellett a járművek apró betűs ismertetői olykor kellemetlen meglepetéseket is tartalmazhatnak, ugyanis egynémely jószágnak se forgalmija, se kulcsa, de a kínálatban azért akadnak a piaci ár alatti ígéretes példányok is.

Minden egyes járműnek megbecsülik a piaci árát a NAV szakértői, amit megfeleznek, majd erről a felezett összegről indul a licit. Tucatnyi autót mutatunk be a kínálatból, a fotók alatt a szűkszavú leírásaikból idézünk.

SUZUKI IGNIS 1.3 (2007) – Licitár: 500 000 forint

Cikkünkben leginkább az érvényes műszaki vizsgával rendelkező autókat mutatjuk meg, ami egyáltalán nem alap a NAV telephelyein porosodó járművekkel kapcsolatban. Erről így ír az adóhatóság jellemzése: „A gépjármű korának megfelelő állapotban található. A karosszérián apró karcok lelhetőek fel, törésnyom nem található. Jelenleg nem indítható akkumulátor probléma miatt, de adós elmondása alapján működőképes állapotban van.” Műszaki nyárig, a kilométeróra-állása sajnos lemaradt az adatlapjáról – útnak indulás előtt erre érdemes rákérdezni. (Itt kérünk elnézést a kicsi, olykor nem éppen éles fotókért, a NAV képeit használjuk.)

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 (2006) – Licitár: 700 000 forint

Motoros tükör, klíma és riasztó van ebben a Golf Plusban, ami automataváltós és vezetett szervizkönyv is jár hozzá. Valószínűleg a kesztyűtartóban tarthatta a tulajdonosa. Benzines, 1.6-os motorja az autó órája szerint eddig 195 ezer kilométernyi távot teljesített.

SKODA OCTAVIA 1.4 (2010) – Licitár: 700 000 forint

A bajai NAV-telephelyen várja további sorsát ez a jövő nyárig műszakival rendelkező benzines Octavia. „A karosszérián apróbb karcolások” – írja róla az adatlapja, ami 15 év után átlagos állapotra utal a benzines középkategóriásnál.

TOYOTA PRIUS (2006) – Licitár: 750 000 forint

A 203 ezer kilométer egy megkímélt és tisztességesen karbantartott Priusnál bőven bevállalható, és az ára is vonzó első blikkre, hiszen a hasonló évjáratúak jellemzően 1,6-2 millió forint között mozognak. Ez a példány azonban erősen viseltes, a műszakija ugyan érvényes, de áprilisban lejár.

BMW X5 40D (2007) – Licitár: 1 500 000 forint

„A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt” – senkit nem akarunk elijeszteni ettől az optikai tuningos, barna bőrbelsős X5-től, ez csupán a sablonos figyelmeztetés az adóhatóság részéről, és számos autó adatlapján szerepel. Valószínűleg műszaki nélkül használhatták, ugyanis rég nem érvényes.

MERCEDES E 220D (2010) – Licitár: 1 750 000 forint

Szintén német prémium, szintén gázolajos, ellenben jövő nyárig érvényes műszakival rendelkezik ez az E-osztályos limuzin, aminek még a törzskönyve is megvan. Nyolc légzsák, hátul is motoros ablakok, plusz számos egyéb extra.

OPEL ASTRA 1.6 (2018) – Licitár: 2 250 000 forint

Mindösszesen 79 ezer kilométer van ennek a lépcsős hátú Astrának az órájában, plusz van hozzá négy darab nyári gumi is tartalékba. Kéziváltós, a motorja benzines. „Az autó a saját lábán érkezett a tárolási helyre.”

BMW 640D (2012) – Licitár: 3 500 000 forint

Jöjjön még egy erős, dízel BMW, de nagyon más kasznival és stílusban. „A gépjármű Hamann optikai tuninggal van ellátva” – írja a NAV, meg azt is, hogy „a gépkocsi kívül poros, szennyezett, ezért apróbb karcolások, sérülések nem láthatók.” Sajnos azt sem tudni, mennyit futott.

TESLA MODEL S (2015) – Licitár: 3 500 000 forint

Csak idő kérdése volt, hogy mikor jelennek meg ilyen-olyan Teslák az adóhatóság lefoglalt autói között, most a kevésbé népszerű Model S-ek közül lehet kettőt is megvenni. Mindkettő 2015-ös, az elsőnek a kijelzője 433 ezer kilométert mutat, ezen felül túl sok konkrét adattal nem szolgál az állam. A hétmilliós becsérték azért jelzi, hogy nem éppen megkímélt állapotú ez a villanyautó az októberig érvényes műszakija ellenére. A másik ebben is jobbnak tűnik.

TESLA MODEL S (2015) – 3 500 000 forint

Szerencsés, hogy mindkét Teslát egyszerre, egy helyen, egy XV. kerületi NAV-bázison meg lehet nézni, és össze lehet hasonlítani. Ebben ugyan több kilométer van (517 ezer), de sokkal szebbnek tűnik, és nem csak a vajszínű belső kárpitozás miatt. Sanszos, hogy egyazon tulajdonostól vette el az állam mindkettőt, ugyanis a rendszámaik között mindössze egy számjegy az eltérés, az egyik vége 3-as, a másiké 4-es. Eközben a NAV leírása szerint három hónap különbséggel állították őket forgalomba Magyarországon, a műszaki vizsgáik érvényessége között pedig kilenc hónap a különbség.