A 2025-ös Forma-1-es szezon eddigi legnagyobb bukását az Alpine újoncversenyzője, Jack Doohan hozta össze. Az ausztrál a Japán Nagydíj második szabadedzésén hajtott bele úgy az első kanyarba, hogy a DRS, vagyis az állítható hátsó szárny nyitva volt. Emiatt csökkent a hátsó tengelyen a leszorítóerő és a tapadás, és több mint 300 km/órás tempó felett vesztette el a kontrollt az autó felett.

Doohan azóta elmondta, ő direkt úgy tervezte, hogy nyitott DRS-sel veszi be a kanyart, és ugyan más pilótáknak lágyabb gumikeverékek használatával ez össze is jött, az incidens F1-es szabályváltozást hozhat. A baleset ugyanis rávilágított arra, hogy valamelyest megkerülhető az az alapelv, melyet a Nemzetközi Automobil Szövetség még a mozgatható elem bevezetésekor meghatározott. A DRS-használatot ugyanis a kanyarokban mindig tiltották, illetve kerülték.

Ezt alapvetően két dologgal érték el. Egyfelől a kanyarok előtt fékezni kell, és a fékre lépéssel együtt a DRS is deaktiválódik. Erről a sportszabályzat is ír, ahogy a másik, kevésbé ismert DRS-záró dologról is: ha a pilóta elveszi a gázról a lábát, akkor is csukódik a hátsó szárny. Utóbbi esetben az FIA 20 százalékot ír elő, azaz ha a pilóta csak 80 százalékig nyomja a gázpedált, a DRS nincs nyitva.

A szuzukai 1-es kanyarban azonban egyik sem valósult meg a fent leírtak közül. A kanyarba nagyobb gázpedálállással is be lehet vetődni, ám kell leszorítóerő is, hogy nagy tempóval biztonságosan bevehető maradjon a forduló. Mivel több ilyen kanyar is van a versenynaptárban, a The Race információi szerint a péntek esti pilótaeligazításon a pilóták felvetették, jó lenne egy olyan megoldás, mely automatikusan zárná a hátsó szárnyat, ha a fentebb leírt két eset egyike sem csukná a DRS-t.

Arról, hogy ez megvalósul-e, nincs információ, azonban az egészhez érdemes hozzátenni, hogy a 2025-ös szezon az utolsó éve a DRS-nek a Forma-1-ben. 2026-tól az új szabályok szerint épült autókon az eddigi rendszer helyett új, aktív aerodinamikai megoldások lesznek, menet közben állítható szögű első és hátsó szárnnyal.