Igen nyögvenyelősre sikerült a Forma-1-es Japán Nagydíj második szabadedzése, összesen négyszer került elő a piros zászló: egy alkalommal Fernando Alonso kavicsba tett Aston Martinja, kétszer pedig a pálya menti fő kigyulladása miatt szakadt meg a munka, ám a legnagyobb incidens az első volt, amikor az alpine-os Jack Doohan nagy sebességgel pördült meg, majd csapódott a gumifalnak az első kanyarban.

Az első edzést a tartalékos Hirakava Rio kedvéért kihagyó újonc a repülés és a becsapódás után teljesen értetlenül állt a történtek előtt, a csapatrádión kérdezte, hogy mégis mi történt.

A felvételekből már akkor úgy látszott, hogy az egyenes végén túl sokáig volt nyitva a DRS, a kanyar kezdetén pedig komolyabb hátsó tapadás nélkül egyszerűen a lendület repítette el az autót.

Az Alpine természetesen kivizsgálta a csúnya baleset körülményeit, a csapat is arra jutott, hogy a nyitható hátsó szárny volt a ludas, pontosabban Doohan tapasztalatlansága okozta a hibát, ugyanis a szuzukai első kanyar bevételénél már az automatikus záródást garantáló fékezés előtt, manuálisan csukni kell a DRS-t, hogy meglegyen a megfelelő tapadás, ezúttal ez elmaradt.

„Nagy megkönnyebbülés, hogy Jack sértetlenül úszta meg a második edzésen történt esetet, örömmel értesültünk róla, hogy az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján sem esett baja” – kezdte a csapatfőnök, Oliver Oakes.

„Rosszul mérte fel a DRS zárását az első kanyarnál, ebből tanulni kell, de tudom, hogy mind Jack, mind a csapat készen áll majd a holnapi napra” – folytatta.

Maga az ifjonc így nyilatkozott: „Először is: jól vagyok a baleset után. Durva volt, meglepetésként ért, de tanulni fogok belőle. Tudom, hogy hatalmas munka vár most a csapatra az autó megjavítása miatt, előre is köszönöm az erőfeszítéseiket!”

Doohannek nem pusztán a szuzukai hétvége folytatását illetően nem hiányzott egy ilyen baki: ne feledjük, az Alpine leigazolta a tavaly a Williamsnél berobbant ifjoncot, Franco Colapintót, és már az idény kezdete előtt arról szóltak a pletykák, hogy az ausztrál ülését néhány futam után az argentin ígéretnek adhatják.