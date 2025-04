A mclarenes Lando Norris elsőségét, illetve a Red Bullhoz frissen előléptetett Cunoda Juki szép tempóját hozó első edzés után helyi idő szerint 15 órakor folytatódott a 2025-ös Forma-1-es Japán Nagydíj hétvégéje a második gyakorlással.

A délután is derült, de szeles és hűvös 13 Celsius-fokos levegő-, 34 fokos aszfalthőmérséklet – hozott.

A bokszutca megnyitása után elsőként a Szuzukában új kasztnit használó williamses Carlos Sainz hajtott ki az 5,8 km-es pályára, de egy percen belül máris 17-en voltak kint. A spanyolnak nem indult jól a körözés, rádión rögtön az autó ugrálására panaszkodott.

Not a smooth start to the session for Carlos 🥲 He reports bouncing issues with the car within the first few minutes#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/g85pLcOtHQ — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Az autókra ekkor nagyjából fele-fele arányban kerültek fel a kemény (fehér) és a közepes keverékű (sárga) Pirellik.

7 perc telt el, amikor az Alpine újonca, Jack Doohan – aki az első edzésen nem vezetett – csúnya balesetet szenvedett az első kanyarban. Az ausztrál nyitott DRS-sel fordult volna, a fékezésnél megpördült, majd „irányba” állva szinte egyenesen csapódott a gumifalba. Az A525-es alaposan összetört, természetesen azonnal előkerült a piros zászló.

A huge impact for Jack Doohan at Turn 1 😲 Doohan is OK and out of the car #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/E0eyamwiVj — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Az autót viszonylag gyorsan eltávolították a bukótérből, de a gumifal helyreállítása időt kívánt, miközben az óra ketyegett.

Az első körök után egyébként a mercedeses George Russell állt az élen, mögötte Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Cunoda Juki, Oscar Piastri, Liam Lawson, Lance Stroll, Nico Hülkenberg és Kimi Antonelli sorakozott a top 10-ben, de Lando Norrisnak és Max Verstappennek még mért köre sem volt.

Pontosan 30 perc maradt, amikor újraindították az edzést – a bokszutcában a fél mezőny sorban állt, hogy minél előbb visszatérhessenek a pályára. Többen már a lágy (piros) gumikkal folytatták a munkát.

Négy perc sem telt el, amikor újra előkerült a piros zászló, a megszakítás oka ekkor az volt, hogy Fernando Alonso füvet érintve a 9-es kanyarban kicsúszott a kavicságyba, ahol az Aston Martin egyszerűen elakadt, megfeneklett.

The second red flag of the session is deployed 🔴 Fernando Alonso is beached in the gravel at the Degner Curves 😲#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/IaOsAkPun9 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

19 perc maradt az edzésből, amikor újra zöldre váltott a lámpa a bokszutca kijáratánál – megint csak sor várta az újraindítást – immár mindenki a lágy gumikat vette fel, gyors körökre készültek.

Nagyot villantott Isack Hadjar, a Racing Bulls újonca Russellt, a Ferrarikat, Verstappent megelőzve ugrott az élre, de még a mögötte érkező Oscar Piastri sem bírt vele, csak Norris tudta letaszítani az 1. helyről.

5 perc kellett az újabb, immár harmadik piros zászlóhoz – ezúttal a pálya melletti fű gyulladt ki a 8-as kanyarban. Tavaly Sanghajban láttunk hasonlót.

Red flag deployed 🔴 A small grass fire beside the circuit is currently being extinguished#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OomAusRYH5 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

A „hajrára” 7 perc maradt, néhány körbe kellett beszorítani a még elvégezni kívánt munkát – egyeseknél ez még lágy gumis gyors etapot jelentett, mások már áttértek a közepes és kemény Pirellikre. Az élen Piastri tudott előrébb, saját csapattársa elé lépni.

A végére jutott még egy piros zászló, újra a fű gyulladt ki egy másik ponton – fél perc volt még hátra, máskor ez nem számított volna sokat, de ezúttal az utolsó körök elúszása is veszteség volt a pilótáknak-csapatoknak. Versenyszimulációra nem volt alkalom, a végén pedig a hagyományos rajtrácsos rajtpróbák is elmaradtak.

A szuzukai hétvége szombaton magyar idő szerint 4.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, a kvalifikáció 8-kor indul, a futam, azaz a Japán Nagydíj vasárnap reggel 7 órakor rajtol.