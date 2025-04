Helyi idő szerint 11.30-kor, túlnyomóan napos, enyhén szeles, tavasziasan hűvös időben – 13 Celsius-fokos levegő-, 34 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság 3. fordulóját jelentő Japán Nagydíj első szabadedzése az 5,8 kilométeres szuzukai pályán.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként a haasos Oliver Bearman gurult ki, de sorra követték a többiek is, köztük a Kína óta megcserélt Red Bull-pilóták, a hazai futamon már a nagycsapatnál vezető Cunoda Juki, illetve a Racing Bullshoz visszaküldött Liam Lawson is.

The FP1 green light is ON! 🟢 We have several drivers heading out already, including Yuki Tsunoda 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/VP2xRvBErK — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Cunoda mellett még egy japán léphetett pályára otthon: az Alpine-nál az (egyik) tartalékos, a többek között Le Mans-i 24 órás győztes Hirakava Rio vezetett Jack Doohan helyett.

Driving for Alpine in FP1 👀 Reserve driver, Ryo Hirakawa takes part in his second-ever F1 practice session 💪#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/CfrC8HwmjO — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Az első körökön vegyes képet mutatott a gumiválasztás, közepes, a kemény és a lágy keverékű Pirellik is feltűntek az autókon – utóbbiakat Cunoda és Max Verstappen használta.

Az első percek után a négyszeres bajnok is állt az élen, Cunoda mintegy 2 másodperccel volt lassabb nála a Honda-színekbe bújtatott RB21-essel.

Az első negyedóra után a mercedeses George Russell volt a leggyorsabb a közepes keveréken, mögötte Verstappen, a ferraris Charles Leclerc, a mclarenes Lando Norris és az astonos Fernando Alonso sorakozott a top 5-ben.

Fernando flying on the hard tyres 🫢 Alonso puts in an impressive lap only a few minutes into FP1 to initially go second fastest#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/3tvILYRzS1 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

A williamses Carlos Sainz mókás-bosszantó hibát követett el: a spanyol az etapja végén a bokszutcába hajtva egyszerűen elment a csapat pitje mellett, a rádión emlékeztették, a garázsaik a bokszutca elején vannak. Sainz kénytelen volt egy újabb kört megtenni.

Az első 25 percben csak a Red Bullokon tűntek fel a piros Pirellik, de félidő tájékán aztán mások is áttértek a lágyakra – a sort Russell és csapattársa, Kimi Antonelli, valamint a sanghaji győztes, a mclarenes Oscar Piastri nyitotta.

Talán a szél is belejátszott, de rövid időn belül Norris és a williamses Alex Albon is megjárta a kavicságyat a pálya különböző pontjain.

Lando and then Alex! 😬 Separate moments through the gravel for Norris and Albon, but both keep their cars moving#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/02eROEe343 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

A következő 20 percben a sorrend értelemszerűen folyamatosan változott, ahogy újabb és újabb gyors köröket futottak a pilóták. Végül a top 10-ben Norris, Russell, Leclerc, Lewis Hamilton, Verstappen, Cunoda, Alonso az RB-s újonc, Isack Hadjar, Antonelli és Sainz zárt a pirosakkal, hogy aztán a többség visszatérjen a közepes keverékekhez.

Cunoda mindössze egytizeddel volt lassabb a négyszeres világbajnoknál. Nem kizárt, hogy a japánnak erősebb motormódot adtak – egyrészt az önbizalom növelése, másrészt kifelé, „az optika” kedvéért.

Érdekes módon a két Red Bull-os a láthatóan jobban megtankolt autós etapokra is megtartotta a piros Pirelliket.

3 perccel a vége előtt Antonelli is kinézett a kavicságyba a hajtűnél.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A 2025-ös Japán Nagydíj második szabadedzése magyar idő szerint reggel 8 órakor kezdődik, szombaton 4.30-kor következik az utolsó gyakorlás, majd a kvalifikáció szintén 8-kor, míg a futam vasárnap reggel 7 órakor rajtol.