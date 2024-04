Enyhén felhős, szeles időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a 2024-es Forma-1-es Kínai Nagydíj első és egyetlen szabadedzése Sanghajban.

Nagy kihívás várt a mezőnyre, hiszen az F1 öt év kihagyás után tért vissza az azóta teljesen újraaszfaltozott pályára, hogy egyetlen óra alatt készüljenek fel a sprintes hétvégére.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢

For the first time in five years we can say…

The Chinese Grand Prix weekend is GO! 🙌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/agnts6P4Xq

— Formula 1 (@F1) April 19, 2024