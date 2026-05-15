Az tavaly óta köztudott, hogy az Alpine-ba néhány évvel ezelőtt 24%-os tulajdonosként beszállt Otro Capital vevőt keres a részvénycsomagjára, ahogy már 2025 óta emlegetik potenciális vevőként a Red Bulltól 20 év után elküldött Christian Hornert és a mögötte álló befektetési csoportot is.

Idén tavasszal jött a csavar a sztoriban, amikor napvilágra került, hogy Hornerék mellett a Mercedes-Benz is érdeklődik az Alpine-ba való beszállás iránt – gyanítható, hogy a német márkának és Toto Wolffnak 2015 óta fáj, hogy 2014-ben lemaradtak Max Verstappen leigazolásáról, mert kiscsapat híján a Red Bull-lal ellentétben nem tudtak F1-es ülést ajánlani a holland tehetségnek –, ám rögtön fel is vetődtek az összeférhetetlenségi kételyek.

Annak ellenére, hogy a Red Bull már 2006 óta két Forma-1-es csapatot működtet, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Mohammed bin Szulajm most, a Mercedes–Alpine-bevásárlás kapcsán vetette fel, hogy a sportágban szabályozni kellene a B csapatok létét, hozzátéve, hogy személy szerint ő sokkal szívesebben látná, ha Horner térne vissza az F1-be az Alpine-on keresztül.

Érdekes módon a Mercedes erőforráspartnere, az elmúlt két szezonban konstruktőri bajnoki címet szerző McLaren sem örülne, ha a német márka motorszállítóból (rész)tulajdonossá válna az Alpine-nál.

„Mindegy is, kiről van szó, A és B csapatok, közös tulajdonosi kör, akárkiről is legyen szó, engem nagyon taszít a dolog. Szerintem ez nem egészséges a Forma-1 szempontjából. A lehető leghamarabb a lehető legmesszebb kellene kerülni ettől” – idézte a wokingi vezért, Zak Brownt az F1i.com.

Az amerikai példaként hozta a Red Bullt, azt, hogy a műszaki együttműködés mellett a Racing Bulls a nagycsapat érdekeinek megfelelően is szavaz, amikor kell, valamint hogy még sportszerűtlen játékokat is játszanak, mint például amikor a 2025-ös idény hajrájában a kiscsapatnál vezető Daniel Ricciardóval megfuttatták a leggyorsabb kört a Szingapúri Nagydíj végén, hogy azzal is pontot vegyenek el a Max Verstappen fő kihívójának számító mclarenes Lando Norristól.

Az ügy pikantériája, hogy – persze még más vezetés alatt – a McLaren és akkori résztulajdonosa, a Mercedeses együttesen komoly fantáziát látott a fiókcsapat létrehozásában, 2007-ben azt tervezték, hogy a 2008-ra új, 11. csapattal beszállni szándékozó Prodrive B istállójukként működik majd, és miután az a projekt kudarcba fulladt, 2009-ben a Force India került erősen függő viszonyba velük.

Ami az Alpine-t illeti, lehetséges, hogy végül a Mercedes és Horner és partnerei is hoppon maradnak, ugyanis pletykák szerint a Kering-csoport a Gucci luxusmárkán keresztül névadó szponzorként vagy akár résztulajdonosként is beszállhat az enstone-i alakulatba már 2027-ben.