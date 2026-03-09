A Renault 2016-ban tért vissza a Forma-1-be gyári csapattal, de sem a nagy márkanév, sem a 2020-ra az enstone-i alakulatnak adott Alpine-branding alatt nem sikerült az áttörés, Esteban Ocon egy szem 2021-es hungaroringi futamgyőzelmén kívül nem tudnak kiemelkedő eredményt felmutatni.

Bár a Renault-nál esküdöznek, hogy kitartanak a projekt mellett, azért a francia autógyártó tavaly lezárta az F1-es motorgyártását (idén már Mercedes-erőforrásokkal fut az Alpine), és két éve téma, hogy eladnák a csapatot, sőt, valójában már jó pár éve 24%-os résztulajdonos az alakulatban nagyközönség számára leginkább a filmsztár Ryan Reynolds nevével fémjelzett Otro Capital befektetési csoport.

Az sem titok ugyanakkor, hogy az Otro már szabadulna a tavaly a konstruktőri bajnokságban az utolsó helyen végzett csapatban bírt részvényeitől, ahogy azt is hivatalosan megerősítették már, hogy a lehetséges vásárlók között van a korábbi Red Bull-főnök Christian Horner és társasága.

A Red Bull Racing éléről a tavalyi Brit Nagydíjat követően, 20 év szolgálat és számtalan siker után azonnali hatállyal eltávolított angol állítólag pont a 100 millió dollár körüli végkielégítését forgatná a visszatérését jelentő lehetőségbe, de úgy tűnik, régi ellenfél akadályozhatja meg ebben.

A brit Telegraph szerint a kedvenc rivális, Toto Wolff is szemet vetett az Alpine-ra, a Mercedesben egyharmados tulajdonos, milliárd eurós magánvagyonnal bíró osztrák is bevásárolná magát az enstone-i csapathoz, akár a stuttgarti márka támogatásával.

A már említett motorszállítói/-partneri viszony erős érv lehet a szorosabb együttműködés mellett a továbbra is 76%-os tulajdonos Renault igazgatótanácsa számára, a Mercedesnek pedig kétségtelenül jól jönne egy B csapat, ahogy a Red Bull (majdnem) a kezdetek óta működteti a Toro Rosso/AlphaTauri/Racing Bullst – ne feledjük, annak idején azért nem tudta Wolff a Mercedeshez szerződtetni Max Verstappent, mert az energiaital-gyártóval ellentétben a német márkának nem volt második alakulata, ahol F1-es versenyzési lehetőséget adhattak volna a holland ígéretnek.

A Telegraph megkeresésére a Renault/Alpine nem kívánt nyilatkozni a Wolff-féle érdeklődésről, a Mercedes-csapat részéről az alábbiakat közölte egy szóvivő: „A Mercedes kulcsfontosságú stratégiai partnere az Alpine-nak, és folyamatosan mérlegeljük a fejleményeket.”

Wolff számára nem ez lenne az első eset, amikor egyszerre két F1-csapatban van érdekeltsége: az osztrák 2009-ben a Williams befektetőjeként lépett be a száguldó cirkuszba, és egészen 2017-ig résztulajdonos is maradt, miközben már 2013-tól a Mercedes részvényese és csapatfőnöke is volt.