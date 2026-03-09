Tökéletesen indította a 2026-os Forma-1-es szezont a Mercedes-csapat, szombaton, az időmérőn, majd vasárnap délután a futamon is George Russell és Kimi Antonelli lett az 1. és a 2.

A csapatfőnök Toto Wolffnak minden oka megvolt az örömre, de most így is inkább nevetnek rajta egy paddockbeli balesete miatt.

A közel 2 méter magas osztrák vasárnap rolleren próbált behajtani a paddockba, ám a beléptetőkaput nem rollerező óriásokhoz tervezték, ezért hasonlóan járt, mint a túl magasra pakolt teherautók a felüljárók alatt: nagyot koppant a feje az építmény peremén.

OH MY GOD IM CRYING 😂😭😂😭😂😭😂😭😂😭 pic.twitter.com/rZYsye6S9N — olivia 🐥 (@technorodrigo) March 8, 2026

Kínos pillanat, de Wolff jól kezelte a helyzetet, a szemtanúkkal közösen ő is csak nevetett.

Ezt most könnyen megúszta, de Wolffnak korábban volt már igen komoly balesete is kétkerekűn: 2023 augusztusában a bal könyöke repedt meg, amikor biciklivel bukott, 2014-ben pedig a jobb karját törte el mountain bike-ozás közben.