A hétvégén rendezik a világ leghíresebb, legrangosabb hosszútávú autóversenye, a Le Mans-i 24 órás 94. kiadását.

A szombat délután kezdődő, majd másnap, 24 órával később záruló futam rajtsorrendjét bonyolult, többkörös kvalifikáció lapján határozzák meg, szerdán előbb minden résztvevő fut, majd csütörtökre a kategóriák – Hypercar, LMP2, LMGT3 – 15-15 legjobbja megy tovább. Csütörtökön két ún. Hyperpole-szesön zajlik, az első top 10-e csap össze a Hyperpole 2-ben.

A „fináléban” tegnap az LMGT3-ban a Heart of Racing Aston 27-es rajtszámú, Mattia Druddi által vezetett autója, az LMP2-ben a Forestier Racing by Panis 29-es járgánya Esteban Massonnal vitte a pole-t.

A fő kérdés persze az volt a Circuit de la Sarthe-on, hogy a Hypercarok közül melyik lesz a leggyorsabb. A Hyperpole 2 nagy részében a BMW M Team WRT 15-ö versenyautója állt az élen, de a végén a Cadillac Hertz Team JOTA 38-s autójával Jack Aitken 5 ezredmásodperccel gyorsbb tudott lenni, 3:22,559-es idővel nyert.

A Cadillac így tavaly után másodszorra szerezte meg a pole-t, ám megtartani nem tudták, a versenyfelügyelők ugyanis később megbüntették a csapatot: mivel a versenyigazgató utasítása szerint a Hyperpole kezdete előtt 3 perccel lehetett csak a bokszutcai gyors sávba állni, a BMW viszont már 4 perccel az indítás előtt ott volt, elvették Aitken leggyorsabb körét, amivel a 15-ös BMW lépett az első pozícióba – ez a bajor márka első Le Mans-i pole-ja.

A 38-s Cadillac így a 10. helyre csúszott vissza, ugyanakkor a 12-es Cadillac-JOTA a 2. helyre lépett előre. A harmadik az Alpine 35-ös rajtszámú A424-ese lett. A Ferrari meglepően gyengén szerepelt, az egyik 499P a 8., a másik csak a 12. pozíciót szerezte meg.

A részletes eredmények itt böngészthetők.