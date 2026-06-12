Miután világossá vált, hogy a Forma-1-túl gyorsan túl messzire ment a 2026-os szabályváltozásokkal az erőforrások tekintetében, a belső égésű és a villanyos fél közti 53-47% teljesítménybeli megoszlással, az alulméretezett akkumulátorokkal, az érintettek elkezdtek dolgozni a finomhangoláson.

Szerdára a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a Forma-1, a csapatok és a motorgyártók képviselői kompromisszumra jutottak, megvan a menetrend arra, hogyan próbálják természetesebbé tenni a versenyzést.

Alapvetően a következő két szezonban fokozatosan újra nagyobb hangsúlyt kap a belső égésű motor, emellett igyekeznek majd orvosolni a villanyos fél aránytalanságait.

2027-re az ideihez képest 7%-kll megemelik az üzemanyag-áramlást, ezzel a belső égésű motor teljesítménye 400-ról 420 kW-ra emelkedhet, a villanyos hajtás teljesítményét ugyanakkor 350-ről 300 kW-ra csökkentik, csak az előzési módra marad meg a 350 kW-os plusz, párhuzamosan pedig kiiktatják az egyik fő gondot: akkumulátortöltés 250 kW-os limitjét 375 kW-ra emelik. Az összteljesítmény megoszlás így 58-42-es arányra módosul a belső égésű komponens javára.

A célul kitűzött 60-40-es arány aztán 2028-ben érkezik, két év múlva már az ideihez viszonyítva 13%-kal több üzemanyag jut majd a motorba, aminek köszönhetően 450 kW-ra emelkedik a belső égésű komponens teljesítménye, az akkutöltés terén pedig már 400 kW-ot lehet majd rekuperálni.

A változtatások többsége nem kíván komolyabb fizikai, hardveres fejlesztést, módosítást.

A tervezetcsomagot az FIA Motorsport Világtanácsa június 23-i ülésén emelhetik hivatalos szabállyá – a jóváhagyás a mostani megegyezés után már pusztán formalitás.

Az idei autókat, szabályrendszert a leghangosabban, legkíméletlenebbül kritizáló, a Forma-1-s kiszállását is kilátásba helyező Max Verstappen így reagált a fejleményekre a Barcelona-katalóniai Nagydíj csütörtöki sajtónapján:

„Igen, úgy vélem, jó látni, hogy lesznek változások, már idén, majd jövőre is. Én azt szerettem volna, ha már jövőre megkapjuk, ami aztán végül csak 2028-ban jön, de azt is értem, hogy politika is volt a döntések mögött. De legalább a jó irányba mennek a változtatásokkal, szóval összességében jó ez” – mondta.