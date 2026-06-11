Ahogy a Vezessen is megírtuk, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) múlt vasárnap, a Monacói Nagydíj napján tájékoztatta motorgyártókat és a csapatokat az erőforrás-fejlesztési felzárkóztatási (ADUO) döntéséről, mely szinte kivétel nélkül mindenkit meglepetésként ért.

A 2026-ra bevezetett új rendszerben az FIA öt forduló után állított fel egy rangsort a belső égésű motorokat illetően, hogy az elsőtől elmaradóknak felzárkózási lehetőséget biztosíthassanak. Furcsa módon a Red Bull motorját nyilvánították a legjobbnak, így az eddig domináló, mind a hat futamot megnyerő Mercedes, valamint a szintén erős Ferrari is fejleszthet, ahogy sokkal érhetőbben az Audi és Honda is hozzányúlhat a maga gyártmányához – eltérő mértékben.

Ezzel együtt a Red Bull elsősége igazi hátrány az energiaital-gyártó számára, hiszen meggyőződésük, hogy valójában ők vannak lemaradásban a Mercedeshez képest, ráadásul ha a rivális gyártók – főleg a Mercedes és a Ferrari – úgy döntenek, a „felzárkózási” fejlesztést csak 2027-ben vezetik be a pályán, akkor Red Bull a további értékelési pontokon – a Magyar, mjd a Mexikói Nagydjí után – is „előnyben” marad, azaz hosszú időre befagyaszthatják a Milton Keynes-iek erőforrását.

Mások mellett a Motorsport.com és a The Race is arról ír, hogy a Red Bull tisztázást kért az FIA-tól azt illetően, hogyan találták az ő motorjukat a legjobbnak, emellett benyújtották saját számításaikat, melyek alapján a Mercedes-motor a legjobb.

Úgy tudni, az FIA beleegyezett, hogy áttekintik az adatokat és a kalkulációkat, ez persze nem jelenti azt, hogy módosítani is fognak a nemrég kiadott sorrenden.