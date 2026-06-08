A 2026-os nagy szabályváltozások kapcsán előrelátóan beépítettek egy új előírást, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valamelyik motorgyártó hosszú időre hátrányban maradjon.

A felzárkóztatási szabály, hivatalosan „további fejlesztési és frissítési lehetőség” (Additional Development and Upgrade Opportunities, ADUO) alapján azok a gyártók, melyek erőforrásai 2%-kal elmaradnak a legjobbnak számító motortól, egy, 4%-os vagy afeletti hátránynál pedig két fejlesztési lehetőséget kapnak. A különbségeket az idény során háromszor méri a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), az első ilyen pont a Kanadai Nagydíj után volt.

A felügyelőszervezet a Monacói Nagydíj napján értesítette az érintetteket az első ADUO-s döntésről, és meglepetésre a Red Bull–Ford erőforrás lett a mérce, a legjobb motor, így a többiek – beleértve a domináns Mercedest és a Ferrarit is – fejleszthetnek.

A motorok összevetésének kritériumrendszere nem nyilvános, így nem tudni, pontosan miért a Red Bullt nyilvánították a legjobbnak, de annyi azért ismert, hogy csak a belső égésű komponenst vették figyelembe, az akkumulátor, az elektromos hajtás nem számított.

Az FIA elemzése alapján a Mercedes elmaradása 2%-os, így ők egy fejlesztési „zsetont” kapnak, a többi motorgyártó, azaz a Ferrari, a Honda és az Audi pedig a 4%-os vagy afeletti lemaradásos kategóriába került, így két-két fejlesztést hajthatnak végre. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a Ferrari és a Honda egy szinten van, de két fejlesztés a maximum, senki nem kaphat többet.

A 2%-os kategóriába került Mercedes a fejlesztéshez plusz 3 millió dolláros bővítést kap a kiadási plafonjához, valamint 70 órányi tesztpados futást, a 4-6% közötti lemaradásban lévő motorgyártóknak 4,65 millió dolláros kiadásikeret-emelés és 100 órányi tesztpadozás, 8-10% között 8 millió és 190 óra jár – a keservesen küszködő Honda segítésére pedig bekerült még egy további szint: több mint 10%-os lemaradás esetén 11 millió dolláros bővítés a 230 órányi tesztpadozás nyújt lehetőséget a felzárkózásra.