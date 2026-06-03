Kedden ülésezett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) F1-es Bizottsága, azaz a Forma-1 szabály-előkészítő testülete.

Az FIA dióhéjban ugyan, de közzé is tette a 2027-re tervezett változtatásokat, melyeket majd a Motorsport Világtanácsnak kell jóváhagynia, hogy valódi szabállyá emelkedjenek.

A szervezet jelezte, hogy a jövő évre „kis mértékben” változtatnak a kasztnikon, sajtóértesülések szerint ez az jelenti, hogy mivel a 2026-os idénynek a vártnál nagyobb leszorítóerővel futottak neki az új autók, ezen a téren igyekeznek majd valamilyen csökkenést elérni.

A testületben megegyezés született arról, hogy az idei, rendhagyó 3×3 napos előszezoni tesztelés után nem térnek vissza a 2025-ig alkalmazott három naphoz, 2027-ben 4 nap áll majd a csapatok rendelkezésére az új autók kipróbálására.

A korábbi autók tesztelésének (TCP – testing of previous cars) feltételeit is áttekintették, pontosabb részletek nyilvánosságra hozása nélkül annyit közöltek, hogy tovább fogják korlátozni hivatalos F1-es versenynaptárban szereplő helyszínek TPC-s használatát – idén az adott pályán a konkrét versenyidőponthoz képes két hónapon belül nem lehet régebbi modellt futtatni, úgy tűnik, hogy ezt az időszakot terjesztik majd ki.