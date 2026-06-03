Rengeteg versenyző szerződése jár le a 2026-os Forma-1-es szezon végén, és akár nagy kavarodásoknak, pilótakeringőnek is a tanúi lehetünk a következő hónapokban. A ferraris Charles Leclerc ebből minden bizonnyal kimaradt volna, hiszen több éves szerződés kötötte őt a csapatához, mely valószínűsíthetően a 2027-es szezonra is érvényes lett volna.

A felek azonban nem haboztak, és a pilóta hazai versenyhétvégéje, a Monacói Nagydíj előtt bejelentették egy újabb több éves szerződés megkötését. A részletek nem nyilvánosak, csak az, hogy Leclerc “a következő szezonokban is a csapat színeit viseli” majd.

A monacói 28 évesen a második helyen áll a Ferrari örökranglistáján, ami a maranellóiakkal teljesített futamokat illeti. Eddig azonban elkerülték az igazán nagy sikerek: pole-pozícióból van ugyan neki 27, de győzelemből csak 8, dobogóból pedig 52.

“Nem is lehetnék boldogabb, hogy folytathatom ezt az utat” – fogalmazott a Ferrarira utalva Leclerc. “Számomra mindig is sokkal több volt, mint egy egyszerű csapat. Ez az a csapat, amelyet gyerekkorom óta szeretek és amelyhez mindig is tartozni akartam, és ennyi év után már a második családommá vált. Hihetetlen pillanatokat osztottunk meg együtt, és néhány nehezebbet is, de jobban hiszek ebben a csapatban, mint valaha, és mélységesen hálás vagyok, hogy továbbra is együtt haladunk közös célunk felé, hogy visszahozzuk a világbajnoki címet Maranellóba.”