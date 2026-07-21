Az emberek többsége a Forma-1-ből csupán a pénteki szabadedzéseket, a szombati időmérőt és a vasárnapi versenyt látja. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, sokat kell dolgozni. Mindez gyakorlatilag egy egész hetes procedúra, hiszen a versenyt megelőző hétfőn és kedden már a pályára érkeznek a csapatok kamionjai, szerdára pedig összeállnak a motorhome-ok a paddockban. Igyekeznek mindent előkészíteni arra, hogy csütörtökön, amikor először látogatnak ki a pályára a versenyzők, minden rendben legyen.

Nincs ez másképp a Hungaroringen sem. A Forma-1-es karaván munkájának mi is szemtanúi voltunk a keddi napon, amikor a pálya leginkább egy kamionos pihenőre, a paddock pedig egy raktáráruházra hasonlított. Hoztunk is egy galériát a serénykedésről, valamint néhány kulisszatitokról!

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2026-ban 40 éves a Hungaroring, ennek alkalmából visszatekintettünk az elmúlt 40 futamra: