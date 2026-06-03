2026-ra eltűnt a Forma-1-ből a DRS, a nyitható hátsó szárny szerepét két különböző újítás vette át: az előzéseket az idei évtől a pluszteljesítményt adó villanyos rásegítés hivatott segíteni (a DRS-hez hasonlóan 1 másodperces követési távolságon belül), az aktív aerodinamikai rendszer – melyben a hátsó mellett az első szárnyak is nyílnak – már tisztán a légellenállást csökkenti, és nemcsak az előre kijelölt szakaszokon, hanem praktikusan minden egyenesen bevethető.

Az aktív aerodinamika használatát alapvetően a versenyirányítás diktálja, rossz tapadási viszonyok esetén, baleseti helyszínek közelében stb. elrendelhetik a részleges használatot vagy akár a teljes tilalmat, a hétvégén következő Monacói Nagydíjra azonban már előre és teljes mértékben megtiltották az egyenesbeli üzemmód használatát, azaz a dupla szárnynyitást.

Ezzel párhuzamosan a villanyos rásegítés mértékét is csökkentik, az alapesetben 300 km/órás tempótól 340-ig csökkenő 350 kW-os „boost” Moncacóban 200 km/óránál kapcsol be, majd 300-nál „fogy el”, az előzési módnál pedig 310-es tempónál kapcsol majd le.

Érdemes megjegyezni, hogy a rövid egyenesekkel, számtalan féktávval rendelkező utcai pályán így az idén megszokottnál természetesebb, a helyszíntől megszokottól eltérően akár előzéseket is hozó verseny várható az új autókkal.