Egy autó hatótávját alapvetően minden tulajdonsága befolyásolja: elsősorban a hajtáslánc és az energiahordozó kombinációja a döntő, de kulcsszerepe van a méretnek, a tömegnek, és a vezetési stílusnak is. A közelmúltban megírtuk mely új autók rendelkeznek a legnagyobb hatótávval ha egyetlen feltöltésről van szó. A kísérlet eredménye nem volt meglepetés, a teljesen nyílt mezőnyben, ahol benzinesek, dízelek, hibridek, elektromos autók is indultak végül egy Skoda Superb TDI volt a befutó.

De vajon mi a helyzet egy régi, filléres igavonóval, egy olyan tucatautóval mint a Volkswagen Passat B5?

Képes lehet kimenni a világból egyetlen tankolással? A német Offroadadventure YouTube-csatorna gazdája pontosan erre a kérdésre kereste a választ. Legújabb kísérletéhez egy abszolút klasszikust, egy 1998-ban, az emdeni gyárban összeszerelt B5-ös Volkswagen Passat Variantot választott.

Ezt a Passat-generációt leggyakrabban a legendás 1.9 literes turbódízel mozgatta, amely a ráncfelvarrás előtt 90, 110 vagy 115 lóerős, utána pedig 100 vagy 130 lóerős változatokban készült. A videó készítője nem kötötte az orrunkra a pontos motorkódot, de igazából mindegy is, hiszen hatékonyságban mindegyik brillírozik.

egy régebbi túrája során az egyetlen, 72 literes tankkal 1913 kilométert sikerült megtennie. Ez már önmagában is egy elképesztő, tiszteletre méltó teljesítmény, amely 3,8 literes átlagfogyasztást jelent. De a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket – ráadásul nem is kevéssel, hanem fényévekkel.

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Idén tehát az öreg dízel Passat gazdája úgy döntött, még messzebbre merészkedik, és egyenesen Észak-Európát vette célba. Mielőtt egy májusi reggelen, pontban ötkor kigördült volna a németországi Hildesheim bázisáról, eszközölt néhány apró, kimondottan az aerodinamikát optimalizáló módosítást a kombin.

Lekapta a tetősíneket és az antennát, alacsony gördülési ellenállású abroncsokat, valamint zárt, áramvonalas dísztárcsákat tett fel. Emellett a gépházban vadonatúj szűrők és friss olajok gondoskodtak a maximális mechanikai hatásfokról.

Ezután a youtuber csurig töltötte, majd le is pecsételte a tankot, hogy a kísérlet hitelességéhez a legkisebb kétség se férjen. Nagyjából ezer kilométer megtétele után már világosan látszott, hogy a kaland nem ér véget egyhamar: az autópályán – a kamionok szélárnyékát is kihasználva – a fogyasztás stabilan 3 liter/100 km körül állapodott meg. Az üzemanyagszint-jelző „szegénységjelzője” csak egy döbbenetes szám, 2090 kilométer megtétele után villant fel.

Végül tankolás nélkül egészen 2398 kilométert sikerült kiautóznia, és ahogy előre remélte, egyetlen tankkal átlépte az északi sarkkört. Tavalyi rekordját ezzel közel ötszáz kilométerrel fejelte meg. A végeredmény: 3,0054 l/100 km-es átlagfogyasztás.

Ilyen extrém hatótávolságra a mindennapokban valószínűleg senkinek sincs szüksége. Ember nincs, aki több ezer kilométeres utakat tervezne tankolás nélkül. Minek is tenné? Ezek az extrém kísérletek viszont zseniálisan mutatják meg a technika rejtett tartalékait.