Utólag hálásak lehetünk a menedzsmentnek, hogy hagytak tartalékokat a költségoptimalizálásban, így a modern kori szériaautók tudtommal egyetlen szűk hengerszögű V-öthengerese bekerülhetett a Passatba is. Mivel nem mustrálták ki a modellfrissítéssel, most bemutathatjuk nektek Angyal András autóját, 2001-ből, 296 ezer kilométerrel.

Egykori földrajztanáromból, a dunántúli barnaszéntelepekkel és a variszkuszi röghegységtípussal bennünket beoltó Laci bácsiból csusszant ki néha fájdalmában feleleteink hallatán, hogy ez még nonszensznek is kuriózum. Vajon erre mit mondana? Miközben a Volkswagen a padlólemez-stratégiával a klímakompresszorok, a kábelkorbácsok, kerékagyak és ezernyi más alkatrész egységesítésével küzdött a nyereségességért, az azért belefért, hogy az 1996 és 2005 közötti Passatból ne csak hat- és nyolc-, de öthengeres motorút is választhasson az, akinek kevés a négy henger egy sorban.

GP utáni Passat

Magyarországi használt autó, a B5-ös Passatból a B5.5-nek vagy Passat GP-nek is hívott verzió, a 2000 őszére időzített GP, a Große Produktaufwertung után. Ezt termék-értéknövelésnek fordíthatjuk, de igazából modellfrissítést jelent, mint a BMW-nél a Life Cycle Impulse, az LCI vagy a Mercedesnél a Mopf, a Modellpflege.

2000 őszén jött ki a GP, a Große Produktaufwertung utáni Passat. Csak összkerekes készült a V5-ből

Egészen különleges az egykor az Antenna Hungáriának kiszállított autó felszereltsége. A hátsó szélső ülésekből gyermekülés hajtható ki, az ülőlap középső részének hátraemelésével kapjuk a beépített ülésmagasítót és a műanyaggal fedett lábtartókat, amit az autóról készített videóban láthattok.

A xenon-fényszórón kívül motoros állítású, memóriás vezetőülést, a tolótetőbe szerelt napelemekkel táplált, álló helyzeti ventilátoros szellőztetést is rendelt az a vezető, akinek nem csaptak a kezére az adóforintok tékozlásában. Ennek legszomorúbb példái abban a korszakban az állami cégeknél, hivatalokban beszerzett W8-as Passatok voltak: ha már a típusmegkötés nem engedett Audit és Saabot, legalább legyen a legeslegdrágább, az adózóknak legeslegtöbbe kerülő Passat a nyolchengeres, 275 lóerős, motorral.

Vezess értékbecslő: emelős átvizsgáláson a VR5-ös Passat

Ritka, mint a W8, de kevésbé kockázatos

Használtan a W8 elég nagy lutri, ezért aki technikatörténeti kuriózumot keres, de anyagilag korlátozott a kockázattűrő-képessége, jobban jár a majdnem ilyen izgalmas, öthengeres soros V-motorral.

V5-ös motorból sincs sok, a Hondának volt verseny motorkerékpárban a Moto GP-n, egészen más hengerszöggel, de ez a szűk, 15 fokos hengerszöge miatt soros V-motornak hívott egység egészen ritka darab.

Eredendően a VR6 leszármazottja, amely a Mercedes Vito/V280 kisbusz mellett a Corradóból, a malacorrú Passatból, a III-as Golfból és az Alhambra-Galaxy-Sharan vonulatból lehet ismerős. A VR névből a V és a Reihen (soros) olvasható ki.

Még a turbókorszak előtti idő szülötte a 2,3 literes motor, amikor a hengerűrtartalom és a hengerszám nagyban meghatározta a teljesítményt. A láncos szelepvezérlésű VR5 erősebb és rövidebb a négyhengeresnél, kurtább a soros öthengeresnél, könnyebb és kompaktabb a V6-nál vagy az alapjait adó VR6-nál. Optimistán nézve a soros háromhengereseknél alig nagyobb méretben van egy V6-tal vetekedő erejű motorunk, ám a fogyasztás is a hathengereseket idézi.

Motorkódok: AGZ és AZX

Egy soros öthengereshez sem könnyű főtengelyt konstruálni, ehhez végkép nem. Itt egyik oldalon három, a másikon két henger mozog fel-le, amitől oldalanként eltérő erők ébrednek működése közben. A V5-ben a főtengely középvonala nem esik egybe a hengersorok középvonalával, járásának kiegyensúlyozása szép mérnöki feladat volt.

Angol nyelvű videó a VR5 technikájáról

Kétféle létezett a V5-ből. Az AGZ motorkódú hengerenként kétszelepes és 150 lóerős, a későbbi AZX-es már hengerenként négyszelepes és 170 lóerős. Használt Volkswagen Passatokban ennek a motornak a természetes alternatívája az 1,8 T, ez az épeszűen fogyasztó, kulturáltan járó, alul is erős, nyugodt karakterű és igény esetén jól tuningolható turbómotor, gyárilag 150-240 lóerővel.

Közúti átlagfogyasztás, Passat 1,8 T és Passat V5 10V/20V



Volkswagen Passat B5-5.5 1,8T (150 LE) Benzin: 9,22, LPG: 11,36 l/100 km

Volkswagen Passat B5 VR5 10V (150 LE) Benzin: 10,78, LPG: 12,32 l/100 km

Volkswagen Passat B5.5 VR5 20V (170 LE) Benzin: 9,97, LPG: 12,22 l/100 km

Fogyasztásban tehát benzinnel és autógázzal tankolva is jobb a turbós négyhengeres, a mindennapokban használt fordulatszám-tartományokban talán jobban is megy, mégsem adnám oda a V5-öt a szimpla négyhengeresért.

Vonzódásom egyik oka a motor járása. A kiegyensúlyozó tengelyek simítanak rajta, tehát szó sincs rázásról, inkább finom bizsergést érezni. Az öthengeresek sajátos gyújtási rendje miatt a járásában van valami fojtott izgatottság, alapjáraton is azt ígéri, hogy érdemes kihúzatni.

És tényleg! Az elsődleges kötődést a hangja teremti meg nagyobb fordulatszámon, gyönyörűen szól. Vannak a neten videók nyitott kipufogós Golfokról, Borákról, Toledókról, amiben szintén benne volt az a motor, tébolyító hangokat lehet kicsalni belőlük. Ám az üvöltés szerintem elveszi a VR5-ös Passat motor- és kipufogóhangjának valódi értékét: a szépségét.

Fülsimogató motorhang: a VR5 padlógázon

Egymillió forint felett volt

Itt a motorhang nem a ráérős gyorsulásért kárpótol, mint a Lexus IS 200-ben, mert ez az autó jól megy. A kék limuzinban az AZX motorkódú DOHC, 20 szelepes van 170 lóerővel, változó vezérléssel.

Könnyű vele alapjáraton parkolni, van ereje a középső tartományban és kihúzatva szépen kinyílik fent, pedig az áttételek nem segítenek neki, csak ötfokozatú a váltója. Ez az egy volt csalódás benne, hatgangosra számítottam. A 115 lóerős PD TDI motorhoz már 1999-ben már volt hatodik, a benzines Passat V5-be nem jutott.

Ez az autó 1,1 millió forintba kerül tavaly, amikor jelenlegi tulajdonosa megvásárolta. Nem ezzel jár zsemléért és munkába, arra van egy Peugeot 106 a családban, a farmernadrágszerű üléskárpittal, amit a közeljövőben szeretnénk bemutatni nektek. Tanulságos kiskocsi, 130 000 forintért vették, de épkézláb autó.

Quattro-hajtás 4Motion néven

Második autóként a V5-ös használt Volkswagen Passat kiteljesedhet abban, amiben jó. Hosszabb utakon remek ülései, csekély zajszintje és a futómű tartalékai miatt jó vele menni. Minél nehezebbek a körülmények, annál jobb formában van, mert az Audi A4 fejlett, középen Torsen-differenciálműves összkerékhajtása van alatta. A 4Motion felirat ne tévesszen meg benneteket, ez nem Haldex-kuplungos, eredendően csak elöl hajtó autó, hanem állandó négykerék-hajtású. A mindkét oldalra kivezetett kipufogóból felirat nélkül is megismerni a 4×4-es Passatokat, mert a kardántengely hátsó részének a V-alakban szétnyíló kipufogócsövekkel csináltak helyet.

Ha egyszer alánéztek egy összkerekes használt Passatnak, vessetek egy pillantást az igazán szép kerékfelfüggesztésre! A PL45 padlólemezhez, amit a hosszmotoros Audi A4-től örökölt, elöl oldalanként 4-4 lengőkaros, könnyűfém futómű társul. Hátul legtöbbször csak csatolt hosszlengőkaros híd jutott a Passatokba, de az összkerekesé hátul is független. Alighanem ugyanaz, amit az A4 nagy vonalakban a 80-as Audi quattróból örökölt.

Első futómű és lengőkarcsere

Elöl a futómű lengőkarjait egyszerre érdemes cseréltetni, mind a 4+4-et a két oldalon, mert egyben a készlet sokkal olcsóbb, mint darabonként a nyolc és a munkadíja is alacsonyabb, mint sok kis részletben. Ebből semmiképp ne vegyetek olcsó gagyit, mert egy jó cimborám a középszintűnek hittet is kénytelen volt lecserélni csupán 10 000 km után a kopogás miatt a gyári beszállítóéra. Utángyártottból a Meyle vagy a Lemförder be szokott válni.

Bontott lengőkarokat csak az tegyen be, aki jobb szeret az autó alatt, mint az asszony felett feküdni. Itt tényleg nem érdemes a szilentek ki-bepréselésével vesződni, mert az első alsó lengőkarban a gömbfej úgysem szerelhető. Jobban jártok a lengőkarcserével gömbfejestül és szilentestül.

Nagykorú autókat érdemes megemelni a vásárlás előtt, mert a rozsdásodás a mechanikailag működőképes autókat is bontóba küldi. A használt Volkswagen Passatokra nem jellemző egyes japán kortársak drámai korróziója például a tűzfalon, az alvázon, a hossznyúlványokon vagy a rugótornyokon.

Korrózió: gond a segédvázzal

A Passatokon az első sárvédők hátsó vége szokott odalenni, ha a kerékjárati burkolat mögül nincs rendszeresen kipucolva a sár. A barna kór megtámadhatja a küszöböket illetve a hátsó futómű segédkeretét is. A segédalváz ezen az autón is megérett a lakatolásra. A csere nehéz ügy, mert bontóban kis eséllyel lehet jobbat találni, a gyárinak meg az ára riasztó, ha van egyáltalán.

A különleges konstrukciójú VR5 nem egy hisztis primadonna, aki a törődést besöpri, de meg nem hálálja. A motoron a vezérműlánc és feszítésének működése, állapota a legfontosabb kérdés. A kisebb dolgok közül a benzin- és a vízcsövek elöregedésére figyeljetek, mizéria adódhat a gyújtótrafókkal és a gyújtáskábelekkel. Gyakori Passat-baj a nívópálca elöregedő és eltörő műanyaghüvelye, ami olajveszteséggel járhat. Az olajszintre tényleg ügyeljetek, de ez bármilyen autóra igaz.

Árak: nem drágák, de kevés jó van

Ha szeretnétek egy igazán finom autót, ami nem nyeli arcátlanul a pénzt, egy alomból az öt- és hathengeres Passat, a V6-os Audi A4 és a 2,8-as, 30 szelepes Škoda Superb jó megoldás annak, akinek az E46 túl szűk vagy nem jut haza a hátsókerék-hajtással.

Magyarországon kevés használt Passat V5 bukkan fel, a cikk írásakor a Használtautón összesen hat van fent, 590 000 és 1 270 000 Ft közötti irányáron. Az automatikus váltó jelentős többletkockázat, emiatt a kézi váltósokat érdemes keresni. A csekély kereslet és a magas behozatali költségek előnyeként nem ezen a motorváltozaton iskolázzák a neppereket, a csekély felhozatalban magas a H-s, I-s rendszámú, Magyarországon eladott autók aránya.

Mint oly sok fejlett autónál, a lepusztult és a nagy invesztícióval megőrzött példányok között nincs akkora árkülönbség, amennyibe a lepukkantak felhozása kerülne. Ez még nehezebbé teszi egy jó autó beszerzését, de aki képes kompromisszumot kötni, a V5-ös Passattal egy élvezhető és kényelmes kuriózumhoz juthat egymillió forint körül.