Aki szereti az E46-os BMW-ket, az M-csomag nélkül első ránézésre megmondja szemből, ha a csúcsmodellel találkozik. A fényszóróbetét, ami az M-pakettel sötét, itt ezüstszínű és a lökhárító alsó rácsa is – gyári nevén – titánszínben pompázik. A ködlámpa titánárnyalatú betétje is segít az azonosításban. A hátsó kipufogócső viszont a kisebb teljesítményű hathengeres E46-os BMW-ken is dupla.

Ez egy 2001-es, de még az őszi modellfrissítés előtti autó, most 81 000 kilométerrel. Nem egyszerűen az ajtók alsó éle és a sárvédőívek rozsdamentesek rajta, de makulátlan az alváza is. Ebből sejthetitek, hogy Olaszországból jött és valószínűleg garázsban állt, mert a belsejét és a fényezését sem kezdte ki a gyilkos napsugárzás. Egy-egy karc van rajta, de mindene vonalban van és olyan szépen áll a kerekén 18 évesen, mintha most jött volna a katalógusfotózásról.

Nagy tisztelet minden kivételnek, de annyi kotvány 318d és 320d füstöl országszerte, 650 ezer kilométerről visszatekert órával, hogy sokan talán nem is értik, mitől olyan korszakosan jó autó az E46-os 3-as BMW. Szerettünk volna megírni Nektek egy eredeti, valóban szép, keveset futott 330i-t, amely képes megmutatni, gyári állapotában mennyire jó autó a különféle verzióiban 1998 és 2007 között gyártott 3-as BMW.

Miért nem kupé? Vagy kabrió?

Aki igazolhatóan csekély futásteljesítményű 330i-t keres, könnyebben talál kupét, még könnyebben kabriót, mint limuzint vagy Touringot. A tulajdonos viszont, akivel a SzereldMagadból ismerjük egymást az Értékbecslő és a hétvégi autószerelés kapcsán, nagyon szereti a négyajtós autókat és kupéja úgyis volt már, köztük E46-os M3 is.

A használt BMW E46 kupékkal több a hibalehetőség is. Az egyik a szedánénál hosszabb és nehezebb ajtókból fakad, amelyek hajlamosak lógni. Az oldalüvegeket is értő kézzel kell beállítani rajtuk, hogy sztrádán ne legyen zavaró a szélzaj, ami 15-20 éves autókon nem mindig könnyű. Ismert kupégond az ajtószigetelésen lévő szövetbetét megereszkedése is. Újjal pótolni nagyságrendileg 100 000 Ft körüli tétel, bontottal meg ritkán érdemes, mert azok ugyanúgy lóghatnak.

A tulajdonos véleménye: Rácz Kristóf, BMW E46 330i, 2001, 81 000 km Mindig is szerettem volna egy E46-os 330i-t kézi váltóval, de csak hibátlant, ami nem füstöl, jó a légkondija, korróziómentes a kasztnija és modellfrissítés előtti, mert a faceliftes lámpája nem tetszik. Ráadásul nyakkendős 330i-re vágytam, 18-as felnitől és mindenféle tuningtól mentesre, amely nem M-csomagos, nem fekete és nagyon gyári. Lehetőleg ezüstmetál fényezéssel, ami nem feltétlenül hozza ki a BMW E46 szépségét, de annál hálásabb szín. Ezt egyszer elejtettem annak a barátomnak, és ő épp ismert egy urat, aki Olaszországban él és gyönyörű BMW-ket hajt fel. Én csak mint ábrándot említettem, de ő továbbadta a kinti kapcsolatnak. Egy év múlva, amikorra már el is felejtettem az egészet, csörgött a telefon, hogy tréleren van az autód. Milyen autóm? – kérdeztem, és ekkor derült ki, hogy mivel engem megbízható embernek mondott ez a barátom, az illető megrendelésnek vette a vágyat. Egy év keresés után találta meg ezt az autót, nem egészen 75 000 kilométerrel, rozsdamentes állapotban, pont a leírtak szerinti kivitelben, és ki is fizette helyettem. 2,5 millió forintba került magyar rendszámmal, időközben 6500 km-t mentem vele, általában csak hosszabb utakra használom. Sajnos sokat áll, mert van mellé három E30 és egy F11 járós autónak. Nagyon szeretem a 330i limuzint, amely Semir Gerkhan szolgálati autójára emlékeztet. Szívem szerint 16-os keréken járnék, de 17-esnél kisebb nem megy fel a fékekre, ezért van rajta ez a Style 44-es kerékszett. 100 kilométerre 9,3 litert fogyaszt, a tavalyi olasz-szlovén-horvát túrát 8,6 literrel megjárta, pedig nem 110 tempomattal mentem és a légkondi is dolgozott. Még a futóművében is minden eredeti, nekem várhatóan egy hidrotőkét kell cserélnem a közeljövőben. Más baja nincs.

Igényesebb az utódjánál

Bent hibátlan, pont elég mély üléshelyzet fogad, kényelmes az ülés és kitűnő a minőségérzet. Az E90-93-as széria, a következő 3-as BMW, nagy visszalépés volt bánatos belső kialakításával, praktikus apróságok elhagyásával és lényegesen rontott anyagminőségével.

Technikájában is nagyon sokat nyújt a jó húsz éve bemutatott 3-as BMW, amelynek megoldásain érezni, hogy prémiumtermék. Akkoriban valóban volt szintbéli eltérés a tömeggyártók és a prémiummárkák között, amiből a volumenmárkák mára nagyon sokat behoztak.

Mi baja lehet?

A motortérben először hűtőfolyadék nyomait keressétek. Ha az autóban a gyárinak megfelelő van, akkor türkizkék (türkizzöld) lerakódásokat láthattok, ami arra utal, hogy ezt az autót is utolérte az E46 alattomos típushibája, a megrepedő hűtőfolyadék-tartály. Nem nehéz cserélni, nem is kerül sokba, de aki annyira hanyag, hogy nem követi a hűtőfolyadék szintjét, az megfőzheti a túlmelegedő motort. De a hűtőfolyadék eltűnhet a hűtőből is, ahol hasas lesz az alja és folyni kezd – tapasztalja a náluk javított autókon Rácz Kristóf.

Amikor meleg az olaj és élhet a soros hathengeres, az valami csoda. Erőt sugároz a hangja, mesés finomsággal jár, szinte ellenállás nélkül pörög fel és olyasvalamit tud, amit ilyen szinten még a 328i sem. Kifinomultságban, surrogó járásban a kisebb 20-22-23-25i 3-asok is ugyanezt adják, de itt erő is van az aláfestéshez.

231 lóerővel már megy is

Könnyű kilépni vele előzéshez, amiben a csak ötgangos, országútra ideálisan áttételezett váltónak is megvan a szerepe. A kulisszában nem japános megvezetéssel, de elég pontosan és könnyen jár a kar. A harmadik mindenre és bármire jó 60-70-től, amikor már nem érdemes kettesbe tenni a visszaváltás és a felkapcsolás időigénye miatt. A harmadik 160-nál forog le, itt már tempó is van a fenomenális hanghoz.

Mert a 330i hangban még jobb, mint a korábbi használtautó-bemutatónkban megénekelt sorhatos 320i, 325i és a 2,2 literes, átdolgozott 320i. A többi hathengeres benzines BMW E46-nak is dupla kipufogócsöve van, de a 330i-ben nagy terhelésnél kinyit egy vákuumvezérelt kipufogószelep is a bal oldali csőben. Guggoljatok le mellé, ha láttok egyet, alapesetben zárva van, mély gázra kinyit, hogy még szebben szóljon a sorhat.

M54, a klasszikus sorhat

Az a sorhat, amely még a klasszikus M54-es motor, nem a magnéziummal könnyített, problémás széria, és nincs benne nagynyomású befecskendezés és hátsó vezérlés sem, ami esendővé teszi az utódokat. Nem sok baja tud lenni, a láncos vezérlés ebben még tartós és masszív, az olajfogyasztásra gyógyír lehet a szelepszárszimmeringek cseréje.

Ismert feladat a kartergáz-szellőztető szelep cseréje a hozzá tartozó csövekkel, mert a csövek az autó kora miatt elporladnak Minőségi utángyártott alkatrészből a készlet nagyjából 50 ezer forintba kerül, a csere munkadíja 30 000 Ft körül van.

De a használt BMW 3-as házilag is elég jól szerelhető, ami nemcsak az E46 karbantartását és javítást könnyíti meg, de a szinte végtelen lehetőségeket nyújtó legózást is utólagos extrák beépítésével. Mert az E46 abban is valódi prémiumtermék, hogy korán és kategóriáján túlmutató extrákat is lehetett hozzá kapni.

Mivel ez egy benzines motorváltozat, a dízel BMW-k szívósorbaja, a pillangószelep tengelyének törése, majd az örvénycsappantyú beszippantását követő rombolás nem fenyegeti.

DISA-szelep, tudjatok róla

Arra számítsatok az M52-es és M54-es BMW-motorokban, hogy idővel a szívócsőhosszt módosító DISA-szelep elromlik, mert a műanyag tengely eltörik és onnantól nem működik a szívócsőhosszváltás. Mielőtt a lélekemelő Prius II rajongótábora bekommentelné, hogy fos BMW, mennyi baja lehet, E-bayen nagyságrendileg 3500 forint hozzá a javítókészlet, szállítással. Kicserélve nemigen romlik el újra és egy óra munka megcsinálni, ami óradíjtól függően 6-15 ezer forint.

Bármilyen motorral is kerestek használt E46-os BMW-t, ügyeljetek arra a próbaúton, hogy nem csattan-e a hajtáslánc a váltások után. Ha kicsit lóg a differenciálmű, a féltengely, a kardán, és még a hátsó híd szilentjei is elhasználódtak, a sok kis lötyögés, kotyogás, lógás összeadódhat egy csattanássá minden váltáskor. Az eléggé valószínűtlen, hogy egyszerre rossz minden egy autóban, de akinek pechje van, és nem elég mondjuk egy Hardy-tárcsát, kardánfelfüggesztőt cserélni, az elkölthet 200 000 forintnál is többet, mire olyan lesz az erőátvitel, mint ebben az autóban.

Remek futómű, vállalható költségekkel

Azt is a tulajtól tudom, hogy a gyárilag nem rendelhető önzáró differenciálmű pótlására legalább három márka kínál jól beépíthető sperrt. A netről nagyságrendileg 1000-1500 euró vagy dollár az áruk, plusz a szállítás és a beszerelés olajjal, tömítésekkel. Hazai szakemberekkel negyedmillió forinttól felfelé lehet gondolkodni sperrben, itt a felhasználás céljától függő zárásút kap, aki áldoz erre. Mindenesetre aki farolgatni szeretne a BMW 330i-vel, annak nem árt a nyitott differenciálművet részlegesen önzáróra cserélnie.

Aki 3-as BMW-t venne sorhatos motorral, olvassa el korábbi cikkünket is, hogy jobban felmérhesse a várható javításokat és a különféle szervizmunkák árait.

Igényes futóműve ellenére az E46-os BMW kerékfelfüggesztésére nem kell ellocsolni a nyaralás árát. A használt 3-as BMW-kben az alsó lengőkar és annak hátsó szilentje igényelhet cserét, természetesen a rossz utaktól meggyötört stabilizátorpálcák és az első lengéscsillapítók mellett a hátsók cseréjére is érdemes félretenni. Érdekes, hogy a kerékcsapágyak tartósabbnak tűnnek, mint az utód E90-93-ban.

Használt E46-os BMW 330i árak

1,2 millió forint alatt gyakorlatilag nincsenek 231 lóerős használt 3-as BMW-k. Aki beleszeretett az autóba, 1,5 millió forintos küszöbbel számoljon. Az igazán jó állapotú és keveset futott autókért le kell tenni kétmillió, de inkább 2,5 millió forintot, kabriókért hardtoppal hárommilliót vagy többet is. Mivel a motor normális olajcserékkel és a gyilkolást elkerülve elfut félmillió kilométert nagyjavítás nélkül, a 250-350 ezer kilométeres autók ára is elég magas.

Nem olcsó mulatság tehát a BMW 330i használtan az E46-os sorozatból, de jó mulatság. A magas árat részben a gazdag felszereltség is relativizálja, 330i-ből nem jellemző a mezítlábas alapkivitel és a négyküllős kormány is ritka benne. De leginkább is azért gondoljatok rá autóvásárláskor, mert egy jól megőrzött vagy rendbe rakott autó olyan örömöt ad országúton, hosszabb utakon, amit pénzben nehéz volna kifejezni.