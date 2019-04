Országúton a hétgenes Civic 1,4i Sport fedélzeti számítógépe még 5,0 litert írt ki, ami autópályán, GPS szerinti 130-as sebességet tartva felment 6,9-re és végül 6,6 literes átlaggal értünk haza a komputer szerint. Ez 6,8 liter/100 km a valóságban. A Mégane 1,6 CC mért fogyasztása a teletankolás után 7,3 l/100 km-re jött ki, pedig jóval nehezebb (1320 vs. 1090 kg) és volt az útban egy – sebességkorlátozás-mentes német autópályán –150-160-nal megtett, hosszabb szakasz is, ami a 90 lóerős Civicnek kimaradt. Mindkét autó téli gumikon futott, korrigált légnyomással és a váltóáttételezésük is hasonlóan rövid, sztrádán elég sokat pörög a motorjuk ötödikben.

Nagyon sok szívó benzines kompakt autóban mutat 100 km/óránál 3000-et, 130-as sebességnél négyezret a fordulatszámmérő. Hosszabb áttételű ötödikkel vagy hatfokozatú sebességváltóval, a Stilo 1,2-höz hasonlóan, takarékosabbak lehetnének

Volt, ahol a tapasztalat igazolja a kis motorváltozatok takarékosságát, másutt az derült ki, hogy egy jóval öblösebb és erősebb motor sem eszik többet, néha még kevesebbet is átlagosan. Utóbbira példa a Chevrolet kompakt modellpárosa. A Lacetti 1,4-nél nemcsak az erősebb 1,6 literes takarékosabb egy decivel, még a 141 lóerős 1,8-as Cruze is kevesebbet eszik nála. Ez merőben ellentétes a tesztautókkal szerzett tapasztalatunkkal, mert az 1,6-osok kínosan zabáltak városban, az 1,4-es mértékletesebb volt.

Mindenkinek jó böngészést, remélem, az őt érdeklő használt autó és motorváltozat be tudott kerülni a szűrésbe. Ami nekem szemet szúrt, az a TSI-motoros Octavia II és a Golf V takarékossága, kár, hogy ezeket a motorokat nemigen merném ajánlani. Az okokról a típusok után belinkelt használtautó-tesztekben olvashattok.

Áttekintésünkben a három legtakarékosabb kompakt autó között van egy japán, egy olasz és egy román (francia) autó is. Bronzérmes a 2008 utáni Lancer 1,5 MiVEC, átlaga kereken 6,40 liter százon, ráadásul az ezerötös négyhengeres csodálatos szívómotor. Pörög, harap, nagyon él a könnyű Lancerben.

Dicsőség az ezerkettes Dacia Logannak is a dobogó második fokán, amelynek átlagfogyasztása egészen pontosan 6,16 l/100 km a 75 lóerős, a Clióból ismert benzines motorral. Ezt az 1,2 literes Logant mi is vezettük egy igen emlékezetes összehasonlító tesztben, ahol leiskolázta a nála erősebb és jóval tüzesebb Lada Grantát. A cikkben szereplő alsó középkategóriás benzinesek közül a legtakarékosabb, tádááám, a FIAT Stilo 1,2! A 80 lóerős autó neve mellett 6,05 literes átlag áll 100 kilométerre. Csekély fogyasztásában a hatfokozatú kézi váltónak is szerepe lehet, amit az 1,4-es, szívó benzines Stilók és Bravók is megörököltek.

Chevrolet/Daewoo

Lacetti 1,4 (94 LE) 8,3

Lacetti 1,6 (109 LE) 8,2

Lacetti 1,8 (122 LE) 9,7

Cruze 1,6 (113 LE) 8,0

Cruze 1,8 (141 LE) 8,2

Dacia Logan

1,2 16V (75 LE) 6,2

1,4 8V (75 LE) 7,1

1,6 8V (87 LE) 7,8

1,6 16V MCV (105 LE, kombi) 7,8

FIAT

Stilo 1,2 16V (80 LE) 6,1

Stilo 1,4 16V (95 LE) 6,5

Stilo 1,6 16V (103 LE) 7,7

Bravo 1,4 16V (90 LE) 7,1

Bravo 1,4 T-Jet (120 LE) 7,9

Ford Focus II

Ford Focus 1,4 (80 LE) 7,6

Ford Focus 1,6 (100 LE) 7,8

Ford Focus 1,6 Ti-VCT (115 LE) 7,9

Honda

Civic, 7. generáció

1,4 16V (90 LE) 6,8

1,6 16V (110 LE) 7,3

Civic, 8. generáció

1,4 8V (83 LE, Jazz-motor): 6,6

1,4 16V (100 LE) 6,8

1,8 16V (140 LE): 7,8

Kia Cee’d ED

1,4 CVVT (90LE) 7,4

1,4 CVVT (109 LE) 7,7

1,6 CVVT (126 LE) 7,8

Mazda3 BK

1,4 16V (84 LE) 7,5

1,6 (105 LE) 8,0 l/100 km

Nissan Almera N16

Almera 1,5 (98 LE) 7,4

Almera 1,8 (116 LE) 8,3

Mitsubishi Lancer CY0 (2008-2017)

Lancer 1,5 (109 LE) 6,4

Lancer 1,6 (117 LE) 6,7

Lancer 1,8 (143 LE) 8,3

Opel

Astra H 1,4 (87-90 LE) 6,9 l

Astra H 1,6 (105/115 LE) 7,4

Astra J 1,4 (100 LE) 7,1

Astra J 1,6 (115 LE) 7,8

Peugeot

307 1,4 (88 LE) 7,6

307 1,6 (110 LE) 8,0

308 1,4 VTi 7,0

308 1,6 VTi 7,7

Renault

Mégane II 1,4 16V (98 LE) 7,4

Mégane II 1,6 16V (113 LE) 7,5

Fluence 1,6 (110 LE) 6,9

Mégane III 1,6 (100 LE, 5 fokozatú váltó) 7,4

Mégane III 1,6 (110 LE, szériában 6 fok. váltó) 7,6

SEAT

Leon II (1P) 1,4 16V (86 LE) 7,6

Leon II 1,6 MPI (102 LE) 8,2

Škoda

Octavia II 1,4 16V (75/80 LE) 6,7

Octavia II 1,6 MPI (102 LE) 7,7

Octavia II 1,6 FSI 7,45 l/100 km

Octavia II 1,2 TSI 6,8 l/100 km

Octavia II 1,4 TSI 7,0 l/100 km

Toyota

Corolla E12 1,4 7,1

Corolla E12 1,6 7,4 l/100 km

Auris 1,4 VVTi (97 LE): 7,5

Auris 1,33 VVTi (99 LE): 6,8

Auris 1,6 Dual VVTi/1,6 Valvematic (124/132 LE): 7,9/7,5

Volkswagen

Golf V 1,4 16V (75/80 LE) – 7,3 l/100 km

Golf V 1,6 8V (102 LE) – 7,9 l/100 km

Golf V 1,6 FSI (115 LE) – 7,3 l/100 km

Golf V 1,4 TSI (122 LE) – 6,9 l/100 km

