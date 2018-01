Európából a kategóriatársak közül adja magát a Ford Focus C307, az Opel Astra H és a Volkswagen Golf V, amelyeket kiveséztünk használt autóként. A hírénél sokkal megbízhatóbb, nyomott árú Renault Mégane III fel nem ismert nagyságként vár tájékozott vevőkre. A dél-koreai autók közül a Kia Cee’d és a Hyundai i30 a kézenfekvő megoldás, a testvérmodellekről is írtunk már .

De egy Fordért, Opelért, Renault-ért, vagy Volkswagenért, Kiáért, Hyundaiért érzésem szerint kevesebben hajlandóak lemondani a betonbiztos arculatú használt Toyotáról, mint egy Honda kedvéért. Az Auris ellenfele ezért lett az első években problémákat mutató, de pályafutása zömében nagyon jó minőségben gyártott ufó Honda Civic, a Civic nyolcadik nemzedéke.

Corolla helyett Auris

Típusként mindkettő több évtizede stabilan bestseller. A Corolla 1966, a Civic 1972 óta létezik, a különféle generációk összesített értékesítése a Toyota Corolla esetében 40 millió felett jár. A Civicből a Honda adatai szerint 2011-ig 20,7 millió darab készült, azóta még legalább hárommillió.

A Toyota a Magyarországon 2007 legelején bevezetett Corolla-generációból a ferdehátút átnevezte Aurisra, de a modell gyári kódja, az E150 is jelzi, hogy ez igazából a Corolla-modellsor része, csak más nevet kreáltak neki. A latin aurum, azaz arany szóból származó és a Yaris-Avensis sorba illő névvel a Toyota frissebb, modernebb autóként kívánta teríteni a kompakt autót. A lépcsőshátú maradt Corolla. Azóta eltelt bő tíz év és megszoktuk az Aurist, amelynek időközben a második generációja is túl van a modellfrissítésen. Az első Auris 2010-re időzített modellfrissítése sok apróságot korrigált az autóban, főleg az utastéren belül érzékelhető a fejlődés minőségérzetben. Az ufóként ismert Honda Civic 2006 és 2012 között volt piacon, jellegzetes, szamurájkard ihlette első hűtőmaszkjával és két apró ráncfelvarrással.

Belső tér

Abban is hasonlít a két modell, hogy csak ferdehátú készült belőlük, három és öt ajtóval, bár a háromajtós a használt Toyota Aurisból igencsak ritka, míg a sportosabb Honda Civicből több akad a használtautó-kínálatban három ajtóval.

Ezekből a generációkból a Honda és a Toyota sem kínált kombit Európában, bár a kortárs Corollából Fielder néven készült kombi az ázsiai piacokra. A kombi nagyon hiányzott Európából, de mindkét japán márkának Ázsia és az Egyesült Államok a fő terepe, így nem az európai igények és elvárások határozták meg a modellpolitikát. A kombit a Civic viszonylag könnyen nélkülözhetővé teszi, mert az Octavia után ennek a legnagyobb a csomagtere az ötajtós ferdehátú kortársak között, 456 literes.

Ennél 102 literrel kisebb, 354 literes csomagtartót nyújt az Auris, ami haladás a 297 litert kínáló E12-es Corollához képest, de nagy hátrány nyaraláskor, térigényes hobbit űzőknek. Utasterének használati értékével a használt Honda Civic könnyen veri a Toyota Aurist. A felhajtható és a padlóba is süllyeszthető hátsó ülésekkel az autó variálhatósága kiemelkedik az alsó középkategóriából. (Azét ne feledkezünk el a tologatható üléspadot kínáló FIAT Stilóról és Nissan Tiidáról.)

A magas építésű Toyotában nemcsak az üléshelyzet idézi távolról az egyterűeket, hanem a térkínálat is. Az első generáció nagyon szellős belül, amit a kortársak közül a Mazda3-ban hiába keresnénk.

Egyik autónak sem pusztul a használattól az utastere, az anyagok tartósak. A kényelmi extrákkal, a klímaberendezéssel, a rádióval, az elektronikus kijelzőkkel a Civic produkál több malőrt. A használt Toyota Aurisban ami van, az kifogástalanul működik, kivéve talán a CD-lejátszót.

Motorkínálat, szívó benzinesek

Alapmodellként a belépő benzinesekkel erős a hasonlóság, mert 2009-ben a Toyota is átállt az 1329 köbcentis, 99 lóerős négyhengeresre. Az 1,33-as modellek váltója hatfokozatú, így az ötgangos és 97 lóerős Auris 1,4 VVTi-nél szerencsésebb ez a motorváltozat. Mindkettő láncos vezérlésű, ezzel 200 000 kilométerig szinte biztosan nincs gond, de utána sem valószínű.

A Civic 83 lóerős alapverziója az 1339 köbcentis, hengerenkénti kétszelepes és kétgyertyás i-DSi négyhengeressel készült a Jazzből. 2008 végén a modellfrissítéssel a 100 lóerős, L13Z1 kódú és 16 szelepes benzines vette át a helyét, azonos hengerűrtartalommal. Ezek is láncos vezérlésű, tartós motorok. A kétgyertyás konstrukció hátránya, hogy gyújtógyertyából és gyújtótrafóból is négyszer kettő van, amit cserélni nem ugyanaz, mint feleennyit a 2008 utáni 100 lóerős Civicben vagy a benzines használt Aurisokban.

Az ezerhatos Aurisok 2009-ig készültek a 124 lóerős motorral (tesztünk itt), amelyet a 6400-as fordulaton 132 lóerős, változó szelepemelésű motorra cserélt a Toyota (tesztünk róla). Az ezerhatos szívó benzinesekből az erősebbiket érdemes venni, mert ennek szintén hatfokozatú lett a váltója. Ez végig adott volt a 140 lóerős Honda Civic 1,8 esetében, amely rugalmasabb, kihúzatva tüzesebb mint a nagyon is szerethető 1,6-os az Aurisban.

Dízelmotorok: Civic legyen vagy az 1,4 D-4D

A dízelmotorok közül a Toyota 1,4-es D-4D motorjának az M-MT automatizált kézi váltók rontják nagyban a hírét, amihez kapni lehetett ezt az elvetélt, bólogató és már az E12-es Corollában is gondokat okozó automatikát. A kipufogógáz-visszavezető szelep házilag is megoldható pucolásával a kis dízel sem betegágy az Aurisban, amelynek a Bosch, tehát javítóbázissal rendelkező befecskendezés mellett további erénye, hogy lendkereke sima egytömegű.

A Toyota a benzines Corolla TS 192 lóerős, 8000 fölé forgatható sportváltozata után az Aurisból dízel csúcsmodellt fejlesztett, a dízelek alacsonyabb fogyasztás és szén-dioxid-kibocsátása miatt. Az Avensisből és a Corolla Versóból ismert 177 lóerős, 400 Nm nyomatékú motor bődületesen erős az Auris 2,2 D-4D-ben. A konstrukció igényességét jelzi, hogy hátra független kerékfelfüggesztést kapott a csatolt hosszlengőkaros helyett, de a Denso-befecskendezős, a D-CAT kipufogógáz-tisztítással megvert dízelt nem ajánljuk használtan.

Jobb vétel a 126 lóerős kétliteres 2,0 D-4D, de az Aisin kettős tömegű lendkerék 409 000 és a Luk 420 000 forintos listaárát látva ez csak nagyon sokat autózóknak éri meg. A kettős tömegű lendkerék ára egyforma a 2,2-es dízelével.

A Civic 2,2 literes, 140 lóerős, 340 Nm nyomatékú dízelje sokkal jobban sikerült, tartósabb konstrukció az Auris nagy dízelmotorjánál, amivel csak a dízelek szokásos nyűgjei akadnak. Köztük a kettős tömegű lendkerék cseréje, ami azonban a dízel Aurisokban is esedékes lehet 150-250 ezer kilométer megtétele után. Az alkatrész ára itt 374 000 Ft (Sachs) vagy 377 000 Ft (Luk) egy nagy autóalkatrész-forgalmazó adatbázisában.

Reális fogyasztás Civic 1,4 8V (83 LE): 6,61 l/100 km. Auris 1,4 VVTi (97 LE): 7,51 l/100 km Civic 1,4 16V (100 LE): 6,80 l/100 km. Auris 1,33 VVTi (99 LE): 6,77 l/100 km Civic 1,8 16V (140 LE): 7,78 l/100 km. Auris 1,6 Dual VVTi/1,6 Valvematic (124/132 LE): 7,92/7,45 l/100 km Civic 2,2 i-CTDi (140 LE): 6,18 l/100 km. Auris 1,4 és 2,0 D-4D (90/126 LE): 5,56/6,46 l/100 km Type R 2,0 (201 LE) 9,77 l/100 km. Auris 2,2 D-4D (177 LE): 7,50 l/100 km Toyota Auris Hybrid (136 LE) 5,31 l/100 km Forrás: Spritmonitor.de

Hibridek: az Auris a nyerő

Az Auris nagy aduja a hibrid hajtás, a HSD-vel ez a merőben átlagos autó nagyon sokat lép előre. Közmondásos megbízhatósága, mérsékelt karbantartási és elhanyagolható javítási költsége, öt liter/100 km körüli városi fogyasztása verhetetlenül jó.

A dízelek hosszú távon a szervizráfordítások miatt véreznek el vele szemben, a benzinesek fogyasztása sokkal magasabb és aki képes ráérezni a Hybrid Synergy Drive működésmódjára, annak az elektromos suhanás élménye is pótolhatatlan. A többiek meg tombolnak az erős gyorsításkor elkínzott hangon bőgő motor miatt.

Családi használatra alkalmas méretben a Honda az ufó Civickel nem kínál alternatívát, saját hibrid hajtáslánca viszont három másik modellben hozzáférhető. Az IMA (Integrated Motor Assist) az 1,3 literes benzines szívómotorral és a kis teljesítményű villamos géppel, fokozatmentes automatikus váltóval a Toyota rendszerénél egyszerűbb, butább, cserébe olcsóbb hibridrendszer. A Hondánál nem bénábbak a mérnökök, a cég egyszerűen más kompromisszumot tartott megfelelőnek.

Míg az ötajtós Civichez sajnos nem volt elérhető a hibrid hajtásrendszer, a szedánhoz igen, már a korábbi generációkhoz is. A Honda Jazz harmadik (sokak számára második) generációjába is betették a hibrid hajtásláncot, de egy használt hibrid Auris reálisabb alternatívája az ötajtós Honda Insight.

A Jazzre épülő autó kicsit keskeny belül, de bennünket féléves tesztelés során meg tudott győzni. Még engem is, pedig az első tesztautó, egyhetes használat mellett, nagyon nem váltotta be a reményeimet. Nálunk hathavi használattal 5,3 l/100 kilométeres átlagfogyasztást produkált, míg a Toyota Prius III-mal 5,7 literrel járt el Rácz Tamás kollégám, szintén féléves időtávra vetítve. Az Auris tehát sokkal harmonikusabb, fejlettebb, profibb hibridrendszert kínál, de van ferdehátú alternatíva a Hondánál az Insight révén, négyajtós szedánként pedig a Civicből is.

Alkatrészárak

Utángyártott alkatrészből az ötajtós Civichez lényegesen szűkebb a választék, mint a Toyota Aurishoz. Ennek talán az az oka, hogy a kortárs Civic limuzin konstrukciósan eltért a ferdehátútól, a Corolla és az Auris között viszont erős a rokoni szál, így több cégnek érte meg ontani hozzájuk a csereszabatos pótalkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek árát és beszerezhetőségét tekintve a Toyota Auris jobb választás használt autóként.

Alkatrészárak, Ft Honda Civic 1,8

Toyota Auris 1,6 Gyújtótrafó 18 900 15 900-44 300 Generátor 92 900 70 400-133 500 Légtömegmérő 110 100* 31 700-50 400 Önindító 103 800** 41 600-55 400 Jobb o. féltengely 39 600 68 000 Kuplungszett 97 700 65 700-113 700 Első féktárcsa 6600-19 800 7500-14 800 Első fékbetét 8900-17 000 4300-24 500

Utángyártott alkatrészek 2008-as évjáratú Honda Civic 1,8 és Toyota Auris 1,6 Dual VVTi esetében. Forrás: Bárdi Autó



*Gyári, itt nincs utángyártott **Felújított, felújítható cseredarab ellenében

Szerviz 4+ karbantartási csomagok az Aurishoz Motorolaj- és olajszűrőcsere, karbantartási munkadíj, egy év segélyszolgálat, 22 800 Ft Motorolaj- és olajszűrőcsere, fékfolyadékcsere, pollenszűrőcsere, gyújtógyertyák cseréje, karbantartási munkadíj, egy év segélyszolgálat, 56 250 Ft Első fékbetétek és féktárcsák cseréje, 54 100-60 700 Ft Hátsó fékbetétek és féktárcsák cseréje, 46 500-56 300 Ft Két első lengéscsillapító cseréje, 53 700-54 700 Ft Kuplungszett cseréje, 133 000-176 000 Ft Vízpumpacsere, 35 300 Ft Hátsó kipufogódob cseréje, 49 800 Ft 2006/10 és 2013/06 hó közötti Toyota Auris 1,6 Valvematic esetében, 5W30-as motorolajjal. 0W20 kenőanyag esetén 6000-7000 Ft felár

Használt Auris és Civic árak

Masszív értékőrzésük és könnyű eladhatóságuk miatt mindkét típus többe kerül használtan a hasonló korú, állapotú és futásteljesítményű európai vagy dél-koreai használt autóknál. A Honda Civicből 1,6 millió forinttól kaphatók a legolcsóbbak, a használtautó-kínálat zöme 2,1-2,7 milliós tartományra koncentrálódik. A 2009-es, modellátdolgozás utáni használt Honda Civicek ára 2-2,2 millió forintnál kezdődik az 1,4-es benzinesek és a dízelek esetében, az 1,8-as szívó benzinesek többe kerülnek. A keveset futott autók ára 3,3 millió Ft is lehet.

Használt Toyota Aurist magyar rendszámmal és légkondicionálóval 1,1 millió forinttól kapni, de ebben az ársávban 400 000 kilométert futott autók mozognak. Akiben van némi belátás, azonos ársávban nem a valós óraállású, bevallottan sokat futott, de karbantartott autóktól fél, hanem a szerviztörténet nélkül árult autóktól, függetlenül attól, mennyit mutat az órájuk.

Nagyrészt az 1,4-es dízelek uralják 1,5 millió Ft alatt a használt Toyota Auris-kínálatot. A szívó benzinesek ára inkább 1,8 millió forinttól megy felfelé, főleg az 1,6 litereseket jegyzik magasabban a dízeleknél. Hibrid Toyota Aurist nagyjából 2,7-2,8 millió forinttól kapni használtan, a jellemző áruk hárommillió Ft körüli, de elérheti a 3,5 milliót is.

Értékelés

Megbízhatóságával a használt Auris is valódi Toyotaként viselkedik. Az automatizált M-MT váltót és a 2,2 literes dízelmotort elkerülve kiszámítható, problémamentes autó, főleg a szívó benzines motorokkal, legyen az 1,4-es, 1,33 vagy 1,6 literes. A magasabb üléshelyzet elsősorban az idősebb vásárlók szemében teszi vonzóvá a használt Toyota Aurisokat.

Ám a megbízhatóság nem minden, a szintén jó minőségű, kiforrott és hosszú élettartamú Honda Civic sokkal praktikusabb karosszériájával, jobb vezethetőségével legalább ilyen vonzó autó használtan, pláne az 1,8 literes i-VTEC-motorral. A városi, elővárosi autót keresőknek az Auris a 2010-ben bevezetett HSD hibrid hajtásrendszerrel nyújt olyasvalamit, amire nem csak a Hondának nincs adekvát válasza, a mai napig.