Dokumentumai igazolják, hogy évente átlagosan 942 kilométert tett meg ez az autó

Mátrabérci Sándor, az Audi hazai márkaigazgatója és Perlaki György, a Porsche Hungaria piacelemzési vezetője utánanézett az autónak a kedvünkért, amit innen is köszönök! Tehát a kocsit 1997 nyarán a kaposvári márkakereskedésben vette át első gazdája. Az értékesítő névjegye még ott van az autó fedélzeti irodalmában a vezetett szervizkönyv mellett, benne a kötelező átvizsgálások és olajcserék pecséteivel.

Különleges ízlésű ügyfél lehetett, aki havonta 100-150 km megtételére vásárolt egy A4-est légkondicionáló nélkül, de hathengeres motorral, négykerék-hajtással, hátsó napvédő rolóval és egészen pazar színben, Ízisz-vörös metálfényezéssel. Tudott élni az úr, mert a mai napig gyönyörű, diófagyökér műszerfalbetét mellé megrendelte a sportfutóművet is extraként.

Ritka konfiguráció: quattro, V6, kézi váltó, Ízisz-vörösben

Az állományi adatok alapján ezzel a motorral – 2018 év végi állás szerint – mindössze 26 db A4-es Audi van forgalomban itthon, és egyetlen egy autóra illik a statisztikában szereplő színárnyalat. Ebben az állapotban és futásteljesítménnyel nemcsak itthon, de Európa-szerte egyedülálló lehet az autó, mi legalábbis ehhez nyomokban hasonlító autót sem találtunk a Mobilén.

Drága mulatság volt ez az A4, a V6 és a quattro felára egyenként is közel egy-egy millió forint a házon belüli alternatívához képest. Az Autó Magazin Autókatalógusa szerint az 1997-es modellévben 7 2910 000 forintról indult az 1,8T 20V quattro, 7 188 000 Ft volt a 2,6 V6 és 8 128 000 Ft a 2,6 V6 quattro alapára, minden esetben kézi sebességváltóval.

Dizájnelemek: kis tükör, süllyesztett kilincs

Ezzel az autóval egy alapjaiban új fejlesztésű modell váltotta le az igazán sikeres 80-ast, új néven. Az A8-cal bevezetett névrendszerbe először a C4-es 100-as Audi tagozódott be A6-ként, 1994 júniusától, egy modellfrissítéssel megédesítve. A középkategóriás Audi az 1994 őszi modellváltással állt át az A4 névre.

A németesen sóher alapfelszereltség ellenére a hathengeres A4-en legalább a tükörházak és a kilincsek fényezettek. A jobb oldali visszapillantó elvileg aerodinamikai okokból kisebb a vezető oldalinál, de valószínűleg olcsóbb is volt így. A kisebb légellenállású, de a világból alig valamit mutató tükörnél egy modellgenerációval többet ért meg a 2007-ig használt süllyesztett kilincs. A laposkilincses Audik kicsit áramvonalasabbak voltak, de főleg esztétikai okból ragaszkodtak ehhez a formatervezők. A megragadható kilincset (németül Bügelgriff) 2007-ben vette át az A4, amivel könnyebben nyithatók az ütközésben beszoruló ajtók, és ha foglalt a kezed, egy-két szabad ujjal megrántani is könnyebb őket, mint ezt a kilincset felbillenteni.

PL45: A4, A6, Passat, Superb

Akkoriban az Audi tulajdonosa, a Volkswagen a csőd szélén támolygott. A kilábalás és a költségcsökkentés egyik útja a padlólemez-stratégia lett, ami a középkategóriás konszernautókat korábban érintette a Golfnál és testvéreinél.

Ezúttal a spórolás nem a primitív technika egyeduralmát jelentette, hanem egy igényes konstrukció elterjesztését a konszern márkái között. A PL45 padlólemezt az A4 kapta meg először, később erre épült a C5-ös, gömbölyű Audi A6, a B5-ös Passat és a megnyújtott modulra a 3U gyári kódú Škoda Superb. A név a Plattform, a Längsmotor (hosszirányban beépített motor), a 4-ik méretkategória (Lupo-Polo-Golf-Passat) és az 5-ik modellgeneráció kombinációja, mert az Audi 80 és az A4 illetve a Passat is ekkor ért az ötödik nemzedékhez, újnak számítva egy-egy nagyobb modellfrissítést.

Mivel ez egy állandó négykerék-hajtású A4, 2607 milliméteres tengelytávja egy centivel kisebb a csak elöl hajtóénál. Súlyban 115 kg van köztük az 1370 kilós A4 2.6 quattro javára/kárára. Nulláról 100 km/órára, jobb rajtkészsége ellenére is egy tizedmásodperccel lassabban, 8,8 mp alatt ér fel a quattro.

1BE és 7P4 – Extrakódok az idén 25 éves A4-ben Használtautó-vásárlási tanácsként volt már róla szó a Vezessen, hogy figyeljetek a VW-konszern autóinak pótkeréküregébe vagy csomagtérlemezére ragasztott matrica meglétére. Hiánya balesetes javításra is utalhat, megléte esetén dekódolható az autó eredeti felszereltsége. Az Ízisz-vörös A4 a következő extrákat kapta meg az ingolstadti üzemben: 0TD – lábszőnyeg elöl/hátul 1BE – sportfutómű 3AF – konvex jobb oldali külső tükör, elektromosan állítható, fűthető 3BS – aszférikus bal oldali külső tükör, elektromosan állítható, fűthető 3X1 – sízsák 3Y1 – napfényroló: mechanikus a hátsó ablakra 5MG – dekorbetét, diófagyökér 7P4 – manuálisan állítható gerinctámasz elöl PI1 – fedélzeti számítógép Típusként idén 25 éves az Audi A4. Kezdetben Ingolstadtban készült, 2007-től a lépcsőshátú gyártását megkezdte a neckarsulmi üzem is, mai leszármazottai Kínában és Indiában is futnak helyi gyártásból. A 80-as Audit négy generáció és 22 év után leváltó autóhoz kötődik az addigi legmeredekebb gyártásfelfuttatás a márka történelmében. Az első teljes gyártási évben, 1995-ben legalább 272 052 példány készült belőle, pedig az Avant csak 1995 őszén egészítette ki a kínálatot. Eddig 7,5 millió A4-est adott el az Audi, még a fáradt formaterve miatt hamar módosított verzióból is elkelt 2018-ban 344 585 darab.

V6, 12 szeleppel

Ezt a motort az Audi 1990-re, még a negyedik generációs, a latin centum (100) szóból C4-esként ismert 100-ashoz fejlesztette ki. A hengerenként kétszelepes V6 nagyobbik verziója 2,8-as, a kétféle hathengeres furata egyformán 82,5 mm, de a kisebbik motor dugattyúi kevesebbet utaznak a hengerben a 86,4-ről 81 millimétere visszavett lökettel.

Konstrukciós különbség a két motor között a változó szívócsőhosszúság, ami a kisebbikből kimaradt. Az ékes németséggel Schaltsaugrohrnak hívott megoldással kisebb fordulatszámon hosszabb utakon érkezik a beszívott levegő a motorba, javítva a nyomatékleadást, de tudtommal 4000-es fordulatszámtól a szívórendszer átáll a rövidebb csatornára, hogy a kihúzatott motorban meggyorsítsa a gázcserét.

1997 volt az utolsó év, amikor még ezzel a 12 szelepes hathengeressel készült az A4. Egyik utóda a hengerenként ötszelepes, szívóoldalon változó szelepvezérléses, 193 lóerős és szintén variálható szívócsőhosszú benzines, amit a Vezess korai korszakában egy Škoda Superbben teszteltünk. A másik az ugyanilyen konstrukciójú, de 165 lóerős és 2,4 literes hathengeres.

Mivel a házon belüli 1,8 T is 150 lóerős, mint ez a 2,6 literes V6, adja magát az összevetés a négyhengeressel. Nyers menetteljesítményeivel a hengerenként ötszelepes turbómotor valamivel jobban áll.

A quattrókat összevetve jobb a gyorsulása (8,4 vs. 8,8 mp 0-ról 100-ra), magasabb a végsebessége (222 vs. 218 km/óra), csekélyebb a súlya (1325 1370 kg ellenében) és a Spritmonitor tankolási naplói szerint egy literrel kevesebbet is fogyaszt a benzinnel 10,28, autógázzal 11,94 l/100 km átlagú 2,6-nál.

Szuverén és kifinomult a V6

Akkor mi a jó a 2,6-osban? Hát épp ez, a 2598 köbcenti és a hat henger. A surrogva járó gép a V6-ok izgalmas rezgéseiből épp annyit produkál, hogy az alapjárati morajlásból is érezni lehessen az öblös motort a kompakt autóban.

Minden makulátlan a belső térben, főleg, ha a modern rádió helyére a fotózás óta bekerült a korhű gyári fejegység. Az ülés feszes, állítható deréktámasszal, a fel-le, ki-be állítható volánnal optimális az üléshelyzet. Mármint elöl, mert a hátsó tér passzentos a limuzinban, részben a jellegzetes tetőív lejtése, részben a hatalmas ülésállítási tartomány, a messze hátratolható első ülések miatt.

Szép erezete ellenére a műanyag kormánykerék enyhe stílustörés ebben az autóban, a váltógomb viszont bőrborítású. Érdekes a forgókapcsoló helyett külön bajuszkapcsolóval működő fényszóró, meghitt emlék ez sokunknak, akik kerek lámpás Ladával kezdtük az autózást.

Ez egy új autó

Maximum 225 Nm forgatónyomatékából a V6 alapjárat közelében is eleget ad ahhoz, hogy a még hideg motorral, 2000 alatti fordulatszámon elváltva, lendületesen jöjjek ki a városból. A fedélzeti számítógépen az átlagfogyasztás 9,9 literen áll. Az autó működését a hibátlan nem fejezi ki, ez egy új A4, csak 1997-ből.

Nem kell almenük mélyén kotorászni érte, a motorolaj hőmérsékletére is van külön óra a műszerfalon. Nagyon óvatosan melegítem be a motort, míg kiadhatja magából, ami benne rejlik.

Nincs benne az a letaglózó erő, mint a szintén 150 lóerős V6 TDI-ben, de kihúzatáskor a teljesítménygörbéjét a szívedbe is belerajzolja, majdnem úgy, mint az E46 330i. A kisebbik V6 szeret pörögni, gázadásra rögtön meglódul és mindig, mindenütt van elég ereje, szemben a kisebb, de feltöltött motorokkal.

Használt A4-es Audikban, B5-ös Passatokban hamar el lehet költeni 150 ezer forintot az első lengőkarszett cseréjére. Az oldalanként négy-négy könnyűfém lengőkaros első futómű itt tökéletesen új értékű, amihez az összkerekesben nem az olcsó, csatolt hosszlengőkaros hátsó híd kapcsolódik, hanem független kerékfelfüggesztés.

Gyárilag feszesebb, opciós futóművével ez az A4 a mai autókhoz és gumikhoz mérten is fölényes útfekvésű, a középen Torsen-differenciálműves quattróval nagyon korán és nagyon mélyre nyomható a gázpedál kanyarkimeneten. A régebbi quattro Audik gombnyomásra kikapcsolható blokkolásgátlója itt már a múlté.

Ez az autó is igazolja azt az örök bölcsességet, ha egy autó egyszer jó volt, az rendesen szervizelve 20-30-40 év után is jó autó marad. A 8D kódjelű A4 minősége, konstrukciós és használati értéke is egyértelművé teszi, hogy az Audi fel akart és fel tudott nőni a BMW-hez és a Mercedeshez. A felzárkózásban a TDI-motorok, a quattro négykerék-hajtás és az aluépítésű A8 mellett talán ezeknek az A4-es limuzinoknak és kombiknak köszönhet a legtöbbet a márka. Kedves A4, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!