Németországból hozatta be tulajdonosa, élve a tágabb kínálat adta lehetőségekkel, miután az akkor itthon elérhető felhozatalból nem talált megfelelő autót. 1999. áprilisi példány, tehát a 2001-es modellfrissítés előtti autó, változó szelepvezérlésű sornégyes benzinessel, nem egészen 110 000 kilométerrel, gondos kinti gazdától, az autóra rendkívül bőkezűen áldozó itthoni tulajdonossal.

Vannak a forgalomból messzire rikító használt autók, amelyek két évtizedesen is szinte újnak tűnnek. Ritka gyöngyszemek ezek, mert mentesek attól a lecsúszástól, amin értéke csökkenésével annyi itthoni használt autót átmegy.

Angliában, Swindonban készült az európai piac számára. Az ötajtós karosszéria jóval praktikusabb

Milyen autó használtan a hatgenes Accord?

Talán csak az én gusztusomnak, de a belső tér lényegesen ízlésesebb a kortárs Avensisénél, az üléskárpitok sem olyan csiricsárék. Az Accordok között felszereltségben nagy a szórás a hátsó kurblis ablakos autóktól a napfénytetővel ellátott modellekig. A légkondicionáló gyakori tartozék a 20 év körüli használt Accordokban is.

Hátul a fejtér átlagos, a lábaknak van bőven helye és ami különösen tetszett az autó kipróbálásakor, a remek kilátás. Az övvonal alacsony, a tetőoszlopok vékonyak, ami ütközésnél aggasztó, de a jó kilátás meg is előzhet balesteket.

Ahogy a fejlett futómű is. Az Accordé nagyon igényes, elöl kettős keresztlengőkaros, hátul is független, többlengőkaros konstrukció, ami még a 195/60 R15-ös gumikkal is biztos tartalékokat nyújt.

Ezen a minőségi szinten a beszerelt extrák nem nyomasztó hibalehetőségként vagy rég működésképtelen tartozékként jelennek meg, hanem valóban az életminőséget javítják. Az automatikus légkondicionáló működik, a tolótető kibillenthető, halkan siklik hátra és nem ázik be vele az autó felülről.

Motorváltozatok és átlagfogyasztásuk

Japán autóhoz képest igazán széles a használt Honda Accordok motorkínálata. A legkevesebbe a dízelmotoros használt Accordok kerülnek, a Rovertől átvett négyhengeres motorral. A kínálat zöme benzines Accordokból áll, a meghirdetett autók zömében az 1,8-as vagy a kétliteres benzinest találjuk.

1,6 16V (116 LE) 8,11 l/100 km

1,8 16V (136 LE) 9,03 l/100 km

2,0 16V (147 LE) 9,59 l/100 km

2,3 16V (154 LE) 10,32 l/100 km

2,2 16V (Type R, 212 LE) 10,60 l/100 km

2,0 TD (105 LE) 6,51 l/100 km

Forrás: Spritmonitor.de

A tulajdonos véleménye: B. J. Honda Accord 2,0i, 1999, 109 524 km Első autóm megvásárlásakor kifejezetten hatodik generációs Honda Accordban gondolkodtam. Addig akartam lecsapni rá, amíg el nem porladnak a rozsdától. Körülnéztem a hazai kínálatban, de hamar letettem róla, hogy itthon találok megfelelőt, ezért megbíztam egy profi neppert, hogy Németországból hozzon egy igazán jó állapotút. Itthon 700 ezer Ft körül romokat láttam, 900 ezer forintnál kezdődtek a jobbak, ez az autó viszont makulátlan állapotban, rozsdagondoktól mentesen, teljes szervizdokumentációval megállt 1,2 millió forintból. 1,8 vagy 2,3 literes motorral is megvettem volna, de nagyon örülök, hogy végül a paramétereknek teljesen megfelelő autó lett, kétliteres benzinessel, automata váltóval és napfénytetővel. Egyszer robbant le az Accord, a generátor hibája miatt. A generátort felújíttattam, azóta nincs vele baj. Az első fékeket kellett kicseréltetnem, mert nagy sebességű ráfékezésnél remegést tapasztaltam. 5W30-as olajat használok, a motor egyáltalán nem igényel utántöltést. Formája mellett a hatgenes Accord kényelmét is nagyon szeretem, nyolc óra vezetés után úgy tudok kiszállni belőle, hogy nincs semmi baja a hátamnak. Nem húzom meg magam a kamionok szélárnyékában, így vegyes forgalomban, légkondicionálással 10-12 liter között fogyaszt az autó. Az automatikus váltó biztosan rátesz valamennyit, de a kétliteres Accordok nem járnak el hét literrel. Gyakorlatilag minden karbantartási munkát és javíttatást márkaszervizben végeztetek el, amit sokan nem tudnak hová tenni. Nem annyiért vettem autót, amennyi pénzem volt kocsira, így az 1,2 millió forintos bekerülési költségen már túl van az az összeg, amit szélvédőcserére és más szervizmunkákra költöttem. Ez az autó mindent megkap, csak gyári alkatrész kerül bele, cserébe bárhová el lehet indulni vele és ez a tudat nekem sok pénzt megér.

Hibalehetőségek

Ma a legfiatalabb hatodik generációs Honda Accordok is 17 év felett vannak, ezért az autó igen jó minősége ellenére se várjátok el tőlük, hogy kizárólag olaj- és szűrőcserékkel fognak működni. A technika eredendően hosszú élettartamú, a karbantartás elhanyagolása azonban ezt a modellt is sújtja, ami a benzines motorok olajfogyasztásában nyilvánulhat meg.

Messze a legfontosabb veszély a korrózió. A hátsó sárvédőív hagyján, az alváz, a futómű rögzítési pontjai, a rugótornyok rozsdásodása kevésbé látványos, de sokkal veszélyesebb. A még menthető autóknál érdemes áldozni alapos alváz- és üregvédelemre.

Hatgenes használt Honda Accordokat keresve gyakran belefuthattok a hátsó lökhárító takarásában lévő kereszttartó rozsdásodásába. A legfájóbb a tűzfal korróziója, ezeket az autókat hagyjátok ott, tehát ne csak alulról nézzétek át alaposan az autót, hanem a motor mögött lemezeket is.

Ehhez képest jelentéktelen malőr a hátsó ajtónyitók törése, amelyek az elsőknél jóval hamarabb tönkremehetnek. Bár ritkábban használják őket az utasok, de elöl fémből vannak, hátul műanyagból. A próbaúton füleljetek, ad-e aggasztó hangokat a kormányszervo szivattyúja, mert ez a kevés hibalehetőség egyike.

Aki Type-R-t keres, figyeljen oda a sebességváltó szinkrongyűrűinek állapotára, nem recseg-e a sebességváltó gyorsan kettesbe, hármasba váltva. A sportmodellben a hajtó féltengelyek terhelése is jelentős, amivel a többi hatgenes Accordban nem szokott baj lenni. Betekert, de nem koppig alászedett kormánnyal, egyesben gázt adva jobbra és balra is tegyetek pár kört, nem csattog-e?

Hibalehetőség a kormánymű is, amit nem érdemes bontottra cseréltetni annak bizonytalan állapota és élettartama miatt, inkább a felújítás a jó megoldás. A kormánymű olajfolyása rossz jel, ezt nézzétek meg alaposan, mert drága mulatság a kormányművet felújíttatni.

Elsősorban az 1,6-os modelleknél fordulat elő váltóhiba, mármint a kézi váltósoknál, mert az automaták érzékenyebbek. Lehetőség szerint olyan automata Accordot keressetek, amelynél igazolható a váltóban az olajcserék elvégzése. Az olajcsere, legkésőbb 100 000 kilométerenként, a kézi váltók működéséhez is létfontosságú, mindig a gyári MTF-3-as folyadékot használva.

A sárga motorkontroll-lámpa sokféle okból éghet, az egyik a lambdaszonda hibája. Ezekbe az Accordokba gyárit vagy Densót érdemes venni, ami 50 ezer Ft körüli tétel. A tulajdonosok tapasztalatai szerint más utángyártottal megmaradhat a hibaüzenet a cserét követően is.

Használt Honda Accordok árai

Itthon, de külföldön sem vették az emberek tömegméretekben a hatodik generációs Honda Accordot, emiatt a használtautó-kínálat sem valami nagy. Itthon nagyjából harminc autót hirdetnek a cikk írásakor, 400-450 ezer Ft körüli belépőszinttel.

Ezek az Accordok azonban ritkán jönnek ki félmillióból. A felhozatal zöme a 650-800 ezer forintos sávba esik, az igazán szép autók és Type-R sportmodellek ára nagykorú példányok esetében is meghaladja az egymillió forintot. Ezek az autók nem állnak hegyekben sehol, tehát sok időt, pénzt, energiát kellhet rászánni egy igazán jó Accord megtalálására.

Több autót kipróbálni, átnézni még mindig jutányosabb, mint a türelmetlenség következményeit finanszírozni. Az Accord nagyon jó minőségű és szerethető autó, megéri a kutatást! Csak azt kívánhatom a Vezess minden olvasójának, hogy rábukkanjanak egy hasonló állapotban megőrzött kocsira, mint ez a csodaszép limuzin.