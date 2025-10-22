A lengyel Miko Marczyk alapvetően autóversenyzéssel foglalkozik, amit elég jól is művel, tekintve, hogy ő a rali-Eb idei bajnoka. Nem csak ahhoz ért azonban, hogy gyorsan menjen, hanem ahhoz is, hogy takarékosan. Ezt remekül bizonyította, amikor megtankolta dízel Škoda Superbjét,

majd ment vele egyhuzamban 2831 kilométert,

mielőtt újra megállt volna.

A kísérletezést Marczyk még egy kétliteres TDI-motoros Octaviával kezdte, azonban az eredményekkel nem volt elégedett, mivel annak az autónak kicsi volt a tankja. Megvárta hát a negyedik generációs Superb érkezését, és rögtön rá is ment a rekorddöntésre.

Az autóhoz nem is nyúltak komolyabban hozzá: orrában a gyári, 150 lóerős kétliteres dízel dolgozott, megspékelve a hétfokozatú DSG-váltóval. A futóművet a Sportline kivitel rugóival szerelték fel, így a hasmagasság 15 mm-rel csökkent, a kerekeket pedig 16 colosra cserélték és alacsony gördülési ellenállású gumik kerültek a felnikre. “Rájöttem, hogy a vadiúj gumik ebből a szempontból nem ideálisak. Jobb, ha kicsit meg vannak koptatva, ez csökkenti a fogyasztást” – fogalmazott.

A 66 liter üzemanyagot 80 km/órás átlagsebességen használta el Marczyk az autójával, természetesen Eco módban. Igyekezett minden nagyobb jármű szélárnyékát kihasználni a lengyelországi Łódź városából induló, Németországon át Párizsig vezető, majd Hollandia és Belgium felé folytatódó útján, mely végül egy újabb németországi kanyar után ért véget. “Hátszéllel még nem is kell szélárnyékozni” – tette hozzá.

Marczyk nem egyedül tette meg az utat: volt vele egy második autó, mely előtte haladt 2-3 kilométerrel, és tájékoztatta arról, mire számíthat. Így például felkészülhetett arra, hogy messzebbről gördítse be az autót pl. a fizetőkapukhoz, és nem kellett fékkel lassítania. A végeredmény végül 2,61 literes fogyasztás volt 100 kilométerre vetítve, de Marczyk elmondta, Franciaországban 2,2 literrel is beérte az 1590 kilós autó. A táv rekord, melyet a Guinness World Records is hitelesített.

Minderre egyébként még márciusban került sor, és épp ez az, ami miatt a raliversenyző szerint a rekordot akár feljebb is tudná tornázni. “Németország kihívásokkal teli volt. Éjszaka a hőmérséklet 1 Celsius-fok körül alakult, ami nem ideális fogyasztási szempontból” – mondta. Ezen felül még lát potenciált a prémium üzemanyagok használatában is, ezzel szerinte meglehet a 3000 kilométeres álomhatár is.

A raliversenyző tippjei a fogyasztás csökkentéséhez – a megfelelő guminyomás folyamatos ellenőrzése

– vezessünk kipihenten

– előrelátó vezetés a forgalom figyelembevételével, hogy a féket minél kevesebbet használjuk

– finom, fokozatos gyorsítások, az Eco mód használata

– amennyiben lehetséges, használjuk ki a szelet

A Škodánál nem ritkák az ilyen, szinte hihetetlenül alacsony fogyasztást produkáló kísérletek. Korábbi próbálkozásaikról ide kattintva lehet olvasni, a Superbről pedig, melyet a Vezess is próbált már, véleményünk itt olvasható: