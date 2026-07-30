Ma, a közösségi média korában sokan, de különösen a fiatalok a különböző platformokon közzétett posztjaikkal igyekeznek megmutatni, hogy érdekes emberek, színes, izgalmas életet élnek, vagy egyszerűen „valakik”, ám nem ritkán hülyét csinálnak magukból, vagy egyenesen szabálysértést, bűncselekményt ismernek be fotóikkal, videóikkal.

Pontosan ebbe a csapdába sétált bele egy 22 éves, dél-franciaországi autós is, aki a közelmúltban 200-zal repesztett Porsche Taycanjával, miközben le is videózta a sebességtúllépést.

A fiatal még május 15-én hajnalban az A7-es autópályán, a Grenoble-től nagyjából 100 km-re fekvő Portes-lès-Valence környékén nyomta a stuttgarti sportkombinak 200-ig a 130-as szakaszon, más közlekedőket cikkcakkban előzgetve, a „bravúrt” pedig aztán a TikTok-ra is posztolta.

A férfit a saját maga ellen szóló bizonyíték közzététele után a valenciai motoros csendőrök találták meg most hétfőn, július 27-én. Az elkövetőt őrizetbe vették, míg a Porschét lefoglalták, írja az Autoplus.fr.

Franciaországban 2025 decemberének vége óta külön büntetőjogi kategória a kirívó gyorshajtás – első alkalommal 300 eurós (kb. 100 ezer Ft), ha az ügy bíróság elé kerül, legalább 3750 eurós (1,37 millió Ft) pénzbírság, illetve akár 90 napos elzárás várja az elkövetőt, ahogy a vezetői engedély ideiglenes felfüggesztése vagy teljes bevonása, valamint az adott, már lefoglalt jármű végleges elkobzása is szerepel a lehetséges szankciók között.

A Porsche villanyos shooting brake – családi sportkombi – modelljének aktuális kiadása közel ezer lóerős teljesítményt és majdnem 700 km-es hatótávolságot nyújt, az autóról itt olvashatsz bővebben, ha csak megnéznéd a típust, kattints az alábbi galériára!