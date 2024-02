Új első és hátsó lámpatestekkel, átdolgozott kerékdobokkal, módosított orrkialakítással különbözteti meg a 2024-es modellévi Taycant elődjétől a Porsche. A laposabb profilú fényszórók HD mátrix LED technológiája precíz és erőteljes megvilágítást eredményez, a nappali világítás a márka egyéb típusaira jellemző négy pontfényes elrendezésben újul meg, hátul térhatású, üvegszerű jelenség a fénysávba applikált márkalogó, amely ráadásul mostantól megvilágított kivitelben is kérhető. A Turbo és Turbo S kivitelek külső és belső megjelenését a másutt korábban már bevezettt Turbonite dekorszín dobja fel.

Ennyit a külcsínről: a lényeg ugyanis, ami a lemezek alatt van. Elsősorban a hajtáslánc, amely a korábbi 270 helyett immár akár 320 kW-tal tölthető (800V-os töltő infrastruktúra használatakor.) Ennél is erősebb: az eddigi 290 helyett akár 400 kW-os a módosított vezérlésű regeneratív fékrendszer. A 300 kW feletti töltési teljesítményt akár 5 percen át képes tartani a Taycan, ráadásul hidegben is felveszi a nagy töltést. Az eredmény: míg korábban 15°C környezeti hőmérséklet mellett 37 percig tartott 10%-ról 80%-ra tölteni az akkut, erre a műveletre mostantól 18 perc (kevesebb mint fele) is elég. Mindezt úgy, hogy az akkumulátor kapacitását megnövelték: a legnagyobb akku az eddigi 93 helyett 105 kWh-ás.

Ez a kapacitás-növekmény nem jelentős, az egyéb fejlesztésekkel – nagyobb teljesítményű, mégis könnyebb akkumulátorok, továbbfejlesztett hőszabályozás, új generációs hőszivattyú, újraprogramozott regenerációs és összkerékhajtási rendszer – együtt azonban a maximális elméleti hatótávolság több mint harmadával (!) nőtt, a korábbi 503 helyett immár akár 678 kilométert ígér a Taycan. A takarékosságból a kifejezetten ide fejlesztett, kisebb gördülési ellenállású, 21 colos abroncsok is kiveszik a részüket.

Nem csak gyorsabban tölthető és messzebb megy, de motorteljesítményében és menetdinamikájában is fejlődött a Taycan. A belépő verzió a korábbi 5,4 helyett 4,8 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, a Taycan Turbo S-nek ugyanehhez az eddigi 2,8 helyett csupán 2,4 másodpercre van szüksége.

A Sport Chrono csomagban foglalt overboost lehetőséggel tíz másodpercre akár 70 kW extra erőt lehet előcsalogatni a hajtásláncból, ugyanakkor az alapteljesítmény maga is nőtt. A hátsó tengelyre minden Taycan esetében új generációs villanymotort szerelnek. Ez kiviteltől függően akár 80 kW-tal erősebb, mint eddig. Ami az összesített növekményt illeti, a belépő modell 60 kW-ot nyert, míg a Taycan Turbo S 140 kW-tal erősebb, mint eddig – ehhez aktiválni kell a rajtautomatikát, és átmenetileg 700 kW-ra, azaz 952 lóerőre ugrik a rendszerteljesítmény.

A feljavított hajtáshoz extra futóművet is kínál a Porsche. Mostantól minden Taycan adaptív légrugózással kerül ki a gyárból, de az összkerekes modellekhez az új Porsche Active Ride futómű is megrendelhető, amely gyorsításkor, lassításkor és ívmenetben egyaránt teljesen síkban tartja a karosszériát, azaz sem hossztengelye, sem kereszttengelye mentén nem billen az autó.

Minden modellváltozat könnyebb lett (akár 15 kilogrammal) pedig az alapfelszereltség jelentősen kibővült: felár nélkül jár minden esetben a hangulatvilágítás, a tolatókamera, a motorosan behajtható, talajmegvilágítós külső tükrök, a fűthető első ülések, a PIRM hatótávolság-kezelő rendszer, a már említett, új hőszivattyú, a vezeték nélküli okostelefon-töltő, a dupla USB töltőaljzat, az üzemmód-kapcsoló, valamint az elektromos Macan fedélzetén debütált, új sebességfüggő elektromos szervokormány.

A Porsche a kezelőfelületet is átdolgozta: mostantól alapfelszerelés a kormányon található üzemmód-kapcsoló, a Sport Chrono csomaggal és a nagykapacitású Performance Plus akkuval szerelt modelleken felár nélkül jár a fent említett, tíz másodpercre extra erőt előcsalogató funkció.

Új az akár három kijelző menürendszere, kibővült a tudásuk – a középső és az utas előtti képernyőn például video streaming tartalmak is megjeleníthetők.

