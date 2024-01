Tudom mire képes az új, tisztán elektromos Macan. Még egészen élénken emlékszem arra a pár körre a lipcsei versenypályán, amit az anyósülésében tölthettem. Eszetlen tempóval, jobbra-balra dobálva, cibálva keresztbe hosszába mentünk az autóval. Valahogy úgy, ahogy egy 911-essel is tenném szívem szerint, az új Macan elég jó mókára képes.

Szóval, ha a Porsche azt mondja, ne aggódjunk, mert jön az elektromos korszak náluk is, akkor meg lehet nyugodni. Ugyanolyan büszkén hátradőlve, két marketing bullshit között pont ugyanúgy elvigyorogják magukat a Macan fejlesztői, mintha csak egy GT3 RS-ről beszélgetnénk. Vannak kételyeink az autót illetően, nem is kevés, a fogadtatásáról is, de bármelyik fejlesztővel beszélgettem, mind ugyanarra vezetett; ez egy Porsche, a formán meg ne aggódjunk, a népnek ez kell.

Szingapúrban tartották a második generációs Macan világpremierjét, amin Magyarországról egyedül csak a Vezess vehetett részt. Ez az ország messze nem az autózásról szól, pontosabban a lehető legexkluzívabb ingóság, miután az autó árának többszörösét kell befizetni ahhoz, hogy valaki egyáltalán vehessen autót, és ezt az engedélyt meg is kell pályázni. A Porsche itt évente kb. 120 darab autót ad el, ami az országban, ahol összesen 800 000 jármű lehet forgalomban, érthető.

A közel 80%-os páratartalomban levegőt alig kapok, de a pénz szaga azért jól érezhető az egész városban. Rengetegen vannak, akiket nem zavar, hogy több százmillió vagy akár egymilliárd forintnak megfelelő helyi dollárt kell befizetnie, sokkal több Rolls-Royce és Ferrari jött velem szembe, mint arra számítottam. A három 55 emeletes épületből álló Marina Bay szinte fölém borul a mellette lévő óriási botanikus kertben, ahol a letakart Macanok várják a világpremiert.

Ennél jobban senkinek nem sikerülhet a villany SUV 1 /28 Két változatban, Macan 4 és Turbo modellként debütált az új Macan 2 /28 Oliver Blume, a Porsche vezérigazgatója és Michael Mauer, a főtervező 3 /28 Letisztult, de határozottan porschés 5 /28 Elöl osztott fényszórókat használtak 6 /28 Mozgásra nyílik a töltő fedele, mindkét oldalon 7 /28 Tökéletes a Porsche sportkormány 9 /28 5,1 és 3,3 másodperc alatt gyorsulnak fel 0-100-ra 10 /28 Színes, 3D-s megjelenítésű HUD 11 /28 Külön nyílásokat kap a turbó hátsó lökhárítója 13 /28 10,9 colos a központi kijelző és az utasé is 14 /28 Android alapú rendszert futtat az új Macan 15 /28 Összkerékkormányzárt is kaphat 17 /28 613 kilométer a legnagyobb hatótávolsága vegyesben 18 /28 Nettő 95 kilowattórás akkumulátort kap 19 /28 A Macan 4 a gyengébb, 408 lóerős, de a hatékonyabb is 21 /28 Sokat számít a hátsó szélvédő dőlésszöge az aerodinamikában 22 /28 0,25-ös légellenállási együtthatója van 23 /28 Hátul önzásó differenciálmű dolgzik 25 /28 Első csomagtartója 87 literes 26 /28 Egyenként 85 000 pixellel világítanak a fényszórói 27 /28 Adaptív futóműve kétszelepes lengéscsillapítókkal dolgozik

Bár egészen más témákat követek a közösségi médiában, mégis olyan arcokkal együtt várom a leleplezést, akiknek a több tízmilliós megtekintésű videóit még nekem is bedobálja időnként a TikTok. Mind fiatalabbak és pofátlanul elegánsabbak nálam, ordít rólam a tömegben, hogy itt én vagyok az újságíró, aki hivatalból csöppent bele a divat, a népszerűség és a páratartalom miatt masszívan megrekedő parfümfelhőbe, ahol a két szürke elektromos Macan látszólag a lehető legjobb helyen van. Hírességek, divat ikonok, milliók által követett influenszerek között, akik által a villany Macan olyan vágyott autó lehet a közönségük szemében, mint nekünk egy 911-es.

„Az a jó dizájn, amit megvesznek”

„A dizájnerek nem egymásnak rajzolnak autót, ha így lenne, minden úgy nézne ki, mint a 911. A terméket a végén el kell tudni adni, amit pedig a vásárlói igények határoznak meg. Az a jó dizájn, amit a végén megvesznek, a Macan pedig kapós volt mindig is, így ennek az autónak pontosan ez a jó dizájn” – mondta el a Vezess kérdésére Michael Mauer Szingapúrban.

A Macan a tudatosan rajzolt Porsche, a hedonizmus ebben a kategóriában nem igazán játszik, másra veszik, mint a lapos Porschékat. Van átfedés a vásárló közönségben, de a felhasználásban nagy a különbség. A Macan a hétköznapi használós Porsche, tágasnak, kényelmesnek, praktikusnak és szórakoztató elektronikák terén fejlettnek kell lennie.

Persze a dizájn fogja meg majd először a vásárlót, ő pedig hasonlót kap, mint korábban, de azért egészen más. „Mi, dizájnerek a jövőben élünk, minimum három, de inkább több évvel előre kell tudnunk, milyen lesz a következő modell. Már most is a következő generáción dolgozunk, miközben csak tegnap este lepleztük le ezt az autót. Elég nagy kihívás ez, de ez benne a szép. Az új Macan formájában rengeteg olyan részletet használtunk, ami a márka identitását tükrözi, így tökéletesen sikerült beillesztenünk a kínálatba” – mondja a főtervező.

Kettéosztott fényszóróit a divat vezérelte, a felsők négy-négy részre osztott nappali menetfényt, az alsók egyenként 85 000 pixeles vetítőlencséket használnak, ezek világítják meg az utat. Magasabb a kerékdobok felett és besüllyed középen a „motorháztető”, az első csomagtartó fedele pedig pont úgy nyílik, mint egy 911-esé, már nem nyílik fel a Macan egész orra, mint korábban.

Letisztult nagy domborulatokkal dolgozik a forma, ami hátul egy teljes szélességben kihúzott LED csíkba fut. Ennek két szélén érdekes és sportos nyílásokat látunk, amiről hirtelen a Renault 5 Turbo jut eszembe, és Michael Mauer egyetértően biccent, ami jó volt a múltban, azt nem szégyen használni a jövőben is. 4784x1938x1622 milliméteres méretekkel dolgozik, a tengelytáv pedig 2893 mm.

Két egészen szürke autót hoztak a bemutatóra, ami szomorú egy olyan márkától, amelyik mer bátor színeket használni a modelljein és észbontó árnyalatokat lehet találni a múltjában. „Számos előnye van a szürke fényezéseknek, egészen másként dolgoznak rajta az árnyékok, de tény, hogy a szín kell minden autónak. Már csak azért sem hagyhatjuk el, mert a Porsche gének szerves része a látványos színkínálat, így természetesen az új Macanhoz is lesznek nagyon jó elérhető színek.” Nyugtat minket Mauer, miközben Jörg Kerner, a Macan gyártásáért felelő alelnök elém csúsztat egy telefont, amin egy rikító sárga Macant látok, és kicsit megnyugszom.

„Az elektromos platform rengeteg lehetőséget nyújt a belső térben”

Nincsenek igazán megkötések egy elektromos platformra tervezett autónál. A padló sík, a tengelytáv hosszú, a belsőégésű motorral nem kell foglalkozni. Mégsem lehet megtenni akármit: „Minden dizájnernek az a legfontosabb a belső térben, hogy a lehető legtöbb helyet kihasználhassa. Sokan, közöttük én is, szívesen megszabadulnék a műszerfaltól, de még túl sok elektronikát és berendezést kell elrejteni mögé, így egy darabig még marad. A jövőben viszont ez változhat.”

Addig viszont olyan tradicionális vonásokkal találkozhatunk, mint a két vízszintes vonallal határolt műszerfal és az abból kiemelkedő műszeregység. Ez más teljesen digitális, hajlított kijelző, és mivel elektromos modell, fordulatszámmérője nincs. Van viszont többféle nézet, amiből kiválaszthatjuk a kedvünkre valót.

Meghatározó elem továbbá a középkonzol formája, és bár Mauer szerint erre sincs igazán szükség, miután nincs váltó kar, mégis megtartják, mivel tradicionális vonalakat őriz. Tároló rekeszeket találunk középen, a váltó billenő kapcsolója a műszerfalra költözött.

Kevés a gomb, vagy a valódi kapcsoló, a klímakonzol egy egyben mozgó zongoralakk panel, ami nem érintés, hanem nyomás érzékeny. Vagyis kattan, aminek van minőségérzete, de mégsem olyan, mintha gombok lennének. A fék lenyomására felébred az egész rendszer, indítani sem kell, ilyenkor megjelenik az összes kijelző képe a műszerfalon, összesen háromé.

Középre és az utas elé is került multimédiás kijelző, amin egy alapjaitól új fejlesztésű Android alapú rendszer fut. Hogy miért vált erre a Porsche? Nagyobb a bővítési lehetőség, gyorsan csatlakozik és tervez, hamarabb fejleszthető és sokkal több applikációval, eszközzel kompatibilis, mint egy egyedi felépítésű rendszer. Ezen túl pedig a beszédfelismerésre gyúr a Porsche is, aminél szintén több lehetőséget ad az Android, a Macan például az első olyan autó, ami érti a magyar szót. Amint lesz rá lehetőség, ki fogjuk próbálni!

Fűtött és szellőztetett sportülések kerülnek a Macanba. Az egybe fejtámlás darabok tökéletesen körbe ölelnek, ennél jobb nekem nem is kéne a mindennapokban. Bőr és könnyen felismerhető Porsche illatot áraszt az utastér.

A padló kicsit magasnak tűnik, főleg, amikor hátra ülök be magam mögé. Ennél az akkumulátor csomagnál nem trükköztek a hátsó lábtérrel, mint a Taycannál, a padló teljesen sík. Így is elférek, de hiányzik pár centi lefelé, hogy tényleg kényelmesen legyenek a lábaim az ülőlapon.

Csomagtere összesen 127 literrel több az elődmodellnél, hátul hagyományosan 540 literes rakteret találunk síkba dönthető ülésekkel, elöl pedig 87 liternyi teret. Az orra felnyitható bentről és kulcsról is, fel is pattan, kinyílik teljesen a fedél, nem kell matatni még a nyitó kallantyúért. Lehet simogatással is nyitni, az emblémát kell megtapizni, és felpattan, a bemutatón ez 10-ből egyszer működött, vélhetően a végleges autókon már stabilabb lesz.

Többszáz lóerő, forradalmi töltési megoldás

Korábban még nem tudhattuk, a bemutatóra már hivatalossá váltak a legfontosabb számok. Az új Macan teljesen elektromos és kétféle modell érkezett egyelőre, a Macan 4 teljesítménye 408 lóerő, nyomatéka 650 Nm, a Turbo-é pedig 639 lóerő és 1130 Nm nyomaték. Két villanymotort használ mindkét modell, egyet az első, egyet a hátsó tengelyen. A Macan 4 két ugyanakkora, 210 milliméteres tekercselésű motort használ, míg a Turbo számára egy nagyobb átmérőjű készült a hátsó tengelyre (230 mm), amihez egy elektronikusan vezérelt, részlegesen önzáró differenciálművet is társítanak.

5,1 , illetve 3,3 másodperc alatt gyorsulnak fel álló helyzetből 100 km/h-ra, a végsebesség 220 és 260 km/h, mindkettőben rajtautomatika segíti a gyorsulást. Akkumulátorból egyféle kerül a modellekbe, bruttó 100, nettő 95 kWh-s teljesítménnyel. A Lítium-ion akkumulátor 800 voltos feszültségen üzemel, ami lehetővé teszi az akár 270 kilowattos töltési teljesítményt is, amivel 10-ről 80%-ra 21 perc alatt feltölthető a Macan. Fékezéskori rekuperációval akár 240 kilowattal is visszatölthetnek a villanymotorok.

Ha a töltőoszlop ennek csak a felén, azaz 400 volton üzemel, akkor a rendszer automatikusan kettéosztja az akkumulátort, amit így két 400 voltos rendszerként tölt párhuzamosan 135 kilowattal. Töltőcsatlakozóból mindkét oldalra kap a Macan, jobb oldalon csak Type2, baloldalon DC (egyenáramú) töltést fogadó CCS fej is található. A fedél pedig mozgásérzékelős, integetni kell előtte, hogy kinyíljon, ez stabilan működött is.

Duplalengőkaros első és multilink hátsó futóművét kétszelepes adaptív lengéscsillapítással és 5 fokban elforduló hátsókerék-kormányzással lehet kiegészíteni. A modellhez egyedi fejlesztésű Michelin Pilot Sport EV abroncsok is készültek, ezek gördülési ellenállását, tapadását, oldalfalának erősségét az autóhoz optimalizálták. A Macan 4 minimum 2,4 tonnát nyom üresen, a Turbo kicsit többet, mivel nagyobb benne a villanymotor hátul.

Hatótávolságban a gyengébb Macan 4 a jobb, a teljes hatótávolsága 613 kilométer a gyáriak szerint, amihez maximum 15 kilowattórás fogyasztást kell tudnia a rendszernek 100 kilométerenként. Ez elég nagy vállalás, de a WLTP követelményei szerint ez a hivatalos adat. A gyári sajtóanyag városi hatótáv terén még ennél is bátrabb, 725 kilométer szerepel benne, ami egyelőre elég hihetetlen.

Ha 500 kilométert már tudni fog a valóságban, akkor nagyon boldogak lehetünk, a gyáriak szerint 550 hozható ki belőle stabilan. Ugyanakkor állításuk szerint ezzel kapcsolatban egyik ügyfelüknek sincsenek kétségei, mivel aki elektromos autót választ, az általában tervez is, aki pedig nem, annak muszáj megtanulnia, mert a világ errefelé halad.

Sokat segít a hatótávolságban az aerodinamika, ami elég jól sikerült a Macanon. Hiába egy vaskos, buci modell, 0,25-ös légellenállási együtthatóval rendelkezik. Sokat segít a teljesen burkolt és sík padlólemez, de az megnyújtott első kötény és a fényszórók körüli idomok is ezt szolgálják. Hátul aktív légterelő nyílhat ki menet közben a leszorítóerőért, a hátsó ablak szélein pedig levegő leválasztó éleket is alkalmaztak.

„Nem is gondolnánk, mennyit számít a hátsó szélvédő dőlésszöge a jó aerodinamikában. A modellezéskor mutatta meg igazán a Macan esetében, hogy 0,5 milliméter különbség mekkora változást hoz, ez pedig a sportosabb vonásoknak is jót tett.” Mesélte Michael Mauer, amikor az aerodinamikai elemekről kérdeztem.

Az új Porsche Macan egy tűpontos lövés a célközönség közepébe. A jövő a Porschénál is az elektromosításról szól, amiben a Macannak óriási szerepe lesz. 2030-ig a paletta 80%-át elektromosra cserélik, ebből nagyjából sejthető, hogy ami marad benzines ameddig csak lehet, az a 911-es. Minden mással pedig megteremtik a pénzt és körülményeket, hogy a sportmodell és a márka fennmaradjon. A Macan ehhez jó katona lesz.