2022-ben Marcel Paul olyan teljesítményt ért el, amit azóta se sikerült senkinek: 130,72 km/órás tempóra gyorsult egy Bobby Car nevű, kisgyerekeknek készült ráülős, lábbal hajtható kisautóval. A német férfi rekordját nem tudta (vagy épp nem akarta) senki sem túlszárnyalni, ezért 34 évesen úgy döntött, saját maga javítja meg korábbi csúcsát.

A műanyag játékautó kapott némi személyre szóló átalakítást, már csak azért is, hogy elbírja a felnőtt férfi tömegét, na meg az sem árt, ha bírják a kerekek a súrlódást a szédítő sebességnél. El is ment aztán a hosszú kutatómunkával megtalált ausztriai Sellrain-völgybe (Sellraintal), ahol egy lezárt útszakaszon újabb rekordkísérletbe kezdett.

Paul a Német Rekordintézet jelenlétében végül 149,875 km/órás új csúcsot ért el a 2,4 km hosszú, helyenként 16 százalékos lejtésű szakaszon. A pályán volt pár enyhébb kanyar, melyek azért igényeltek némi kalkulációt, ilyen tempónál az apró hibák is végzetesek lehetnek. A mérnök végzettségű férfi azonban megugrotta az akadályokat, sőt, egy másik rekordot is felállított: egy gyári állapotú játékautóval is teljesítette a pályát, mellyel szintén rekordot, 108,892 km/órás sebességet ért el.

A képre kattintva galéria nyílik!

6 fotó

Van fedélzeti kamerás felvétel is: