Az Egyesült Államokban az elmúlt pár évben elterjedtek a forgalomfigyelő kamerák, melyeknek algoritmusai a rendszámok beolvasása mellett az elhaladó autók márkáját, típusát, színét is azonosítják.

A rögzített felvételeket a különböző rendőri szervek elvben a körözött, ismerten vagy feltételezetten bűncselekményekben érintett járművek kiszűrésére használják, ám sokak szerint súlyos adatvédelmi problémát jelentenek a kamerák, visszaélésekre adnak lehetőséget.

Az aggodalom megalapozott, ugyanis a közelmúltban több különböző rendőrségtől is szereltek le munkatársakat, akik magáncélra használták fel a felvételeket, de ezek csak az ismert esetek, gyanítható, hogy sok más alkalom nem került felszínre, pedig ki szeretné, ha a hatóság vagy annak csak valamelyik tagja tudná, merre jár, esetleg a rendőrök pusztán „megérzésekre”, esetleg – az USA-ban nagyon is jelen lévő – faji vagy etnikai előítéletekre épített intézkedésekhez, akár egyszerűen vegzáláshoz használnák fel a videókat?

Bár az egyre több államban, városban telepített kamerák több különböző gyártótól származnak – Motorola, Axon, Rekor Systems –, a köznyelvben a legnagyobb beszállító, a saját adataik szerint az 50-ből 49 államban összesen 120 ezer berendezéssel jelen lévő Flock után Flock-kamerának nevezik őket. (A Flock közlése szerint a videókat legfeljebb 30 napra visszamenően őrzik meg, arcfelismerésre pedig nem használják.)

Sokan sokfelé rongáltak már meg Flock-kamerákat, mások hagyományos transzparenses tüntetéseken protestáltak használatuk ellen, ám van valaki, aki zseniális egyszerűségű megoldásával vált a megfigyelés elleni tiltakozás élharcosává, mondhatni ikonjává.

Egy 77 éves nyugdíjas, bizonyos Carl Gunn jó ideje minden egyes szombaton beül egy-egy kamera alá a Florida állambeli St. Petersburgben – ahol nagyjából 50 ilyen eszközt telepítettek –, majd kempingszékéről egyszerűen felemel egy póznára erősített tiltakozó táblát, hogy azzal blokkolja a kamerát.

🚨WOW!!!



A 77-year-old Florida man staged a one-man protest against a Flock camera, blocking it's view by holding a 12-foot POOL SKIMMER against it.



He was caught on camera being interrogated by police and a man driving by says, "What's your name? I'll bail you out!"



Then… pic.twitter.com/jjfl9Xl3pQ — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 28, 2026

A férfit a hírek szerint már többször igazoltatták, kikérdezték, ám egészen eddig nem sikerült jogi alapot találni az eljárás alá vételére, letartóztatására.