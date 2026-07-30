Az Egyesült Államokban az elmúlt pár évben elterjedtek a forgalomfigyelő kamerák, melyeknek algoritmusai a rendszámok beolvasása mellett az elhaladó autók márkáját, típusát, színét is azonosítják.

A rögzített felvételeket a különböző rendőri szervek elvben a körözött, ismerten vagy feltételezetten bűncselekményekben érintett járművek kiszűrésére használják, ám sokak szerint súlyos adatvédelmi problémát jelentenek a kamerák, visszaélésekre adnak lehetőséget.

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Az aggodalom megalapozott, ugyanis a közelmúltban több különböző rendőrségtől is szereltek le munkatársakat, akik magáncélra használták fel a felvételeket, de ezek csak az ismert esetek, gyanítható, hogy sok más alkalom nem került felszínre, pedig ki szeretné, ha a hatóság vagy annak csak valamelyik tagja tudná, merre jár, esetleg a rendőrök pusztán „megérzésekre”, esetleg – az USA-ban nagyon is jelen lévő – faji vagy etnikai előítéletekre épített intézkedésekhez, akár egyszerűen vegzáláshoz használnák fel a videókat?

Bár az egyre több államban, városban telepített kamerák több különböző gyártótól származnak – Motorola, Axon, Rekor Systems –, a köznyelvben a legnagyobb beszállító, a saját adataik szerint az 50-ből 49 államban összesen 120 ezer berendezéssel jelen lévő Flock után Flock-kamerának nevezik őket. (A Flock közlése szerint a videókat legfeljebb 30 napra visszamenően őrzik meg, arcfelismerésre pedig nem használják.)  

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Egy néhány hete ledöntött, festékszóróval lefújt forgalomfigyelő kamera a texasi Houstonban (Kép: Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via Getty Images)

Sokan sokfelé rongáltak már meg Flock-kamerákat, mások hagyományos transzparenses tüntetéseken protestáltak használatuk ellen, ám van valaki, aki zseniális egyszerűségű megoldásával vált a megfigyelés elleni tiltakozás élharcosává, mondhatni ikonjává.

Egy 77 éves nyugdíjas, bizonyos Carl Gunn jó ideje minden egyes szombaton beül egy-egy kamera alá a Florida állambeli St. Petersburgben – ahol nagyjából 50 ilyen eszközt telepítettek –, majd kempingszékéről egyszerűen felemel egy póznára erősített tiltakozó táblát, hogy azzal blokkolja a kamerát.

A férfit a hírek szerint már többször igazoltatták, kikérdezték, ám egészen eddig nem sikerült jogi alapot találni az eljárás alá vételére, letartóztatására.

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