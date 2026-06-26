Közlekedni nem egyszerű, hibátlanul pedig szinte lehetetlen. A szabályok sűrű erdeiben naponta autózva biztos, hogy előbb-utóbb hibát követünk el. Tökéletes sofőr nem létezik, mert sokszor a józan ész, a rizikós helyzet elkerülése szüli a döntést.

Ezek az apró bakik részei az emberi természetnek, és nincs velük gond, amíg nem veszélyeztetünk másokat.

Csakhogy a helyzet hamarosan megváltozhat. Az Egyesült Államokban már tesztelik a rendszert, ami nap minden órájában, mesterséges intelligenciával támogatva leselkedik a szabályszegőkre. ha valaki nem adja meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél, vagy a fékpedál épp csak érintésével gurul át egy stoptáblánál azt látja az okos kamerarendszer, ami a rendszám alapján már készíti is a büntetést, és küldi a rendőrségnek jóváhagyásra.

Virginia államban Július elsejével ugyanis egy új jogszabály lép életbe, amely lehetővé teszi az állam települései számára az automatizált ellenőrzési rendszerek bevezetését, kifejezetten az iskolazónák és más kiemelt területek biztonságának növelése érdekében.

A technológia kevesebb balesetveszélyes konfliktust ígér a járművek és a gyalogosok között. Ugyanakkor – ahogy az a kamerás rendszereknél lenni szokott – azonnal komoly kérdéseket vet fel az adatvédelem, az állami kontroll és az automatizált bírságolás határai kapcsán.

Lényeges részlet, hogy a helyi önkormányzatoknak és a hatóságoknak kötelező tájékoztató és figyelmeztető időszakot tartaniuk, mielőtt élesben elkezdenék szórni a csekkeket. A technológia támogatói természetesen a közlekedésbiztonság általános és azonnali javulását várják a rendszertől.

Szakmai szempontból egy nagyon fontos csavar a történetben: az így kiszabott bírságok az amerikai jogrendben közigazgatási (polgári) szankciónak minősülnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy notórius szabályszegő elméletileg több száz büntetést is begyűjthet anélkül, hogy a jogosítványát – vagyis a büntetőpontjait – ez bármilyen formában fenyegetné.

Óvatosan kezelik

Mivel megosztó technológiáról van szó, ezért nem rendelik el állami szinten a bevezetést, a kamerák bevetése választható opció marad, amit helyi szinten kell jóváhagyni. A technológiát támogató lakosok lobbizhatnak az okoskamerák bevezetéséért, míg a szkeptikusok nyomást gyakorolhatnak az önkormányzatokra a tiltás érdekében, felszólalhatnak a közmeghallgatásokon, vagy egyszerűen a kamerarendszereket erőltető politikusok ellen szavazhatnak.