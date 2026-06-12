Helyben kevés hegy akad ahol élvezetes panorámaúton csapathatna a magyar autórajongó, de szerencsére a környéken a világ legszebb, legélvezetesebb útszakaszai könnyen elérhetők. Igaz nem mindegy mikor indulunk, mert ezek a 2000 méter környékére felkaptató aszfaltcsíkok csak meghatározott időszakban használhatók.

Világhírű út a szomszédban

A Transzfogarasi út a legendás Top Gear autós műsornak köszönhetően lett világhírű. Az 1970 és ’74 között katonákkal, rabokkal építtetett 151 kilométer hosszú, 7C jelzésű országút a Fogarasi-havasok központi részén át észak-déli irányban köti össze Alsóárpást és Curtea de Argest. A leglátványosabb 90 km 2042 méter magasságig vezet fel, majd egy hosszabb, 884 méteres alagúton halad át a főgerinc alatt. A teljes úton 578 híd és viadukt, valamint 5 alagút van – írja róla a Wikipédia.

1974 őszén adták át hivatalosan az utat, de az útburkolatot egészen 1980-ig még építették. Mivel Nicolae Ceaușescu a ’68-as prágai tavasztól megrettenve, sebtében építtette a szerinte a szovjet megszállás ellen védelmet nyújtó hegyi átjárót, rengetegen haltak meg a munkák során. Hivatalosan 40 ember vesztette életét, de a valóság közelebb állhat a több százhoz. Főleg a képzetlen, robbantáshoz nem értő katonák közül kerültek ki az áldozatok. Az építkezés során közel 6000 tonna dinamitot robbantottak el. Az áldozatoknak később szenteltek emlékművet, amely az út mentén látható.

A világ akkor ismerte meg, amikor az angol Top Gear stábja 2009-ben, a 14. évad 1. epizódjában (romániai autós túra) kereste fel a hírhedt szerpentint. Jeremy Clarkson az epizódban a Transzfogarast a világ legjobb és legszebb vezetési útvonalának kiáltotta ki, túlszárnyalva az addigi kedvenc Stelvio-hágót.

Idén a mai nap volt kijelölve a nyitásra, de egy hirtelen jött vihar miatt még nem kaptak zöld jelzést a turisták.

Pénteken reggel kilenc órára tervezték a Transzfogarasi út megnyitását, és bár műszaki szempontból járható lenne, az időjárási figyelmeztetés miatt pár órás késésre kell számítani – jelentette be csütörtökön Cristian Pistol a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) vezérigazgató.- írj a Maszol.ro

Ilyenkor a szakemberek kilométerről kilométerre ellenőrzik a magashegyi útszakaszt, és a helyszíni vizsgálatok alapján megállapítják, hogy mikor lehet biztonságosan újranyitni a legendás utat.

Autósként a főszezon nehezen élvezhető, mert buszokkal zsúfolt, csigalassú hordák nehezítik meg a kanyargós szakasz élvezetét, ha célunk egy jót autózni, akkor érdemes napfelkelte idejére időzíteni a feljutást, vagy kipróbálni a környék másik, vezetői szempontból hasonló élménnyel kecsegtető, de kevesebb turistát vonzó szakaszát, a Transalpinát.