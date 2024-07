Az autózás a tömegeknek közlekedés, de itt a Vezessen sokan vagyunk, akiknek többet jelent. Talán te is ilyen vagy kedves olvasó! Nem kell száguldani ahhoz, hogy élvezd, de némi szintkülönbség és 4-5 egymást követő kanyar már mosolyt csal az arcunkra. Magyarország viszont vadászni kell a jó minőségű, az autózás élményét támogató utakat.

Van számos különleges út a Európában, mint a Stelvio hágó Olaszországban vagy a Großglockner Hochalpensrtasse Ausztriában. Ezekben az utakban közös, hogy fantasztikus, ámulatba ejtő természeti látványt kínálnak, miközben az út rengeteg kanyarra tűzdelt így maga az autóvezetés is elsőrangú élmény.

Az is közös bennünk, hogy rendkívül népszerűek, így sok látogatót vonzanak, jót autózni alig lehet rajtuk, ahogy a hazai kedvencemet – Mátrafüred-Parád-Eger-Répáshuta-Lillafüred-Miskolc szakaszt – is csak hétköznap ajánlom, hiszen hétvégén nagy a forgalom. És bár közel van, az elsőkkel ellentétben nem alpesi környezetben fut.

Van azonban egy út nem is annyira messze tőlünk, amelyet még nem bénít meg a turistaforgalom, és hozza az összes faktort, ami álomszerűvé teszi. Ez a Transalpina.

Várkonyi Gábor évek óta hív, hogy az általa szervezett autórajongó csapathoz csatlakozzak és Szörényi Andris kollégám is lelkesen csábított, hogy menjek, mert életre szóló élmény. 2024-ben velük tartottam, hogy felfedezzem. Idén június 1-én nyitották meg a teljes forgalom előtt a télire a lavinaveszély miatt zárva tartott út legmagasabb részét, így nemrég neki is vágtunk.

Néhány hete már kipróbáltam a 2024-re megújult Mazda MX-5-öst, amikor Zadarban jártam vele a modell 35 éves évfordulóján rendezett bemutatón. A Mazda importőre pedig ismét ideadta, hogy Romániába is azzal menjek.

Juhászok nyomában a világ egyik legjobb autós útján 1 /42 Négy-hat óra alatt elérhető Magyarországról Négy-hat óra alatt elérhető Magyarországról Fotó megosztása: 2 /42 Majd 150 kilométer a Transalpina hossza Majd 150 kilométer a Transalpina hossza Fotó megosztása: 3 /42 Tábla jelzi a magashegyi rész kezdetét Tábla jelzi a magashegyi rész kezdetét Fotó megosztása: 5 /42 Nem szaladnak el, mert autó érkezik, ha megállsz jönnek barátkozni Nem szaladnak el, mert autó érkezik, ha megállsz jönnek barátkozni Fotó megosztása: 6 /42 Nemcsak a Transalpina kínál izgalmas autós utat, a környéken másfelé is érdemes csavarogni Nemcsak a Transalpina kínál izgalmas autós utat, a környéken másfelé is érdemes csavarogni Fotó megosztása: 7 /42 Érdemes több napot rászánni a környékre Érdemes több napot rászánni a környékre Fotó megosztása: 9 /42 Lehet és kell is pihenőket beiktatni az egésznapos hajtásba Lehet és kell is pihenőket beiktatni az egésznapos hajtásba Fotó megosztása: 10 /42 Sok motoros is túrázik a környéken Sok motoros is túrázik a környéken Fotó megosztása: 11 /42 Bár tömeg nincs, izgalmas járművekből nincs hiány a környéken Bár tömeg nincs, izgalmas járművekből nincs hiány a környéken Fotó megosztása: 13 /42 Fontos az autó ellenőrzése, mert komoly ígénybevétel lehet egy ilyen túra Fontos az autó ellenőrzése, mert komoly ígénybevétel lehet egy ilyen túra Fotó megosztása: 14 /42 2024-re megújult a differenciálmű, féktávokon stabilabb az autó 2024-re megújult a differenciálmű, féktávokon stabilabb az autó Fotó megosztása: 15 /42 1,1 tonnás tömeg és 184 lóerős motorteljesítmény, a Mazda MX-5 ideális autó egy iylen kalandhoz 1,1 tonnás tömeg és 184 lóerős motorteljesítmény, a Mazda MX-5 ideális autó egy iylen kalandhoz Fotó megosztása: 17 /42 Jól jönnek a csúcsmodell Bisletin lengéscsillapítói és Revaro ülése a gyors kanyarokban Jól jönnek a csúcsmodell Bisletin lengéscsillapítói és Revaro ülése a gyors kanyarokban Fotó megosztása: 18 /42 Még hegyi szakaszokon sem válik nagyon iszákossá az MX-5 2,0 literes motorja Még hegyi szakaszokon sem válik nagyon iszákossá az MX-5 2,0 literes motorja Fotó megosztása: 19 /42 Könynedd játékosságával csábít a szerpentinek meghódításáta a Mazda MX-5 Könynedd játékosságával csábít a szerpentinek meghódításáta a Mazda MX-5 Fotó megosztása: 21 /42 A Transalpina északi részére a sűrű erdős rész a jellemzőbb A Transalpina északi részére a sűrű erdős rész a jellemzőbb Fotó megosztása: 22 /42 Még júniusban is kellemes időben lehet kabriózni. A képen a szerző Még júniusban is kellemes időben lehet kabriózni. A képen a szerző Fotó megosztása: 23 /42 Kisebb vízesésekkel is találkotzunk útközben Kisebb vízesésekkel is találkotzunk útközben Fotó megosztása: 25 /42 Télre lezárják az utat a hó és lavinaveszély miatt Télre lezárják az utat a hó és lavinaveszély miatt Fotó megosztása: 26 /42 Fotó megosztása: 27 /42 Egy vagyont költöttek a felújításátra Egy vagyont költöttek a felújításátra Fotó megosztása: 29 /42 A Transalpina egyik 35 kilométeres szakasza 200 méter felett fut A Transalpina egyik 35 kilométeres szakasza 200 méter felett fut Fotó megosztása: 30 /42 Több tavat is érint a Transalpina Több tavat is érint a Transalpina Fotó megosztása: 31 /42 Sok kóborkutya van a környéken. Megleően barátságosak Sok kóborkutya van a környéken. Megleően barátságosak Fotó megosztása: 33 /42 Hétköznapon is vetehtő. 180 centiig elférni az MX-5-ben, nem ráz a futómű, van tempomat, telefontükrözés és jó hifi is benne Hétköznapon is vetehtő. 180 centiig elférni az MX-5-ben, nem ráz a futómű, van tempomat, telefontükrözés és jó hifi is benne Fotó megosztása: 34 /42 Kiváló útminőség, rengeteg kanyar,. csodás látvány. Ez a Transalpina. Fotó: Getty Images Kiváló útminőség, rengeteg kanyar,. csodás látvány. Ez a Transalpina. Fotó: Getty Images Fotó megosztása: 35 /42 A déli rész legmagsabb részein, nyitott tér fogadja a túrázókat. Fotó: Getty Imgaes A déli rész legmagsabb részein, nyitott tér fogadja a túrázókat. Fotó: Getty Imgaes Fotó megosztása: 37 /42 A Sebes folyó gátjánál érdemes pihent tenni. Nem a természet alkotta, de igen látványos. Fotó: Getty Imgaes A Sebes folyó gátjánál érdemes pihent tenni. Nem a természet alkotta, de igen látványos. Fotó: Getty Imgaes Fotó megosztása: 38 /42 Egyes helyekről hosszan belátható az út. Fotó: Getty Images Egyes helyekről hosszan belátható az út. Fotó: Getty Images Fotó megosztása: 39 /42 Olcsóbban tankoltunk, mint Magyarországon Olcsóbban tankoltunk, mint Magyarországon Fotó megosztása: 41 /42 Tervezni kell a tankolásokkal, mert sokkal jobban fogy az üzemanyag, mint a hétköznapokon Tervezni kell a tankolásokkal, mert sokkal jobban fogy az üzemanyag, mint a hétköznapokon Fotó megosztása: 42 /42 2024-ben búcsúzik Európából a 2,0 literes motor, jövőre már csak 1,5-össel árulják az MX-5-öst 2024-ben búcsúzik Európából a 2,0 literes motor, jövőre már csak 1,5-össel árulják az MX-5-öst Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Hol fut a Transalpina?

Budapesttől nagyjából 500 kilométerre találjuk a Transalpinát, hivatalos nevén a DN67C nevű utat. Nemcsak közelebb van, mint a Transfogarasi, de mivel kevésbé is ismert, úgy ide kevesebb figyelem, kevesebb autós, motoros jut.

Az észak-déli irányú út a Fehér megyei Szászsebestől fut a Gorj megyei Novaci településig, de érinti még Vâlceát és Szebent is. És bár említettem, hogy nincs messze, akik erre a kalandra vállalkozik, azt fejben kell tartania, hogy 1000 kilométert autózik aztért, hogy autózhasson. Ezzel mind időbeli, mind anyagi szempontból számolni kell. Az MX-5 ebből a szempontból is jó választás, hiszen normál körülmények között autópályán 7-7,5 liter körüli fogyasztással beéri.

Az MX-5 egy apró roadster, de 180 centis magasságig nyújt annyi helyet és kényelmet, hogy egy ilyen túra sem megerőltető, a csomagtartója pedig néhány napos kiránduláshoz elég nagy. Autópályán a szélzaj megjelenik a vászontetőnél, de bőven megéri, amiért cserébe lassabb tempónál lenyithatjuk. Megkönnyíti az utazást a tempomat és a sávtartó rendszer is, de jól jön, hogy vezeték nélkül kezeli az android autót, így a Waze és Spotify is az autó rendszerein keresztül működhet.

Utazás

Én az M5-ös autópályán haladva, Szeged után Nagylaknál léptem, át a határt odafelé, visszafelé viszont egy kishatáron jöttem át a többiek és a waze által jelzett torlódás miatt, és az M44-es haladtam haza felé. Mindez abból a szempontból érdekes, hogy úgy tapasztaltam, hogy nem jelent akkora gondot Romániában országúton, mellékúton autózni, mert amerre csak jártam sokkal jobb az útminőség, mint Magyarországon. Mikor visszajöttem a határon sajnáltam az autót, mert annyi ütést kapott a futómű a magyar mellékutakon.

Az már nem lepett meg – korábbi útjaim miatt -, hogy az autópályát leszámítva általános gyorsabb forgalom ritmusa. Olyan mintha népszokás lenne a gyorshajtás, lakott településeken inkább 60-70-nel hajtank az autósok, országúton 110 környékén, a kamionok is. Rendőrt pedig alig látni.

Ha nincs torlódás, úgy nagyrészt autópályán meg lehet közelíteni a Transalpinát, hiszen Szászsebesig mehetünk rajta, kivéve egy szakaszt, ahol leterelnek országútra. Reggeli indulással délután már csapathatunk a Transalpinán.

Romániában nemcsak az autópálya-használatért kell díjat fizetni, hanem a főutakért. A rovinieta meglétét hazánkhoz hasonlóan elektronikus úton ellenőrzik. A virtuális matricát benzinkutakon is meg lehet vásárolni, de én előre online elintéztem ezt. 1 napos, 10 napos, 30, 60 napos vagy 12 hónapos áll rendelkezésre. A 10 napos személyautóra 3,3 euróba (kb. 1300 forintba) kerül.

Az üzemanyag valamelyest olcsóbb volt ottjártunkkor Romániában, 570-590 forint körüli áron mérték a 95-ös benzint.

Szállást a találhatunk a környező településeken, mi a két szekció találkozásánál foglaltunk egy hangulatos szállodában, két hálószobás, ötfős „lakosztályt, hármunknak. Három éjszakára ez 120.000 forint volt.

A Transalpina

Többféle történetet hallani a Transaplina út létrejöttéről. Egyes források szerint a római légiók alakítottak ki először itt utat, a dákokkal vívott háborúk során, ezért a történelmi térképeken „IV. római stratégiai folyosó” néven is szerepel. Máshol azt mondják a szebeni juhászok „taposták ki” a korábbi évszázadokban, akik Erdélyből errefelé terelték nyájaikat Havasalföldre. Ekkortáj az Ördög útjának is nevezték.

Úgy tudni, az utat az első világháború alatt a németek katonai okokból felújították, részben szilád burkolattal látták el. Pont a háború tapasztalatai nyomán az 1930-as években II. Carol király a román szárazföldi erők mozgásának támogatására helyreállítási munkálatokat indított. 1939-ben adták át, ekkor a Királyi út nevet kapta. Ezt követően a második világháborúban a német hadsereg is dolgozott a karbantartásán. Majd 70 évig nem nyúltak hozzá.

Állítólag azért sem, mert Nicolae Ceaușescu a kommunista rezsim idején építtette meg a Transfogarasi utat, és az ő útja élvezett elsőbbséget. A Transalpinát végül 2009-2015 között felújították. Nem is akárhogy: 2,6 millió eurót, azaz 1 milliárd forintot költöttek rá kilométerenként, úgy, hogy ez nem autópálya.

Maga a Transalpina 148 kilométer hosszú, legmagasabb része a Páring-hegységben húzódik, ahol mintegy 20-25 kilométeres szakasza 2000 méter feletti magasságban fut, a legmagasabb pont az Urdele-hágó közelében található, 2145 méteren. E szakasz előtt található az a Transalpina tábla, ahol a legtöbben fotózkodnak, ahol a mi képünk is készült és ez az a szakasz, amit télre lezárnak és hivatalosan nyáron is csak 8-18 óra között használható.

Azt mesélik érdemes „belógni” hajnalban, olyankor felhőbe burkolódzik a felső rész, ami izgalmas látványt ad.

Autós szemmel

Két eltérő részre osztható a Transalpina. Az északi része, Szászsebeses és Obarsia Lotrului közötti nagyjából 90 km – kevésbé meredek emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított, dús erdőben vezet, ez hasonlítható valamelyest a hazai szerpentinekhez.

Az út másik -Noviciig tartó – része az, ami magasabban, kopárabb, nyitottabb környezetben vezet. Itt kapjuk meg az látványélményt, amit Magyarországon sajnos nem. Óriási tér, néhol kilométerekre előre látni a kanyargó útszakaszt. Igazán életre szóló élmény itt csapatni.

A Transalpina másik vonzó értéke, hogy ez nem 4-5 kanyar, nem tízperces élmény, hanem órákig tartó.

Különösen izgalmas az MX-5-tel, hiszen ilyen magasan júliusban sem volt forróság, hanem ideális kabriós idő. Hajnalban ugyan még 8-10 fok körül napközben viszont 20-24 fok. A nyitott tető megsokszorozza a japán roadster adta élményt. A 185 lóerőős teljesítmény az 1,2 tonnás tömeg mellé mindenre elég, ráadásul a kis tömeg miatt a fékek és a gumik is sokkal kevésbé használódnak el, intenzív használat mellett. Különösen meggyőzőek voltak a fékek, amelyek egy pillanatnyi megingást sem mutattak.

Az általam használt modell a csúcsfelszereltségű kivitel, Bilstein lengéscsillapítókkal, Recaro ülésekkel, kovácsolt könnyűfém felnikkel. Előbbi kettő különösen hasznos ilyen környezetben, hiszen segítik a gyors fordulókat, de az igazi fegyverzet az önzáró differenciálmű volt, amely 2024-re megújult MX-5-ösnben. Most már gyorsításkor és lassításkor más a zárás a differenciálműben, amitől elsősorban fékezéskor lesz stabilabb az autó.

Persze továbbra is nagyon jól rásegít a játékra, hiszen szinte bármelyik szűkebb kanyarban elmegy keresztbe az autó, de a precíz kormányzással és a gázpedállal maradéktalanul irányítható. Mindezt úgy, hogy soha nem kelt félelmet, nem kerülsz veszélyes szituációba. Mindez ez csak kikapcsolt menetstabilizálóval megy, de annak is van egy új köztes állapota, amely nagyon engedékeny, csak a megpördülést akadályozza meg.

Az MX-5 ide született, hiába a sokkal nagyobb teljesítmény, ha az nehezebb autóban van, a Mazda tartja vele a lépést.

Legyél észnél

Olvasva talán nem tudatosul elsőre, de komoly összpontosítást, és tudatosságot igényel, ha valaki itt autózik, pláne, ha azt dinamikusan teszi. Miért is?

A Transalpina átlagos emelkedése és lejtése 6%-os, a legnagyobb viszont eléri a 23%-ot is. Egy ilyen környezet megterhelést jelent az autónak. Itt valóban kell a KRESZ vizsga előtt tanult ellenőrzés. A gumikat, a fékeket és folyadékszinteket csekkolni kell, különös tekintettel a motorolajra is. Figyelni kell az üzemanyagszintre is, mert a Transalpina két végén találunk benzinkutat. A tempós részekkel együtt az MX-5 is benyakalt itt átlagosan 12-14 litert, gyorsan ürült a tank.

Érdemes szakaszokban teljesíteni és pihenőket beiktatni, nem szabad elfelejteni, hogy közel 150 kilométer szerpentinről beszélünk, amit egy teljes napon oda vissza leautózhatunk. Ez nemcsak az autónak, a sofőrnek is kimerítő lehet.

Figyelni kell a többi közlekedőre is, akik között vannak a turisták, az autózni érkezők és a motorosok. Talán utóbbiakból van a legtöbb. Ottjártunkkor éppen egy Porsche csoport is felfedezte a Transaplinát, de egy BMW M4-es csapattal is összefutottunk. Magyarországról vegyes alakulta gyűlt össze, néhány BMW mellett többek között volt Porsche 911, Honda S2000, két Alpine A110, Audi S3, Renault Clio RS, Toyota GR86 és több Mazda MX-5 is a csapatban.

A motorosok különösen nagy figyelmet követelnek, hiszen nagyon más ritmusban mozognak, mint az autók, kanyarban lassabbak, de egyenesben gyorsabbak általában csapatban haladnak, leelőzni őket nehezebb. De jó tapasztalatom van, ahol lehetett segítettek.

Állatból is akad útközben. Nem, medvével nem találkoztunk. Szamarakkal igen, amelyek elég nagyok, hogy messziről kiszúrd és nem is nagyon rohannak sehova, elég kiszámíthatóak. Mellettük viszont sok koborkutya flangál az utakon. És úgy viselkednek, hogy te érezd rosszul magad, hogy miért is mész arra, nem nagyon szaladnak el az érkező autó elöl. Ha megállsz odajönnek barátkozni.

Az út mellett számos olyan hely van, ahol biztonságosan meg lehet állni, fotózni gyönyörködni a tájban. A magasabb részeken egyszerűen a nyitottság a távoli hegycsúcsok látványa fogad, míg az erdei szakaszokon a sziklákat, tavakat vagy épp az Oasa tó völgyzárógátját – ami átvezet az út – is megnézhetjük.

Érdemes legalább három napra tervezni, az utazások melletti félnapos autózások mellett egy teljeset csak a helyszínen történő hajtásnak szentelni. Ha ismerkednénk a helyi látványoságokkal is, jó tudni, hogy Déva vára mellett amúgy is elhajtunk az autópályán, de kisebb kerülővel elérhető a Vajdahunyad vár is.

Sőt, ne higgyük, hogy csak ez az egy út, ami élményt ad. Ott van például az említett két részt elválasztó, keresztben futó DN7A út, azt is érdemes felfedezni, illetve, ha már elautóztunk Romániába egy napot szánhatunk a Transfogarasira is. De az már egy másik történet.