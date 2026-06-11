Több mint másfél évtizede barátkozunk velük, de a kezdeti aggályon még mindig nem tudott túllépni a társadalom: ha villanyautóról esik szó, a mai napig nincs fontosabb a hatótávolságnál. Erről persze nem a fogyasztók tehetnek: bár az akkumulátor-technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül, a percek alatt teljesen feltölthető akku ígéretét még nem sikerült beváltani.

Ezért is van létjogosultsága az olyan teszteknek, ahol azt vizsgálják: hihetők-e a gyártók által megadott hatótávolsági értékek, vagy felborítja úti terveinket a technológia. A műfaj csúcsát a világ legalaposabban villamosított piacán, Norvégiában a helyi autóklub (NAF) által évente megszervezett nagy hatótávolságteszt áll.

Itt összetett útvonalon, kontrollált körülmények között haladnak az autók, egészen addig, míg meg nem állnak. A mért távolságot aztán összevetik a brosúrában szereplővel, és ha a mérleg pozitív, örülnek, ha negatív, kritikát fogalmaznak meg.

Cikkünkben az utóbbiakról írunk: az alábbi galériában megtalálod azokat a típusokat, amelyek a legnagyobb csalódást okozzák gazdáiknak, a százalékos eltérés sorrendjében, a legenyhébbtől a legsúlyosabbig. Öröm az ürömben, hogy immár a legnagyobb eltérés is épp csak meghaladja a 10%-ot, a többség esetében pedig kényelmesen 5%-on belül van a deficit: ennél még a belső égésű motorral szerelt autóknál is nagyobb mértékű differencia szokott előfordulni.