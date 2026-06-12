A norvég autóklub mértékadó csoportos tesztjén évről évre azt vizsgálják, mennyire hihetünk a villanyautók gyárilag feltüntetett hatótávolsági értékeinek.

Még mindig vannak kirívó eltérések, de a lényeg, hogy a mérésben részt vevő két tucat jármű közel felénél, 10 autónál egészen csekély (±3%-on belüli) eltérés mutatkozott, és mindössze öt olyan típust találtak, ahol ±5%-ot meghaladó mértékben különbözött a valóság a laboratóriumi mérések eredményeként kapott, szabványos értéktől.

Ez persze legalább annyira dicséri a WLTP-norma megalkotóit, mint az autógyártókat, legfőképpen viszont jó hír a vevőknek: a modern villanyautók igenis képesek hozni a papírformát

Az alábbi galériában azokat a típusokat soroltuk fel, amelyek messzebb mentek, mint eredetileg ígérték. A lista elején szereplő Toyota bZ4X ugyan száz méterrel hamarabb feladta, mint illett volna, de ezt a teljesítményt nullára kerekítettük.

Ha az érdekel, hogy mely típusok eredménye maradt el a gyári értéktől, kattints ide!