Nagy teljesítményű elektromosautó-töltőkkel bővíti hálózatát a Mol Plugee Magyarországon. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

A Mol Plugee 300-600 kW teljesítményű ultragyorstöltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek.

A fejlesztések helyszíneinek kiválasztásakor olyan területekre összpontosítottak, ahol korlátozottan áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy a meglévő töltőpontok kihasználtsága alapján a kapacitás hosszabb távon már nem lenne elég.

A projekt részeként új töltőhelyszínt alakítanak ki Tiszafüreden, emellett több meglévő helyszínen is bővítik a kapacitásokat. Az érintett települések között szerepel Nyíregyháza, Siófok, Vecsés, Budaörs, Balatonlelle, Páty és Mosonmagyaróvár.