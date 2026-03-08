A pole-pozíciót is megszerző mercedeses George Russell nyerte a 2026-os Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat csapattársa, Andrea Kimi Antonelli, valamint a ferraris Charles Leclerc előtt. Russell nem aratott rajt-cél győzelmet, de amikor eltűntek környezetéből a riválisok, utána már nem is hagyta, hogy megközelítsék.

A 58 körös futam nem indult simán, az események már a piros lámpák kialvása előtt elkezdődtek. Az eredetileg az ötödik helyre kvalifikáló Oscar Piastri már a rajtrácsra kivezető körön falnak vágta a McLarent, hazai közönség előtt.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

8 fotó

Piastri hiányában 21-en álltak fel a rajtrácsra, de még a felvezető kör kezdete előtt az audis Nico Hülkenberget is letolták a gridről, így csak huszan sorakoztak fel a kezdéshez a célegyenesben – többségük közepes gumikon, de a sor végén egyesek kemény és lágy gumikkal is próbálkoztak.

A rajtot az első sorból induló két Mercedes rosszul kapta el. A pole-pozíciós George Russell mellett elment a Ferraris Charles Leclerc, míg Andrea Kimi Antonelli visszaesett a hetedik helyre. Lewis Hamilton is feljött a Ferrarival a harmadik helyre, de több kanyaron át vívott Isack Hadjar Red Bulljával, valamint a Racing Bulls újoncával, Arvid Lindbladdal.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Russell már a második körben visszaállt az élre, bár egy körrel később Leclerc ismét vezetett. Nagy meglepetés volt, hogy Fernando Alonso az Aston Martinnal feljött a tizedik helyre, lágy gumikkal autózott a spanyol. Még Max Verstappen rajtja sem volt ilyen jó, bár a Red Bull hollandja kemény gumikon volt a 15. helyen. Később persze a korábban látottakhoz képest realizálódott a helyzet.

Az első körökre egyébként nagyon jellemző volt a liftezés a mezőnyben, 1-2 helyeket simán mozgott mindenki előre-hátra. Látványos volt viszont Hamilton visszazárkózása az élmenőkre az első körökben. Hamilton mögött már jócskán lemaradt Hadjar, a szép lassan visszazárkózó Antonelli, Lindblad és a mclarenes Lando Norris.

Verstappen a nyolcadik körben már pontszerző helyen haladt, miközben Alonso visszacsúszott a 17. helyre. Az élen viszont meglepően jól tartotta magát Leclerc, még ha Russell nem is feltétlenül volt elégedett a monacói védekezésével. A helycsere végül a 8. körben megtörtént, de a ferraris fél körön belül visszaelőzte. Hamilton és a negyedik helyre feljövő Antonelli örülhetett a páros csatájának, mely a 9. körben is folytatódott.

Az év első büntetését Franco Colapinto kapta a 9. körben, az Alpine argentinja bokszutca-áthajtásra ítélték valamilyen rajt körüli szabályszegés miatt.

11 kör után Hadjar versenye véget ért, elfüstölt a Red Bull-Ford erőforrás. Virtuális biztonsági autó lépett életbe a félrehúzódó autó miatt, az alkalmat sokan kihasználták a mezőnyből, hogy kisebb időveszteséggel cseréljenek kereket. Norris volt közülük a legelőkelőbb helyen haladó pilóta, kemény abroncsokra váltott a címvédő. Egy kör múlva mindkét Mercedes-pilóta a gumicsere mellett döntött, míg a Ferrari-pilóták a pályán maradtak.

A VSC-szakasz végén Leclerc, Hamilton, Russell, Lindblad, Antonelli, Verstappen volt a legjobb hat sorrendje. Alonso versenye ekkor, 14 kör után ért véget valamilyen probléma miatt, a bokszban. 18-an maradtak ekkor versenyben. Antonelli és Lindblad között hamar megtörtént a helycsere, a Mercedesek így a frissebb gumikon párosan üldözhették az előttük haladó vörös-fehér autókat.

A 18. körben Valtteri Bottas félreálló Cadillace miatt újabb VSC-szakasz következett. Az alkalom után mindenki túl volt első kerékcseréjén – a Ferrarikat leszámítva, ugyanis előttük bezárt a bokszutca bejárata az autómentés miatt. Hamar véget is ért a VSC, és csak Hamilton és Leclerc álltak gumicsere nélkül – mögöttük Russell, Antonelli, Norris, Verstappen, Lindblad, Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi) volt a pontszerző helyen haladók sorrendje.

Russell erős tempóban faragta hátrányát a Ferrarikkal szemben. Gumijai 12 körrel frissebbek voltak, de kérdéses volt, hogy kibírják-e a verseny végéig a korai cserét követően. Leclerc végül a 25. körben kapott friss kemény gumikat, így Hamilton állt az élre, akit ekkorra már szinte utolért Russell. A monacói a negyedik helyre tért vissza – magasan kilógott a mezőnyből a Ferrari és a Mercedes.

A mezőny létszáma bővült a futam feléhez közelítve, Alonso ugyanis visszaállt körözni – igaz, ez nem tartott sokáig. A 28. körben Hamilton mellett elment Russell, várható volt, hogy a brit a kör végén szintén kereket cserél. Meg is kapta a kemény abroncsokat, negyedik helyen folytathatta a futamot Leclerc mögött. Russell a futam ezen pontján arról számolt be, hogy szerinte meg tudja oldani a futamot további kerékcsere nélkül. Feladata így nem volt más, mint beosztani előnyét.

A 34. körben virtuális biztonsági autó lépett életbe rövid időre egy alkatrész miatt, mely Sergio Perez Cadillacéről szállt el. A pályán közben csata kezdett kialakulni az 5-6. helyen Norris és Verstappen közt, melynek a McLaren-pilóta kerékcseréje vetett véget.

37 kör után már csak 16-an voltak a pályán, Alonso után Stroll is visszavonulót fújt az Aston Martinnál, noha később még visszatért ő is körözni.

A kerékcseréje után Norris hamar átlépte azokat, akik mögé visszaesett, és feljött hatodiknak, előtte Verstappen haladt ötödikként, amíg az le nem tudta a 42. körben második kiállását. Külön frontot jelentett a pontszerzők között Bearman és Lindblad, valamint Bortoleto, Gasly és Ocon meccse a 7-8., illetve a 9-11. helyen. Lindblad újonc létére szép meccseket vívott, a nevesebb pilóták bajszát is bátran ráncigálta.

Az élen befagytak a frontvonalak, sőt, nőtt is a differencia Russell, valamint a frissebb gumikon haladó Ferrarik között. A futam végére a legfontosabb csata egyrészt az 5-6. helyen alakult újra a védekező Norris és a támadó Verstappen között, de a dobogóért is megmérkőzött egymással a két Ferrari-pilóta. Végül egyik helyen sem történt helycsere.

Russell tehát megnyerte a 2026-os szezonnyitó futamot csapattársa, Antonelli előtt. A dobogót Leclerc tette teljessé, sarkában Hamiltonnal. Körön belül végzett még Norris és Verstappen, a hetedik Bearman – mögötte Lindbladdal, Bortoletóval és Pierre Gasly-val (Alpine) már egy kört kaptak.

A bajnokságok állása:

Russell – 25 p Antonelli – 18 p Leclerc – 15 p Hamilton – 12 p Norris – 10 p Verstappen – 8 p

Mercedes – 43 p Ferrari – 27 p McLaren – 10 p Red Bull – 8 p Haas – 6 p Racing Bulls – 4 p

A 2026-os Forma-1-es szezon egy hét múlva Kínában folytatódik.