A kaotikus, biztonsági autókat, piros zászlós megszakítást, második rajtot is hozó Forma-1-es Monacói Nagydíj egyik furcsasága volt, hogy a futam során öt pilóta összesen hét bokszutcai gyorshajtásos büntetést szedett össze, csak úgy röpködtek az 5 másodpercek.

Ahogy szaporodtak az esetek, úgy vált egyre gyanúsabbá, hogy nem egyszeri versenyzői mellényúlásról van szó, a mérőrendszer lehet hibás, vagy valami más okozza a sok baki. A csapatok már a verseny alatt arra kezdtek gyanakodni, hogy a bokszutcabejárat sajátos íve okozhatja a problémát, ahogy az F1 hivatalos közvetítésében is azt pedzegette Jolyon Plamer korábbi versenyző, hogy a bejárati, a Cdillac boksza előtti „kanyar” levágása miatt jött ki „átlagra”, hogy egyes autók túllépték – általában csak néhány tizeddel – a 60 km/órás limitet.

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó korábbi Ferrari-, Racing Point- és Aston Martin-stratéga, mérnök, Bernie Collins is ugyanígy vélekedett:

„Képzeljük el úgy, mint az autópályán, ahol ott vannak a mérőkapuk, melyek úgy működnek, hogy figyelik, adott időpontban hol jár az autó, és a kapuk közötti idő alapján számítják az átlagsebességet. Itt, amikor a futamon jobban levágják a kanyart, mert még egy kicsit rányomnak, amikor a lassú kanyarból (Rascasse – a szerk.) érik el a korlátozott zónát. Másutt általában magasabb tempóról kell átállni a limiterre, ez kifoghatott a pilótákon” – magyarázta.

Az Alpine, melynek piótája, Pierre Gasly két 5 másopderces büntetést is kapott a futamon, egyszer 0,1, egyszer 0,4 km/órás túllépésért – ugyanakkor nem feltétlenül osztja a fentieket, a csapat hivatalos felülvizsgálati kérelmet nyújtott ba a bokszutcai gyorshajtásos büntetések ügyében. A felülvizsgálatok érdemi elbírálásához az előírások szerint kell, hogy a kezdeményező a döntés idején még rendelkezésre nem álló új, szignifikáns bizonyítékkal bírjon.