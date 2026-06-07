Saját szavaival „rémálom” volt a hazai, monacói hétvége Charles Lecerc-nek, aki már az időmérőn is hibázott a rossz fékek miatt, és bár a 4. helyről indulva sokáig a legalább a 3., de akár a 2. helyre is számíthatott, miután Lance Stroll utolsó kanyaros balesetét követően újraindult a verseny, rögtön ugyanott, ugyanúgy ő is a korlátba csúszott, kiesett.

Leclerc már az autóban ülve is azt jelezte a csapatnak, hogy a balesetért nem vállalja a felelősséget, és utólag nyilatkozva is hangsúlyozta, hogy a fékek hagyták cserben.

„A négy fékemből három nem működött – egy Forma-1-es autóban ez sosem jó. A bal első működött, a jobb első félig, a hátsók egyáltalán nem. És ezt szó szerint értem, látható az adatokban, hogy egyáltalán nem volt lassulás. Mint ha nem is lettek volna féknyergek az autóban” – kezdte.

„A biztonsági autó mögött három fék megadta magát, egyszerűen nem működtek tovább. Mindenfélével próbálkoztam a volán mögött, de az egyetlen megoldás az volt, hogy az utolsó kanyarban egyszerűen nem fékezek, mondjuk az 1. kanyarban aztán amúgy is kiestem volna.”

„Nem tudom, mennyit mondhatok, talán azt, hogy elvileg van megoldásunk a problémára, a következő futamtól pedig én is átállok Lewis [Hamilton] konfigurációjára, az remélhetőleg segít majd.”

A kérdésre, hogy volt-e a hétvégének bármi pozitívuma, Leclerc azt mondta, annyi, hogy a következő fordulóra jobb fékjei lesznek.

A verseny előtt az egyéni bajnokságban a 3. pozícióban álló pilóta a nullázással hátrébb csúszott, a 2. helyen beérő csapattársa, Hamilton őt, valamint a szintén nullázó George Russellt is átugorva lépett fel a 2. helyre.