Saját szavaival „rémálom” volt a hazai, monacói hétvége Charles Lecerc-nek, aki már az időmérőn is hibázott a rossz fékek miatt, és bár a 4. helyről indulva sokáig a legalább a 3., de akár a 2. helyre is számíthatott, miután Lance Stroll utolsó kanyaros balesetét követően újraindult a verseny, rögtön ugyanott, ugyanúgy ő is a korlátba csúszott, kiesett.

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Leclerc már az autóban ülve is azt jelezte a csapatnak, hogy a balesetért nem vállalja a felelősséget, és utólag nyilatkozva is hangsúlyozta, hogy a fékek hagyták cserben.

„A négy fékemből három nem működött – egy Forma-1-es autóban ez sosem jó. A bal első működött, a jobb első félig, a hátsók egyáltalán nem. És ezt szó szerint értem, látható az adatokban, hogy egyáltalán nem volt lassulás. Mint ha nem is lettek volna féknyergek az autóban” – kezdte.

„A biztonsági autó mögött három fék megadta magát, egyszerűen nem működtek tovább. Mindenfélével próbálkoztam a volán mögött, de az egyetlen megoldás az volt, hogy az utolsó kanyarban egyszerűen nem fékezek, mondjuk az 1. kanyarban aztán amúgy is kiestem volna.”

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„Nem tudom, mennyit mondhatok, talán azt, hogy elvileg van megoldásunk a problémára, a következő futamtól pedig én is átállok Lewis [Hamilton] konfigurációjára, az remélhetőleg segít majd.”

A kérdésre, hogy volt-e a hétvégének bármi pozitívuma, Leclerc azt mondta, annyi, hogy a következő fordulóra jobb fékjei lesznek.

A verseny előtt az egyéni bajnokságban a 3. pozícióban álló pilóta a nullázással hátrébb csúszott, a 2. helyen beérő csapattársa, Hamilton őt, valamint a szintén nullázó George Russellt is átugorva lépett fel a 2. helyre.

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