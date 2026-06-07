A számos kiesést, vizsgálatot, büntetést, hosszú piros zászlós leállást, második rajtot hozó Monacói Nagydíj végén a pole-ból induló Kimi Antonellit intették le elsőként, az olasz ezzel zsinórban ötödik győzelmét aratta, egyben minden idők legfiatalabb monacói győztese lett.

Lewis Hamilton a 2. helyet hozta, újra dobogós lett a Ferrarival, ráadásul miután George Russell és Charles Leclerc is nullázott, az egyéni bajnokság 2. helyére lépett elő. Mások büntetéseinek beszámításával a 3. Isack Hadjar lett, és bár még vizsgálat alatt áll, Monacóban sikerült első ízben a dobogóra állnia a Red Bull színeiben.

A befutó után a kétszeres moncói futamgyőztes David Coulthardnak nyilatkozott az első három.

Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 (1.)

„Hihetetlen hétvége, hihetetlen futam. Ma a tempóm is elképesztő volt, minden természetesnek tűnt. Az autó is hihetetlenül jó volt, megvolt az önbizalmam, hogy a végéig nyomjam. Nagyon élvezetes nap. Persze ez még nem a vége, hosszú az idény, tovább kell nyomni, tovább kell emelni a lécet. A cél az, hogy ezután is ilyen szinten teljesítsek. A csapat elképesztő munkát végzett, hihetetlen autót adott alánk. A csapat, a családom is támogat, nagyon szép pillanat ez.”

„A második rajt annyira nem hiányzott, de amikor megjött a bejelentés, felszívtam magamat, összeszedtem a gondolataimat, újra koncentráltam, átfutottam az adatokat, az újabb rajtra fókuszáltam. Igyekeztem felmelegíteni a gumikat. Amint elindultam, éreztem, hogy meglesz az első kanyar, onnan pedig már csak élveztem az utolsó köröket.”

Lewis Hamilton, Ferrari (2.)

„Először is hadd gratuláljak Kiminek és a Mercedes-csapatnak, a régi családomnak – megint sikerült nekik, elképesztő autót hoztak össze. Örülök a sikerüknek. Ami minket illet, szerintem jól építkeztünk az elmúlt pár hónapban, de még nem tudjuk tartani velük a lépést, és valószínűleg még sok-sok munka vár ránk, hogy elérjünk a szintjükre. De nagyszerű érzés egy újabb második helyet hozni, főleg Monacóban, ilyen nehéz körülmények között – nagyon durva volt. Örömmel aláírom ezt a helyezést!”

Isack Hadjar, Red Bull (3.)

„A rajtom tisztán sikerült, szépen haladtam, de aztán 10-15 kör után durva vezethetőségi gondok jöttek elő. Ha van pálya, ahol nem hiányzik az ilyesmi, az ez. Hihetetlen kihívás volt 60 kört végigcsinálni így. A végén, a második rajt után sem volt jó a hajtás. Sosem kellett még így bevetődnöm a kanyarokba, mint most. Kiemelkedő hétvége annak fényében, hogyan kezdődött az első edzésen, utána hiányzott az önbizalmam, de csak sikerült” – utalt arra, hogy pénteken falba tette az autót.