Míg Max Verstappen egy teljes kört sem tudott megtenni a Monacói Nagydíjon, a Red Bull másik versenyzője, Isack Hadjar nagyon küzdelmes versenyt teljesítve – mások büntetései után – a 3. lett a hercegségben.

A fiatal francia felállhatott a dobogóra, de végig ott lebegett a feje felett, hogy később elveszíti az eredményt, ugyanis a futam hajrájában jelentették be, hogy a versenyt követően kivizsgálnak még egy hozzá köthető „piros zászlós incidenst”.

Mint később kiderült, Hadjarnál a megszakítás alatt a Red Bull tagjai nem engedélyezett szerelést végeztek az autón, ám amikor egy FIA-s műszaki ellenőr rákérdezett, mit csinálnak, nem folytatták a munkát, az autó maradt az eredeti állapotában az eredeti állapotában.

A meghallgatás során tisztázódott, hogy a szerelők gyújtógyertyákat készültek cserélni, ám mivel végső soron ezt nem tették meg, az autón nem változtattak, a stewardok eltekintettek a büntetéstől.

A 21 éves Hadjar így megtarthatta első Red Bull-os nagycsapatos, összesen pályafutása második F1-es dobogóját.