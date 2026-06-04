A nagy üzemanyagtankkal szerelt dízeleknek van egyfajta vonzerejük. Ha kattan a töltőpisztoly, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egy jó ideig nem kell a benzinkútra fáradnunk, és ha esetleg le kell tekerni a Budapest-München távot, még az is sikerülhet egyetlen tankolással.

Ezt az elméleti feladatot szem előtt tartva most összeszedtünk három olcsó, 1-1,5 millióért a hazai piacon tömegesen elérhető gázolajos motorral szerelt használt autót, ami képes letekerni ezer kilométert egy tankkal.

A használtpiacon ma is találni ilyen autókat, de a legenda mögé muszáj odatenni a valóságot: egy jó példány ma is képes kényelmesen, alacsony fogyasztással nagy távokat menni, egy elhanyagolt darab viszont könnyen elviszi a vételár felét amikor először szerelőhöz visszük.

Volkswagen Passat B5/B5.5 1.9 TDI

A Passat B5 és a 2000-től érkező B5.5 a régi iskola egyik legismertebb hosszútávfutója. A korábbi adagolós 1.9 TDI-k és a későbbi PD TDI-k között nagy különbség van, ezért vásárlásnál nem elég annyit tudni, hogy „1.9 TDI”: motorkód, szervizmúlt és olajhasználat alapján kell dönteni.

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A 130 lóerős PD TDI Passat 62 literes tankkal, visszafogott tempónál 5,5–6 liter körüli fogyasztással valóban képes 1000 kilométer körüli távra. Cserébe figyelni kell a turbóra, a vákuumrendszerre, az adagolófúvókás rendszerhez előírt olajra, a kettőstömegű lendkerékre és a soklengőkaros futóműre. Utóbbi jó állapotban kényelmes és stabil, de rossz minőségű alkatrészekkel vagy elhanyagolva hamar zsebbe nyúlós történetté válhat. 

3 olcsó dízel, amikkel ma is reális ezer kilométer 5
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Peugeot 407 2.0 HDi

Francia dízel olcsón? Csapdának tűnik, és van benne rizikó, de ennél az autónál tényleg mindennél fontosabb a futott kilométerek valós száma. Mert ha megtaláljuk a kincset, a Szent Grált, a valóban (nem papíron) 200 ezret futott példányt, aminek követhető a szervizélete, akkor a legtöbb aknát elkerültük. Az RHR kódú motor ugyanis egy nagyon elterjedt, és a maga kategóriájában megbízható példány. 

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Persze 4-500 ezer kilométer után megadhatják magukat a közös nyomócsöves dízelek kopó alkatrészei, sőt a vezérműlánc is nyúlhat, de ha hiszünk a kínálatban “garantált kilométerrel” kínált darabok őszinteségének, akkor ez a gép még ma is jó hosszútávfutó lehet. 

Ismert hiba a Peugeot 407-nek, hogy a szívósora elreped, ez könnyen kiszúrható, ráadásul ilyenkor általában légtömegmérő-hibákkal is jelez az autó. Üzemanyagtankja 66 literes, a Spritmonitor.de szerint pedig a legtöbb naplózó autós 6,4 l/100 kilométeres átlagot adott meg, tehát reális az ezer kilométeres hatótáv.

Volvo S60 2.4 D5

Az első generációs Volvo S60 D5 a három autó közül a leginkább prémium érzetű választás. A 2,4 literes, soros öthengeres D5 a Volvo saját fejlesztésű dízele volt, 163 lóerővel és 340 Nm nyomatékkal.  

3 olcsó dízel, amikkel ma is reális ezer kilométer 11

A korai 163 lóerős, részecskeszűrő nélküli D5 ideális dízelmotor. Nagyon tartós konstrukció, 700-900 ezret futott autók szaladgálnak az öthengeres dízellel. Nincs probléma a kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelepével és bár turbófeltöltője változó lapátgeometriás, de az elektronikus vezérlés egyszerű vákuumlabdás szabályozást működtet, szemben a 185 lóerős D5-tel.

3 olcsó dízel, amikkel ma is reális ezer kilométer 12
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A 70 literes tank és a 6–7 liter körüli valós fogyasztás miatt a 1000 kilométeres hatótáv reális. A kézi váltós példányok kisebb kockázatot jelentenek, az automata Geartronic állapota viszont döntő kérdés. Rángató, ütve kapcsoló, hidegen vagy melegen bizonytalan automata mellett jobb továbbállni, mert a javítás könnyen aránytalanul drága lehet az autó értékéhez képest.

A tanulság egyszerű: ezek az autók nem attól jók, hogy elpusztíthatatlanok, hanem attól, hogy jó konstrukciók voltak, amelyeket tényleg hosszú utakra terveztek. Ha megkapták a megfelelő karbantartást, ma is olcsón, kényelmesen és nagy hatótávval használhatók. Ha viszont a vételárra megy el az összes pénz, könnyen az első hónapban kiderülhet, hogy az olcsó dízel valójában a legdrágább autó, amit valaha vásároltunk.

3 olcsó dízel, amikkel ma is reális ezer kilométer 13
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