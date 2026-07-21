Volt idő, amikor az Alfa Romeo mérnökei még viszonylag szabadon kísérletezhettek. Ennek a korszaknak nemcsak versenyautók és vad prototípusok lettek az eredményei, hanem egy olyan tűzoltó pickup is, amely eredetileg elegáns, négyajtós luxuslimuzinként hagyta el a gyárat.

Az Alfa Romeo 164 fontos határvonalat jelentett az olasz márka történetében. Ez volt az utolsó olyan modell, amelynek fejlesztését még teljes egészében az Alfa Romeo irányította, mielőtt a Fiat átvette volna a vállalat feletti ellenőrzést.

A Pininfarina által megrajzolt zászlóshajóra elsősorban elegáns üzleti limuzinként emlékszünk, pedig a típusból néhány egészen bizarr változat is készült. Ilyen a speciális feladatokra átépített tűzoltó verzió.

A tűzoltó Alfa története a márka Balocco melletti tesztpályájához vezet vissza. Az 1962-ben megnyitott létesítményben nagy sebességű próbákat végeztek, ezért szükség volt egy saját tűzoltóegységre is, amely gyorsan be tudott avatkozni egy baleset vagy műszaki hiba esetén.

A különleges mentőjárműveket az Alfa Romeo belső kísérleti részlege, a Reparto Esperienze készítette. A mérnökök korábban már átalakították tűzoltóautóvá az 1750 Berlinát, az Alfettát, az Alfa 6-ot és a Giuliettát is, így idővel a 164 sem kerülhette el a sorsát.

Az alapot ráadásul nem egy szerényebb kivitel, hanem a csúcsmodellnek számító, összkerékhajtású 164 Quadrifoglio 4 adta. Ennek orrában a legendás háromliteres V6-os dolgozott, 171 kW-os, azaz 232 lóerős teljesítménnyel.

A tűzoltó-felszerelés elhelyezéséhez azonban drasztikus beavatkozásra volt szükség. A mérnökök egyszerűen levágták a tető hátsó részét, a négyajtós limuzint pedig kétajtós pickuppá alakították.

A kabin mögött kialakított platóra nagynyomású tömlők és vízszivattyúk kerültek. A felszerelést egy rögzíthető ponyva takarta, hogy a rakomány a lehető legkevésbé rontsa az autó légellenállását, miközben az nagy sebességgel igyekezett egy baleset helyszínére.

A 164 Vigili del Fuoco természetesen megkapta a kötelező megkülönböztető jelzéseket is. A tetőre kék fényhíd került, a piros karosszériát pedig fehér tűzoltósági feliratokkal és matricákkal látták el.

A különleges Alfa éveken át szolgált a baloccói tesztpályán. Miután nyugdíjazták, nem bontották szét és nem adták el: az egyetlen példányban készült pickup az Alfa Romeo múzeumába került.