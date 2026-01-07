Nem okostelefon, nem laptop, hanem egy brutális méretű, elektromos (valójában dízel-hibrid) reptéri tűzoltó jármű vitte el a show-t a CES 2026 innovációs díjazottjai közül.

Az Oshkosh Striker Volterra Electric ARFF (igen, ez a képeken látható jármű neve) elnyerte a CES „Best of Innovation” elismerését a “Travel & Tourism” kategóriában, és élőben nézhettük meg Las Vegasban, az Oshkosh Corporation standján.

Galéria

14 fotó

A 6×6-os hajtású, teljes értékű repülőtéri mentő- és tűzoltó jármű (ARFF) nem egy koncepció, hanem már élesben dolgozik: a Dallas–Fort Worth nemzetközi repülőtéren teljesít szolgálatot. Ez önmagában is jelzi, mennyire komolyan gondolja az amerikai vállalat az elektromos átállást a kritikus infrastruktúrák területén.

A Striker Volterra Electric az Oshkosh saját fejlesztésű, szabadalmaztatott hibrid hajtásláncát használja, amelynek egy elektromechanikus, fokozatmentes váltó a szíve. A rendszer különlegessége, hogy tisztán elektromos üzemmódban képes működni az állomásra történő beálláskor, készenléti állapotban és alacsony sebességnél. Ez nemcsak zéró helyi károsanyag-kibocsátást jelent, hanem jelentősen csökkenti a tűzoltók dízelfüstnek való kitettségét is.

Ha viszont maximális teljesítményre van szükség, a rendszer egyszerre használja az elektromotort és a belső égésű dízelmotort. Ennek az eredménye, hogy 28 százalékkal gyorsabb gyorsul, mint egy hagyományos, kizárólag dízelmotoros Striker ARFF. 25 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, ha a sofőr odalép.

Az energiaellátásról egy nagy kapacitású, 244 kWh-s akkumulátor gondoskodik. A töltöttségi szintet a jármű önállóan kezeli, így akkor is mindig bevetésre kész, ha éppen nincs külső töltőre csatlakoztatva.

A Volterra többféle üzemóddal rendelkezi, amelyek között a vezető beavatkozása nélkül is képes váltani. Vészhelyzetben (szóval amikor sietni kell) automatikusan növeli a teljesítményt az akkumulátor és a belsőégésű motor együttes használatával. Készenléti állapotban akár hat óránál is tovább üzemel kizárólag akkumulátorról, miközben a fülke fűtése, hűtése, az elektromos, levegő- és hidraulikus rendszerek teljesmértékben működnek.

Oltás közben a 7570 liter/perc teljesítményű vízszivattyú ugyanúgy a dízelmotoról működik, mint a hagyományos Striker modelleknél.

Zéró emissziós üzemben a jármű egyetlen töltéssel akár 70 kilométert is meg tud tenni, ami átlagos reptéri használat mellett akár három napnyi közlekedést jelent kipufogógáz nélkül.

Az elektromos komponensek egy elkülönített zónában kaptak helyet, és több szintű védelmi rendszer felügyeli a működést. Az akkumulátorok a váz fölött, a víztartály mögött helyezkednek el, védve őket az ütközésektől és az esetleges felverődő törmeléktől.