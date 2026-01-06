A minnesotai Brooklyn Centerben a hatóságok lélekjelenléte és a legújabb technika akadályozta meg, hogy a töltőállomás a levegőbe repüljön. A kritikus helyzet azért alakult ki, mert egy villanyautós pont a töltőállomás mellett állította le autóját, ami itt, a legrosszabb helyen kapcsolt “önmegsemmisítő üzemmódba”.

A helyszínre elsőként a rendőrök érkeztek, és nem sokat teketóriáztak. A fedélzeti kamerák felvételein jól látszik, ahogy a járőrautókkal – szó szerint – nekitámaszkodnak a füstölgő SUV-nak (ami a képek alapján egy Kia EV6-nak tűnik), és megpróbálják eltolni a robbanásveszélyes kútoszlopoktól.

Az első szolgálati Ford Explorer önmagában kevésnek bizonyult a művelethez, így egy kolléga segítségével, két autóval tolták át a lángoló Kiát egy biztonságosabb helyre.

Ekkor léptek színre a tűzoltók, akik két speciális eszközt is bevetettek.

Először egy hatalmas tűzoltó takarót terítettek az autóra. Bár a hagyományos tüzeknél ez elzárja az oxigént, a lítium-ion akkumulátoroknál a helyzet trükkösebb: a kémiai reakció során ugyanis az égő akksi saját maga termel oxigént, így „lefojtani” szinte lehetetlen. A takarás célja a környezet védelme: a mérgező gőzök és a füst kordában tartása volt.

A valódi nehéztüzérség a „Turtle Fire System” (Teknős Tűzoltó Rendszer) névre hallgató új fejlesztés volt. Mivel az elektromos autók akkupakkja jellemzően a padlólemez alatt található, így nehéz hozzáférni a hagyományos fecskendőkkel.

A „Teknős” egy lapos, páncélra emlékeztető eszköz, amit egy tömlő végére csatlakoztatnak, és egyszerűen becsúsztatnak az égő autó alá. A szerkezet a teknőspáncél tetején, felfelé spricceli a vizet – percenként több mint 1900 litert (500 gallont) –, így közvetlenül alulról áztatja el és hűti az egész akkumulátorcsomagot.

Ha még csak pár cella ég, akkor ez a megoldás kulcsfontosságú lehet, a hatalmas mennyiségű oltóanyag leállíthatja a láncreakciót, az összes cella teljes kiégését. Ezzel a technikát már nem lehet megmenteni, de a módszerrel sokkal biztonságosabb, és gyorsabb az oltási folyamat.

A rendszert egy tűzoltó százados, Howard „Buddy” Hayes tervezte Jersey Cityben, miután rájött, hogy a hagyományos felszerelésük egyszerűen alkalmatlan az EV-tüzek hatékony oltására. Ahogy egyre több villanyautó kerül az utakra (a politikai széljárástól függetlenül), úgy kell felzárkóznia a mentési technikának is.