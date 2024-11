A vezetőközpontú, a sofőr felé forduló berendezésű utastérben kevésbé látványosak az újítások. Változatlan maradt a dupla, 12,3 colos darabokból álló ívelt, remek képminőségű szélesvásznú képernyő, és a berendezésen is csak apróbb változások vehetők észre.

Új a kontúr hangulatvilágítás elrendezése, változott az alap kormány kialakítása – a formája és a rajta lévő gombok kialakítása, elrendezése is – és színösszeállítása, és ami nem látszik rajta, de mégis hasznos újítás, hogy a vezető kezének érzékelése már kapacitív módon történik.

Ezzel már nem kell feleslegesen megmozgatni a kormányt, hogy megnyugtassuk a rendszert, ha az valamiért úgy érzi, hogy nem fogjuk. Szintén nem látható, csak hallható a feljavított hangszigetelés, amitől egy decibellel csendesebb lett az utastér.

Újak a belső borítások, amik a korábbinál több újrafelhasznált anyagot tartalmaznak és a mintázat is sok helyen különbözik a korábbitól. A berendezés modern, az utastér tágas és kényelmes, tele olyan jópofa ötlettel, mint a lebegő középkonzol, az alsó rakodóhely, vagy a kétféle funkciójú gombsor.

A középkonzolon lévő forgatni való irányváltó mára már kissé ódivatúnak hat, mióta a gyártók rákaptak, hogy a kormány mögé, egy bajuszkapcsolóra tegyék. De nincs baj a forgókapcsolóval, az kézre esik és egyben jól használható is.

Gombok, több funkcióval

Ellentétben a klímakonzol és a navigációs berendezés, médialejátszó funkcióját egymagában ellátó gombsorral, ami hol ezt, hol azt a feladatot végzi. Persze klassz, hogy van saját, igazi tekerőgombja, sőt, kettő is a klímának, de a funkcióváltáshoz egy további gombot is meg kell nyomni. Meg lehet szokni hamar, csak kicsit bonyolultabb a használata, mint lehetne. De nézhetjük úgy is, hogy mennyivel egyszerűbb így, mintha menüben kéne keresgélni az adott funkciókat.

Változott az infotainment rendszer, már OTA frissítésre is képes – magyarul magától, a netre csatlakozva képes ezt megoldani, szervizlátogatás nélkül – és vezeték nélkül fut rajta az AndroidAuto és az Appple Carplay is, valamint emelték a vezeték nélküli telefontöltő teljesítményét is, ami már 15 wattal képes tölteni a mobilt.

Hátsó sorában az ülések már kevesebb komfortot adnak, mint az elsők, a plafon is aránylag közel van, amit nagy lábtérrel igyekeztek kompenzálni. Ez csak részben sikerült, magasra húzott térdekkel – szinte a padlón ül aki a második sorba kapott csak helyet – nem annyira kényelmes itt ülni, mint egy sorral előrébb.

Kétféle frunk

Csomagtartója 490 vagy 480 literes lehet, ami a hifirendszertől függ. Pontosabban a mélynyomótól, ami a csomagtartóból rabol magának helyet. Aki a drágább, extrább hifit választja, annak kisebb csomagtartó jut. Valamit valamiért. Tisztán elektromos autóként még maradt egy kis hasznos hely az autó orrában is, ez a hátsókerék-hajtású változatnál 52 literes, míg a kétmotoros, összkerék-hajtású EV6-nál csak 20 literes üreget jelent.